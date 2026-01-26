Кубок Азии AFC U23 2026: сборная Вьетнама U23 завоевала бронзовые медали

Матч за третье место в рамках Кубка Азии AFC U23 2026 между сборными Вьетнама и Республики Корея U23 завершился победой вьетнамских футболистов в напряжённой серии послематчевых пенальти.

Футболисты сборной Вьетнама U23 празднуют гол, открывший счёт в матче, забитый Куок Вьетом. Фото: AFC/ВИА



Сборная U23 Республики Корея подошла к этому матчу практически в оптимальном составе. Стабильность кадров позволяла считать корейскую команду фаворитом, особенно с учётом истории личных встреч между двумя сборными.

В четырёх предыдущих официальных матчах U23 Вьетнам ни разу не одерживал победу над соперником, более того — потерпел три поражения. Эта статистика давала корейской команде заметное психологическое преимущество.

Однако, демонстрируя уверенность и боевой настрой, сборная U23 Вьетнама с первых минут взяла инициативу в свои руки, активно контролировала мяч и на 30-й минуте открыла счёт — гол забил Куок Вьет.

Не сумев сравнять счёт в первом тайме, во второй половине встречи футболисты U23 Республики Корея, используя преимущество в физической подготовке и техническом мастерстве, усилили давление на ворота голкипера Као Ван Биня. На 69-й минуте Тхэ Вон забил мяч, восстановив равенство — 1:1. Однако всего через две минуты Динь Бак блестяще реализовал штрафной удар, вновь выведя U23 Вьетнам вперёд — 2:1.

На 86-й минуте Динь Бак допустил опасный фол против Чан Ока и получил красную карточку. Вьетнамская команда осталась вдесятером в последние минуты основного времени. Воспользовавшись численным преимуществом, U23 Республики Корея перешла к массированным атакам и создала множество опасных моментов у ворот вьетнамцев. Уже в компенсированное время, на 90+7-й минуте, Мин Ха сравнял счёт — 2:2.

В дополнительных таймах игра практически полностью проходила под диктовку корейской команды, однако футболисты U23 Вьетнама проявили исключительную стойкость и сумели удержать ничейный результат, доведя матч до серии пенальти. В итоге сборная U23 Вьетнама одержала победу со счётом 7:6 и завоевала бронзовые медали турнира.

Ранним утром 24 января, сразу после драматичной победы U23 Вьетнама над хозяевами турнира — сборной U23 Республики Корея — и завоевания бронзовых медалей финального этапа Кубка Азии U23 2026, болельщики по всей стране вышли на улицы, чтобы разделить радость победы.

Десятки тысяч людей вышли на улицы и прошли колоннами по городским магистралям, празднуя победу сборной Вьетнама U23. Фото: ВИА



Сразу после впечатляющей победы мужской сборной Вьетнама U23 над командой Республики Корея и завоевания бронзовых медалей Кубка Азии U23 2026 года утром 24 января Премьер-министр Фам Минь Тьинь направил поздравительное письмо тренерскому штабу и всей мужской национальной сборной Вьетнама U23.

От имени Правительства и футбольных болельщиков всей страны Премьер-министр поздравил тренерский штаб и всю мужскую сборную Вьетнама U23, которые на протяжении всего Кубка Азии U23 2026 года проявили стойкость и мужество, особенно в матче за бронзовые медали финального этапа, когда команда, оставшись на поле вдесятером, одержала великолепную победу, подарив радость, воодушевление и чувство гордости народу и стране, тем самым внеся практический вклад в празднование успешного проведения XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама.

В письме, в частности, говорится: «Мы вновь стали свидетелями блестящей победы силы воли, веры и стремления Вьетнама. Вся мужская сборная Вьетнама U23 показала себя сплочённым коллективом с организованной, дисциплинированной, умной игрой и стойким, мужественным, полным характера боевым духом — всё во имя священных цветов флага и формы Родины».

Премьер-министр отметил и высоко оценил тщательную, научно выверенную и системную подготовку тренерского штаба, пристальное внимание и конкретное руководство со стороны Федерации футбола Вьетнама, Министерства культуры, спорта и туризма, а также, в особенности, дух сплочённости, самоотверженные усилия и зачастую незаметный вклад футболистов. Продолжая и развивая традиции предыдущих поколений, вслед за успехом с завоеванием золотых медалей на на 33-х Играх Юго-Восточной Азии, путь и достижения вьетнамского футбола на Кубке Азии U23 2026 года донесли мощное послание об образе молодого поколения Вьетнама в новой эпохе — поколении, исполненном стремлений, характера, воли, стойкости и единства, готовом выйти на «большие моря». По этому случаю Премьер-министр также поблагодарил болельщиков по всей стране за неизменное внимание, сопровождение и горячую поддержку, за то, что они придавали команде веру, мотивацию и огромную духовную силу, в том числе и в матчах, результаты которых не всегда соответствовали ожиданиям.

В столице Ханое на таких улицах, как Лак-лонг-куан, Во-чи-конг (квартал Тэйхо), Хо-тунг-мау, Ле-куанг-дао, у стадиона Мидинь (квартал Тыльем), Даотан, Льеузяй и других, тысячи людей — преимущественно молодёжь — размахивали красными флагами с жёлтой звездой и скандировали: «Вьетнам! Вьетнам!», празднуя победу.

В то же время на дорогах, ведущих к центральной части района озера Хоанкьем, площади Донг-кинь-нгиа-тхук, у поста Хангдау, на улицах Ле-тхань-тонг, Чан-хынг-дао и других, жители с воодушевлением выходили на улицы, громко выражая поддержку победе сборной U23 Вьетнама.

Разделяя общую атмосферу ликования после драматичной победы U23 Вьетнама над более сильным, по оценкам специалистов, соперником — сборной U23 Республики Корея — в матче за третье место финального этапа Кубка Азии U23 2026, житель квартала Лонгбьен (Ханой) Нгуен Хай Хау считает: «Игроки проявили настоящий характер и стойкость в противостоянии с одной из сильнейших команд континента. Я очень горжусь тем, что ребята провели успешный турнир. Эта победа действительно заслужена. Поздравляю сборную U23 Вьетнама!»

Тоннель Кимльен был переполнен людьми, празднующими победу сборной Вьетнама U23. Фото: ВИА



Фам Ван Тханг (Ньыкуинь, провинция Хынгйен) поделился: «Это был великолепный матч. Боевой дух футболистов U23 Вьетнама действительно заслуживает высокой оценки. Несмотря на то что нас считали аутсайдерами и команда осталась в меньшинстве после удаления Динь Бака, игроки сражались до конца. Серия пенальти держала всех зрителей в напряжении до последней секунды, а затем последовал взрыв эмоций после сейва вратаря Ван Биня и решающего точного удара Тхань Няна. Это по-настоящему великая победа. Поздравляю сборную U23 Вьетнама».

По информации Федерации футбола Вьетнама, после завершения турнира сборная U23 Вьетнама будет разделена на две группы для возвращения на родину. Первая группа прибудет в международный терминал аэропорта Нойбай в 19:45 24 января; вторая группа — в 06:55 25 января, также в международный терминал аэропорта Нойбай.