СПОРТ
Кубок Азии AFC U23 2026: сборная Вьетнама U23 завоевала бронзовые медали
Матч за третье место в рамках Кубка Азии AFC U23 2026 между сборными Вьетнама и Республики Корея U23 завершился победой вьетнамских футболистов в напряжённой серии послематчевых пенальти.
Сборная U23 Республики Корея подошла к этому матчу практически в оптимальном составе. Стабильность кадров позволяла считать корейскую команду фаворитом, особенно с учётом истории личных встреч между двумя сборными.
В четырёх предыдущих официальных матчах U23 Вьетнам ни разу не одерживал победу над соперником, более того — потерпел три поражения. Эта статистика давала корейской команде заметное психологическое преимущество.
Однако, демонстрируя уверенность и боевой настрой, сборная U23 Вьетнама с первых минут взяла инициативу в свои руки, активно контролировала мяч и на 30-й минуте открыла счёт — гол забил Куок Вьет.
Не сумев сравнять счёт в первом тайме, во второй половине встречи футболисты U23 Республики Корея, используя преимущество в физической подготовке и техническом мастерстве, усилили давление на ворота голкипера Као Ван Биня. На 69-й минуте Тхэ Вон забил мяч, восстановив равенство — 1:1. Однако всего через две минуты Динь Бак блестяще реализовал штрафной удар, вновь выведя U23 Вьетнам вперёд — 2:1.
На 86-й минуте Динь Бак допустил опасный фол против Чан Ока и получил красную карточку. Вьетнамская команда осталась вдесятером в последние минуты основного времени. Воспользовавшись численным преимуществом, U23 Республики Корея перешла к массированным атакам и создала множество опасных моментов у ворот вьетнамцев. Уже в компенсированное время, на 90+7-й минуте, Мин Ха сравнял счёт — 2:2.
В дополнительных таймах игра практически полностью проходила под диктовку корейской команды, однако футболисты U23 Вьетнама проявили исключительную стойкость и сумели удержать ничейный результат, доведя матч до серии пенальти. В итоге сборная U23 Вьетнама одержала победу со счётом 7:6 и завоевала бронзовые медали турнира.
Ранним утром 24 января, сразу после драматичной победы U23 Вьетнама над хозяевами турнира — сборной U23 Республики Корея — и завоевания бронзовых медалей финального этапа Кубка Азии U23 2026, болельщики по всей стране вышли на улицы, чтобы разделить радость победы.
Сразу после впечатляющей победы мужской сборной Вьетнама U23 над командой Республики Корея и завоевания бронзовых медалей Кубка Азии U23 2026 года утром 24 января Премьер-министр Фам Минь Тьинь направил поздравительное письмо тренерскому штабу и всей мужской национальной сборной Вьетнама U23.
От имени Правительства и футбольных болельщиков всей страны Премьер-министр поздравил тренерский штаб и всю мужскую сборную Вьетнама U23, которые на протяжении всего Кубка Азии U23 2026 года проявили стойкость и мужество, особенно в матче за бронзовые медали финального этапа, когда команда, оставшись на поле вдесятером, одержала великолепную победу, подарив радость, воодушевление и чувство гордости народу и стране, тем самым внеся практический вклад в празднование успешного проведения XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама.
В письме, в частности, говорится: «Мы вновь стали свидетелями блестящей победы силы воли, веры и стремления Вьетнама. Вся мужская сборная Вьетнама U23 показала себя сплочённым коллективом с организованной, дисциплинированной, умной игрой и стойким, мужественным, полным характера боевым духом — всё во имя священных цветов флага и формы Родины».
Премьер-министр отметил и высоко оценил тщательную, научно выверенную и системную подготовку тренерского штаба, пристальное внимание и конкретное руководство со стороны Федерации футбола Вьетнама, Министерства культуры, спорта и туризма, а также, в особенности, дух сплочённости, самоотверженные усилия и зачастую незаметный вклад футболистов. Продолжая и развивая традиции предыдущих поколений, вслед за успехом с завоеванием золотых медалей на на 33-х Играх Юго-Восточной Азии, путь и достижения вьетнамского футбола на Кубке Азии U23 2026 года донесли мощное послание об образе молодого поколения Вьетнама в новой эпохе — поколении, исполненном стремлений, характера, воли, стойкости и единства, готовом выйти на «большие моря». По этому случаю Премьер-министр также поблагодарил болельщиков по всей стране за неизменное внимание, сопровождение и горячую поддержку, за то, что они придавали команде веру, мотивацию и огромную духовную силу, в том числе и в матчах, результаты которых не всегда соответствовали ожиданиям.
В столице Ханое на таких улицах, как Лак-лонг-куан, Во-чи-конг (квартал Тэйхо), Хо-тунг-мау, Ле-куанг-дао, у стадиона Мидинь (квартал Тыльем), Даотан, Льеузяй и других, тысячи людей — преимущественно молодёжь — размахивали красными флагами с жёлтой звездой и скандировали: «Вьетнам! Вьетнам!», празднуя победу.
В то же время на дорогах, ведущих к центральной части района озера Хоанкьем, площади Донг-кинь-нгиа-тхук, у поста Хангдау, на улицах Ле-тхань-тонг, Чан-хынг-дао и других, жители с воодушевлением выходили на улицы, громко выражая поддержку победе сборной U23 Вьетнама.
Разделяя общую атмосферу ликования после драматичной победы U23 Вьетнама над более сильным, по оценкам специалистов, соперником — сборной U23 Республики Корея — в матче за третье место финального этапа Кубка Азии U23 2026, житель квартала Лонгбьен (Ханой) Нгуен Хай Хау считает: «Игроки проявили настоящий характер и стойкость в противостоянии с одной из сильнейших команд континента. Я очень горжусь тем, что ребята провели успешный турнир. Эта победа действительно заслужена. Поздравляю сборную U23 Вьетнама!»
Фам Ван Тханг (Ньыкуинь, провинция Хынгйен) поделился: «Это был великолепный матч. Боевой дух футболистов U23 Вьетнама действительно заслуживает высокой оценки. Несмотря на то что нас считали аутсайдерами и команда осталась в меньшинстве после удаления Динь Бака, игроки сражались до конца. Серия пенальти держала всех зрителей в напряжении до последней секунды, а затем последовал взрыв эмоций после сейва вратаря Ван Биня и решающего точного удара Тхань Няна. Это по-настоящему великая победа. Поздравляю сборную U23 Вьетнама».
По информации Федерации футбола Вьетнама, после завершения турнира сборная U23 Вьетнама будет разделена на две группы для возвращения на родину. Первая группа прибудет в международный терминал аэропорта Нойбай в 19:45 24 января; вторая группа — в 06:55 25 января, также в международный терминал аэропорта Нойбай.