Культурно-наследственный туризм: основа устойчивого будущего

По мере того как туристическая отрасль Вьетнама решительно переходит к устойчивому развитию, основанному на культурных и наследственных ценностях, Хынгйен и Хайфон обладают значительным потенциалом для формирования самобытных, насыщенных культурным содержанием туристических продуктов.

Вместе с тем превращение наследия в действенную «мягкую силу» для социально-экономического развития остаётся сложной задачей, требующей долгосрочных и стратегически выверенных решений.

Существующие узкие места

В процессе интеграции культурного наследия в развитие туризма одним из основных препятствий остаётся недостаточно развитая и фрагментированная туристическая инфраструктура.

Комплекс памятников особого государственного значения «Фохиен» в северной части провинции Хынгйен. Фото: ВИА



В провинции Хынгйен большинство объектов наследия расположены в жилых кварталах, с ограниченным доступом и нехваткой сопутствующих услуг. Многие туристические программы носят формат однодневных поездок, что приводит к кратковременному пребыванию туристов и низкому уровню расходов. Туристические продукты, формируемые по маршрутам или территориям, остаются разрозненными, с ограниченным числом интерактивных мероприятий, исторических реконструкций или культурных представлений.

Речной туризм, который исторически был сильной стороной Фохиен, до сих пор не получил эффективного развития, тогда как туристический потенциал вдоль рек Красной, Луок и Бакхынгхай по-прежнему в значительной степени остаётся неиспользованным.

Сохранение наследия также сталкивается с серьёзными вызовами, поскольку многие объекты подвержены деградации, захвату земель или чрезмерной «модернизации», размывающей их подлинную ценность. Только в период 2021–2025 годов Хынгйен восстановил более 210 объектов наследия, что наглядно отражает масштаб ухудшения состояния всей системы памятников.

Артисты исполняют певческое искусство Ка чу. Фото: ВИА



Несмотря на самобытное архитектурное наследие города, многие исторические сооружения не получили достаточных инвестиций, а устойчивые туристические цепочки, основанные на наследии, пока не сформировались. Ряд вилл колониального периода и религиозных объектов приходит в упадок, тогда как связки между объектами наследия и туристическими услугами остаются неполными.

Ночные и пешеходные экскурсии, а также городские маршруты по наследию уже внедрены, однако им пока не удалось сформировать яркую, отличительную идентичность по сравнению с другими крупными городами. Цифровая трансформация на объектах наследия остаётся ограниченной, ощущается нехватка гидов и недостаточно привлекательный интерпретационный контент.

Эксперты также отметили, что в Хайфон продукты духовного и наследственного туризма пока недостаточно интегрированы между объектами наследия, сервисами и коммуникациями. Недостаточная координация между государственными органами, бизнесом и местными сообществами препятствует полноценному раскрытию многих наследственных ценностей.

Сохраняются проблемы, связанные с кадровым обеспечением туризма, слабым сторителлингом в сфере наследия и фрагментированными усилиями по продвижению, включая отсутствие совместных кампаний между Хынгйеном и Хайфоном, несмотря на их общий межпровинциальный туристический потенциал.

Наследие как движущая сила устойчивого туризма

По словам Буй Тхи Лыонг, заместителя директора Департамента культуры, спорта и туризма Хынгйена, провинция ставит цель развивать больше туристических продуктов для повышения привлекательности северного Вьетнама, делая культурный и духовный туризм ключевым направлением. Одновременно Хынгйен продвигает туризм ремесленных деревень, прибрежный туризм, курортный и экотуризм, общинный туризм, а также речной туризм.

К ключевым направлениям, формирующим туристический бренд провинции, относятся особо ценный национальный комплекс реликвий Фохиен, экотуристическая зона Конден, храм Дауан и пагода Кео, уникальная деревянная пагода с самобытной архитектурой. В последние годы Хынгйен активно реализует модель «Дорога наследия - одно путешествие, множество направлений», объединяя такие крупные объекты, как Фохиен, Дахоа, Дачать, пагода Кео и традиционные ремесленные деревни, а также расширяя связи с Ханоем и Хайфоном для формирования диверсифицированных туристических цепочек.

Практика певческого искусства Хат Суан в Футхо. Фото: ВИА



Помимо плотной системы объектов наследия, Хынгйен располагает ценными ремесленными деревнями, в том числе шелковой деревней Намкао с более чем 200-летними традициями шелководства. Имея 54-километровую береговую линию, провинция также развивает прибрежные курортные направления, такие как Конвань и Конден, с целью обогащения туристического опыта посетителей.

Провинция Хынгйен реализует ряд инициатив, направленных на сбалансирование сохранения наследия и развития туризма. В 2023 году Народный комитет провинции утвердил проект стоимостью 120 млрд донгов (около 4,5 млн долларов США) по реставрации и благоустройству особо ценного национального комплекса реликвий Фохиен в 2023–2025 годах, охватывающий 16 объектов наследия. Одновременно реализуется программа на 2021–2025 годы по предотвращению деградации 107 памятников с общим бюджетом 73 млрд донгов. Многие туристические объекты также внедряют цифровые технологии, такие как AR и VR, для создания новых культурных впечатлений и повышения вовлечённости посетителей.

В соответствии с генеральным планом развития туризма Хайфон до 2025 года с видением до 2030 года, городский туризм и ночная экономика определены как ключевые туристические продукты. Город нацелен на сохранение и реставрацию ценных историко-архитектурных объектов, а также на развитие маршрутов, связанных с наследием, включая коридор «Музей – храм Нге – Оперный театр – озеро Тамбать» и маршруты, соединяющие общинный дом Хангкень, пагоду Зуханг и старый квартал.

Примечательно, что в 2024 году Хайфон впервые продвигал наследие Катба на телеканале CNN, что привлекло позитивное международное внимание.

Chú thích





Наряду с развитием городского туризма Хайфон формирует туристические продукты, основанные на опыте знакомства с наследием, разрабатывая тематические маршруты и туры, ориентированные на исторические, революционные и духовные объекты, а также повышая ценность традиционных фестивалей.

Хайфон также продолжает сотрудничество с организациями и туристическими предприятиями с целью устранения узких мест в межпровинциальных туристических связях посредством соглашений о взаимодействии, совместного продвижения, развития кадровых ресурсов и совершенствования туристических продуктов, уделяя особое внимание привлечению иностранных туристов и обеспечению устойчивых выгод для бизнеса и местных сообществ.

Эксперты отметили, что наследие Хынгйен отражает цивилизацию Красной реки, древние речные порты, многовековые общины и плотную сеть храмов, пагод и ремесленных деревень. В то же время наследие Хайфон несёт на себе отпечаток портового города, французской архитектуры, новейшей истории и прибрежных народных верований.

Такая взаимодополняемость создаёт благоприятные условия для совместного развития туризма, открывая возможности для формирования маршрутов, таких как Ханой – Хынгйен – Хайфон вдоль Красной реки; маршрут наследия Фохиен – Зитьданг – Музей Хайфона – храм Нге – общинный дом Хангкень; а также духовные путешествия, соединяющие пагоду Кео, остров Зау и реку Батьданг.

Гонги тесно связаны с жизнью жителей Центрального нагорья. Фото: ВИА



При стратегическом планировании и подходе, основанном на идентичности, туризм культурного наследия в Хынгйене и Хайфоне постепенно утверждает свою роль в социально-экономическом развитии, внося вклад в формирование образа динамичного региона, богатого традициями и устойчивостью во времени.



