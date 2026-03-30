Культура становится движущей силой развития Ханоя в новую эпоху

В процессе развития Ханоя культура всё более утверждает свою роль как духовной основы, внутреннего ресурса и важного двигателя роста. От политических ориентиров до практической деятельности Столица поэтапно формирует экосистему культурной индустрии, способствуя формированию облика креативного, интегрированного и устойчивого города.

Иностранные туристы осваивают изготовление фонариков в Храме литературы – Куок Ты Зиам (Ханой). Фото: qdnd.vn



В рамках реализации Резолюции Политбюро № 80-NQ/TW и Программы действий Партийного комитета Ханоя № 08-CTr/TU культура занимает центральное место в стратегии развития. Она уже не ограничивается сохранением, а трансформируется в продукты, услуги и конкретные экономические ценности.

Одним из наглядных примеров является внедрение искусства в общественное пространство. Программа «Музыка выходного дня» в Доме Бат Зяк - восьмиугольном павильоне (пешеходное пространство озера Хоанкием) стала привычным местом встреч, способствуя приближению искусства к повседневной жизни. Такие мероприятия, как live-концерт «Спокойный Ханой» с участием многих артистов, создают новые культурные акценты и привлекают широкую аудиторию.



Параллельно Ханой активно развивает масштабные креативные мероприятия. Фестиваль креативного дизайна Ханоя 2026 года на тему «Креативная экономика» объединяет различные сферы, создавая многомерное пространство взаимодействия для креативного сообщества. Наряду с этим всемирный культурный фестиваль с участием 48 стран продолжает подтверждать роль Ханоя как международного центра культурного обмена.



Эти мероприятия способствуют формированию экосистемы культурной индустрии, не только обогащая духовную жизнь, но и создавая рабочие места, привлекая туристов и повышая статус столицы.

live-концерт «Спокойный Ханой». (Фото: ВИА)

В новых условиях культурная индустрия определяется как стратегическое направление. По словам доцента, доктора Буй Хоай Шона, члена Комитета по культуре и социальным вопросам Национального собрания, Ханой обладает значительными преимуществами, однако необходимо сосредоточиться на ключевых направлениях для достижения прорыва. В частности, культурный туризм является важной опорой, поскольку каждое наследие и каждое пространство несут в себе богатые ценностные истории. При креативном подходе эти элементы становятся мощным фактором притяжения.



Кулинарная культура Ханоя также обладает потенциалом для формирования бренда на основе традиционных ценностей, способствуя позиционированию города на мировой карте. Кино и мода открывают возможности для продвижения имиджа столицы, создавая эффект распространения на другие отрасли экономики.



Кроме того, такие отрасли, как программное обеспечение, индустрия развлечений и изделия народных художественных промыслов, открывают новые направления развития в сочетании с технологиями.



Для превращения культуры в двигатель развития ключевыми являются восприятие и подход. Культура должна рассматриваться как основа, опора и мягкая сила. Для Ханоя размещение культуры в центре всех процессов развития имеет стратегическое значение, связанное с повышением качества жизни и формированием городской идентичности.

Доцент, доктор Буй Хоай Шон, член Комитета Национального собрания по культуре и социальным вопросам, и директор Департамента культуры и спорта Ханоя Фам Туан Лонг обсуждают потенциал и направления развития культуры Столицы в новую эпоху. (Фото: Hanoimoi)

Директор Департамента культуры и спорта Ханоя Фам Туан Лонг отметил, что столица обладает значительными преимуществами, включая глубокие культурные традиции, богатую систему наследия и креативные человеческие ресурсы. Наряду с этим благоприятные условия международного сотрудничества и развитая сеть исследовательских и управленческих учреждений способствуют эффективному соединению политики и практики.



Ожидается, что Программа действий № 08-CTr/TU обеспечит заметные изменения в развитии культуры. Эффективное продвижение исторических и культурных ценностей с их преобразованием в конкретные продукты позволит превратить культуру в реальный ресурс роста.



Когда культура становится внутренним ресурсом, каждый этап развития Ханоя будет связан с глубиной, идентичностью и устойчивостью, тем самым подтверждая статус города как креативного культурного центра региона и мира.