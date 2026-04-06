Медицинский туризм Вьетнама рассчитывает достичь дохода почти 4 млрд долларов США к 2033 году

Международная многопрофильная больница Vinmec Ocean Park 2 ориентирована на создание современной системы здравоохранения, способной удерживать пациентов внутри страны и привлекать иностранных пациентов. Фото: Baolaodong



Министерство здравоохранения проводит сбор мнений по проекту программы развития высококачественных медицинских услуг, направленной на стимулирование медицинского туризма и привлечение иностранных граждан и вьетнамцев. Проект предусматривает, что к 2030 году пять ключевых территорий — Ханой, Хошимин, Дананг, Куангнинь и Кханьхоа — внедрят интегрированную модель медицинского туризма, объединяющую больницы, гостиницы, курорты и туристические услуги.





Огромный потенциал медицинского туризма





По данным Министерства здравоохранения, объём рынка медицинского туризма Вьетнама достиг около 700 млн долларов США в 2024 году и может увеличиться почти до 4 млрд долларов США к 2033 году при среднем темпе роста около 18% в год. Эти показатели свидетельствуют о значительном потенциале данного сектора. Вьетнам обладает рядом конкурентных преимуществ, таких как низкая стоимость, высококвалифицированные медицинские кадры и способность выполнять многие сложные медицинские процедуры. (Фото: ВИА)





Вьетнам обладает рядом конкурентных преимуществ, таких как низкая стоимость услуг, высококвалифицированные врачи и возможность выполнения сложных медицинских процедур, включая кардиологию, трансплантацию органов, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), стоматологию и др. Эти факторы позволяют стране конкурировать с ведущими медицинскими центрами региона.





В целях реализации потенциала Министерство здравоохранения разрабатывает программу развития высококачественных медицинских услуг на период 2025–2030 гг. Целью является привлечение иностранных пациентов и обеспеченных вьетнамцев, а также сокращение числа граждан, выезжающих за рубеж для лечения.





Согласно плану, к 2030 году не менее пяти ключевых регионов — Ханой, Хошимин, Дананг, Куангнинь и Кханьхоа — внедрят интегрированную модель медицинского туризма, объединяющую больницы, гостиницы, курортные зоны и туристические услуги. Это рассматривается как важный шаг к формированию комплексной экосистемы здравоохранения.





Проект также предусматривает развитие не менее 15 больниц, соответствующих международным стандартам, включая 5 государственных медицинских учреждений. Одновременно планируется диверсификация пакетов услуг, включая высокотехнологичное лечение, традиционную медицину в сочетании с отдыхом и комплексное оздоровление.









Формирование экосистемы «медицина — отдых»





Ханой ставит цель стать надёжным направлением медицинского туризма в регионе и мире, сочетая высококачественные медицинские услуги с туризмом и оздоровлением. В 2026 году система здравоохранения столицы сосредоточится на модернизации инфраструктуры, оборудования, подготовке кадров и внедрении искусственного интеллекта для ранней диагностики. Ряд ключевых проектов, таких как онкологическая больница (вторая очередь), Кардиологическая больница Ханоя, больница Санпон, Детская больница Ханоя (вторая очередь), будут реализованы наряду с созданием современных комплексов ухода, реабилитации и терапии.





С точки зрения бизнеса, модель сочетания лечения и отдыха также постепенно формируется. Примером является больница Vinmec Ocean Park 2 (провинция Хынгйен), где реализуется модель лечения в условиях частных вилл. Пациенты получают круглосуточное медицинское обслуживание и одновременно пользуются преимуществами высококлассного курортного отдыха.





Говоря о развитии медицинского туризма, заслуженный врач, доктор медицинских наук II категории До Тан Кхоа, директор Больницы традиционной медицины города Хошимин, отметил, что традиционная медицина рассматривается как одно из ключевых направлений здравоохранения и играет важную роль в привлечении иностранных туристов.





По его словам, традиционная медицина выходит за рамки лечения, включая оздоровление, восстановление организма и повышение качества жизни — направления, которые всё больше привлекают иностранных пациентов.





Чан Куанг Хи, директор акционерной компании туристических услуг «Пингвин» (Хошимин), отметил, что объединение провинций Биньзыонг и Бариа — Вунгтау создало новые возможности для разработки разнообразных туристических продуктов. Ранее туры ограничивались рамками Хошимина и включали базовые услуги, такие как стоматология или простое оздоровление. Теперь же появились возможности для создания более комплексных предложений — от специализированной стоматологии до эстетических услуг, отдыха и оздоровления.





По словам Буй Тхи Нгок Хиеу, заместителя директора Департамента туризма города Хошимин, около 30–40% пациентов, проходящих лечение в городе, составляют жители других регионов и иностранные граждане. Основная часть приезжает из Камбоджи и Лаоса, при этом отмечается рост числа пациентов из США, Австралии, Канады, Японии и среди вьетнамской диаспоры.





Заместитель министра здравоохранения Чан Ван Тхуан подчеркнул, что медицинский туризм является неизбежной тенденцией в условиях растущего спроса на сочетание лечения и отдыха. Вьетнам обладает конкурентными преимуществами — доступной стоимостью услуг, постоянно повышающимся уровнем профессионализма и богатой традиционной медициной, что не только способствует повышению качества медицинского обслуживания населения, но и открывает новые перспективы для развития туристско-медицинского сектора.