Логистика Центрального Вьетнама готова к новым возможностям

Сфера логистики и морских портов традиционно является сильной стороной прибрежных провинций Центрального Вьетнама. Однако на протяжении многих лет это преимущество использовалось неэффективно, в результате чего морская экономика во многих регионах так и не стала ключевым драйвером роста.

По словам заместителя директора Департамента экспорта и импорта (Министерство промышленности и торговли) Чан Тхань Хая, логистическая инфраструктура Центрального региона обладает значительными преимуществами: здесь расположены крупные морские порты, такие как Чанмай, Дананг, Чулай – Киха и другие, которые синхронно связаны с сетью автомобильных дорог, автомагистралей, железных дорог и аэропортов.

Регион Центрального Вьетнама от провинции Куангчи до Куангнгай обеспечивает около 12–15% общего объёма внешней торговли страны. Основные экспортные отрасли включают сельское, лесное и рыбное хозяйство, текстиль, обувную промышленность, пищевую переработку и сырьевые товары. Так, Куангчи и Хюэ специализируются на экспорте полезных ископаемых, строительных материалов и текстиля; Куангнгай, благодаря экономической зоне Зунгкуат, ориентирован на экспорт нефти и тяжёлой промышленной продукции. Дананг сохраняет роль центра логистических услуг и экспорта программного обеспечения, электронных компонентов и переработанной морепродукции с экспортным оборотом в миллиарды долларов ежегодно, тогда как Куангнам ранее стал центром автомобильной и точной машиностроительной промышленности.

Тем не менее, по сравнению с севером и югом страны масштабы экспорта Центрального региона остаются скромными. Основными причинами являются несинхронизированная логистическая инфраструктура, высокие транспортные издержки и отсутствие международных торгово-сервисных центров. Несмотря на модернизацию, система портов остаётся разрозненной по провинциям и городам, не сформирован крупный порт-хаб для консолидации и транзита грузов, отсутствуют крупные интегрированные логистические центры.

Проект порта Льенчиеу и прибрежной дороги, соединяющей порт в районе Хайван города Дананг, вступает в стадию завершения.

Большинство логистических компаний региона - это малые предприятия с ограниченными возможностями, которые пока не интегрированы глубоко в глобальные цепочки поставок. В настоящее время Дананг концентрирует около 40% трудовых ресурсов логистической отрасли Центрального ключевого экономического региона. Однако предприятия в основном работают по традиционным моделям и недостаточно активно внедряют технологии Индустрии 4.0.

Эти факторы свидетельствуют о том, что логистическая система Центрального Вьетнама всё ещё имеет значительные ограничения и требует дальнейшего совершенствования.

Оценивая перспективы развития, Чан Тхань Хай отметил, что логистика Центрального региона стоит перед новыми возможностями и драйверами роста. Расширение административных границ и объединение территорий создают более широкое пространство для развития, способствуют согласованному межрегиональному планированию инфраструктуры и формированию тесно интегрированных цепочек поставок.

Особенно важным шагом стало решение Правительства о создании в Дананге зоны свободной торговли, что станет поворотным моментом, открывающим новые возможности международной интеграции и формирования логистических центров и сервисов с высокой добавленной стоимостью. Такая модель обеспечит новые конкурентные преимущества за счёт льготного налогового режима и упрощённых административных процедур, что позволит привлечь значительные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в логистику и стимулировать развитие регионального портового хаба. Это создаст мощный импульс для развития всего Центрального региона.

Порт Каймэп — Тхивай является единым вьетнамским морским портовым комплексом, способным принимать сверхбольшие контейнеровозы с дедвейтом более 200 000 DWT

В Дананге после завершения строительства общей инфраструктуры порта Льенчиеу активно продвигается процесс привлечения инвесторов к проекту комплексного строительства контейнерного терминала Льенчиеу.

Проект площадью около 172,6 га с общим объёмом инвестиций 45 268 млрд донгов (более 1,75 млрд долларов США) вызывает большой интерес у иностранных инвесторов. Планируется строительство восьми контейнерных причалов общей протяжённостью 2 750 метров, способных принимать суда вместимостью до 18 000 TEU, что позволит сформировать современный международный морской порт и создать новый импульс развития региона.

Рассматривая логистику как ключевую отрасль услуг и основу развития промышленности, торговли, туризма и инвестиций, Дананг активно развивает и совершенствует логистическую инфраструктуру через ряд крупных проектов. Помимо порта Льенчиеу, способного принимать суда большой тоннажности, город также развивает систему портов Чулай – Тьенша – Киха, связанных с Зунгкуатом, для формирования комплексного портового кластера Центрального региона. Одновременно ведётся модернизация международного аэропорта Дананг, аэропорта Чулай, сети автомагистралей, железных дорог и индустриальных зон.

Не только Дананг, но и другие провинции региона активно инвестируют в развитие логистической инфраструктуры как нового драйвера роста. В провинции Даклак после административного объединения реализуются проекты в сфере логистики и портов с целью достижения двузначных темпов роста. В августе 2025 года группа Hoa Phat начала строительство порта Байгок с общим объёмом инвестиций около 16 300 млрд донгов.

В свою очередь, провинция Кханьхоа, обладая преимуществами морской экономики после расширения административных границ, уже сформировала современные логистические центры, такие как логистический центр Ванфонг в экономической зоне Ванфонг, логистический центр Нам Камрань, логистический центр Ка На и логистический центр Ниньчы. В связи с этим Кханьхоа придаёт приоритет привлечению стратегических инвесторов в логистику, одновременно развивая транспортную инфраструктуру, морские порты, склады и логистические центры.

Таким образом, расширение возможностей, новые экономические модели и инвестиционные потоки создают благоприятные условия и новые шансы для Центрального Вьетнама в реализации стратегической цели развития логистики как одного из ключевых направлений экономики страны.