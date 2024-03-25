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Мавзолей Мак Кыу

Мавзолей Мак Кыу в провинции Хатиене является значимым историческим местом, привлекающим внимание туристов и местных жителей. Для местных людей мавзолей является символом благодарности и почитания Мак Кыу, который сыграл важную роль в развитии данного региона более трех столетий назад.

 

Мак Кыу (1655-1735 гг.) переехал из Китая на новые земли Хатиен в южной части Вьетнама в 1680 г. Он применил свой бизнес-талант и управленческие способности для  привлечения людей и развития торговли и экономики. В 1708 г. Мак Кыу предложил передать Хатиен в подчинение династии Нгуен, и его предложение было принято. Маки управляли регионом в течение семи поколений, превратив Хатиен в процветающий торговый центр.

После смерти Мак Кыу его сын Мак Тиен Тить построил мавзолей у подножия горы Биньсан, где были захоронены Мак Кыу и члены его семьи. Мавзолей представляет собой впечатляющую архитектурную конструкцию, состоящую из трех частей с тремя входными портиками. Святилище мавзолея выполнено из ценных пород дерева и покрыто плиткой Инь-Ян. Крыша храма со временем приобрела налет древности, что добавило еще больше исторического очарования этому месту.

 

Историко-культурный комплекс Биньсан, расположенного у подножия горы Биньсан.
Гробница Мак Кыу построена в трехкамерном архитектурном стиле с трехдверными воротами спереди.
Крыша храма со временем приобрела налет древности, что добавило еще больше исторического очарования этому месту.
Черепичная крыша Инь-Ян, которая очень прочна с годами.
Туристы посещают мазолей Мак Кыу. 

 

На территории мавзолея также расположено более 60 гробниц, разделенных на четыре зоны в зависимости от статуса и членства Маков. Мавзолей стал популярным местом для посещения и поклонения. Многочисленные посетители приходят сюда, чтобы выразить свою благодарность Мак Кыу и его семье за их значимый вклад в провинцию. Храм также служит выставочным центром для исторических и художественных артефактов, а также местом проведения культурных и художественных мероприятий.

Статуя Мак Кыу, который считается «первым Губернатором провинции Хатьена».
В этом месте также сохранилось множество куплетов и рукоположений династии Нгуен.
Алтарь семьи Мак в мавзолее.
Многие посетители приезжают посетить мавзолей Мак Кыу. 

 

Мавзолей Мак Кыу в провинции Хатиене не только сохраняет свое положение в качестве исторического наследия региона, но и отражает глубокую привязанность местных жителей к нему. Это место является уникальным символом истории, культуры и благодарности, которое продолжает привлекать людей со всего мира.

 

В зоне мавзолея семьи Мак имеется почти 60 гробниц членов и генералов семьи Мак.
Пруд с лотосами перед воротами мавзолея.
Туристы приезжают посетить мавзолей Мак Кыу на горе Биньсан.

Текст: Шон Нгиа - Фото: Нгуен Луан - Переводчик: Чан Хиеу

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