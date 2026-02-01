Куангнинь примет тысячи иностранных круизных туристов в период Тэта Биньнго

Ожидается, что в 2026 году провинция примет от 70 до 90 круизных судов с общим количеством туристов от 100 000 до 150 000 человек.

Круизный лайнер Celebrity Solstice с 3 016 пассажирами прибыл в Международный пассажирский порт Халонг в квартале Байчай (провинция Куангнинь). (Фото: ВИА)



В период празднования Лунного Нового года Биньнго 2026 залив Халонг (провинция Куангнинь) будет последовательно принимать роскошные круизные лайнеры с тысячами иностранных туристов, подтверждая позиции региона на мировой карте круизного туризма. Ожидается, что в 2026 году провинция примет от 70 до 90 круизных судов с общим количеством туристов от 100 000 до 150 000 человек.





В период с 29-го дня последнего месяца по лунному календарю до 9-го дня нового года (с 16 по 25 февраля) залив Халонг примет шесть высококлассных круизных лайнеров с тысячами туристов из Европы и Гонконга (Китай).





Особым событием станет церемония встречи первых иностранных туристов нового года, которая состоится в первый день Тэта (17 февраля) и будет организована Департаментом культуры, спорта и туризма провинции Куангнинь.





В частности, круизный лайнер Adora Mediterranea (под флагом Багамских Островов) посетит Куангнинь трижды - в 29-й день старого года, а также на 4-й и 9-й дни Тэта, доставляя около 2 000 туристов из Европы в каждый заход.





Круизные лайнеры Seabourn Encore и Piano Land прибудут в порт в первый день Тэта с примерно 2 600 туристами из Европы и Гонконга (Китай). Лайнер Le Jacques Cartier доставит 300 туристов из Европы на третий день Тэта, а лайнер Silver Nova, как ожидается, прибудет на восьмой день Тэта.





Этот оживлённый поток продолжает позитивную динамику, начатую первым круизным лайнером Celebrity Solstice, который доставил более 3 000 иностранных туристов в Куангнинь в первый день 2026 года. Рассматривая круизный туризм как одно из приоритетных направлений развития, провинция сосредоточила усилия на обновлении туристических продуктов и услуг для удовлетворения потребностей туристов с высоким уровнем расходов. Разработаны гибкие краткосрочные туристические маршруты, включая обзорные туры по Халонгу, посещение провинциального музея и библиотеки, знакомство с местной кухней и культурно-духовными достопримечательностями.





Провинция активно развивает связи между туристическими направлениями, такими как Туанчау, Вандон и пятизвёздочные курорты, формируя комплексные туристические продукты с многоуровневым опытом. Комплексное развитие портовой инфраструктуры и стандартизация профессиональных процедур приёма туристов являются ключевыми факторами, способствующими превращению Куангниня в привлекательный пункт остановки на международных круизных маршрутах. Несмотря на сохраняющиеся вызовы, связанные с коротким временем пребывания туристов, приём большого количества иностранных гостей уже в начале 2026 года рассматривается как важный шаг к достижению цели превращения Куангниня в ведущий туристический центр страны и региона.





2025 год был признан годом «бурного роста» туризма в Куангнине, показатели которого значительно превысили первоначальные прогнозы. Общее число туристов достигло 21,28 млн человек (рост на 12% по сравнению с 2024 годом), включая 4,5 млн иностранных туристов (рост на 18,4%). Общий доход от туризма превысил 57 трлн донгов. В 2026 году провинция ставит цель принять 22 млн туристов, включая около 5,2 млн иностранных гостей, и получить доход от туризма не менее 65 трлн донгов.