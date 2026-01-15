Концентрация ресурсов ради роста в 2026 году

Цель достижения двузначных темпов роста в 2026 году по праву рассматривается как «высокая гора, которую необходимо преодолеть». Для её покорения требуется мобилизовать ресурсы и стимулировать экономический рост уже с самого начала года.



Какой сценарий роста ВВП в 2026 году?



Сценарий экономического роста на 2026 год был разработан исходя из цели превышения 10%, утверждённой Национальным собранием.



Согласно этому сценарию, для достижения годового роста на уровне 10% в I квартале экономика должна вырасти на 9,1%, во II квартале — на 10,2%, что позволит обеспечить рост ВВП за первое полугодие на уровне 9,7%. В III квартале рост ВВП должен составить 10,2%, а по итогам девяти месяцев — 9,9%. В заключительном квартале года экономика должна вырасти на 10,4%, чтобы по итогам года достичь показателя, установленного Национальным собранием.

Это чрезвычайно высокие темпы роста, особенно по сравнению с динамикой ВВП по кварталам 2025 года (I квартал — 7,05%, II квартал — 8,16%, III квартал — 8,25%, IV квартал — 8,46%). Задача становится ещё сложнее с учётом того, что высокие темпы роста в 2026 году закладываются на основе уже достаточно высокого уровня предыдущего года.



Выступая на конференции по подведению итогов 2025 года и развертыванию задач на 2026 год, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что цель достижения двузначного роста в 2026 году является «высокой горой», которую необходимо покорить.



При разработке Резолюции № 01 о ключевых задачах и решениях по реализации Плана социально-экономического развития и государственного бюджета на 2026 год Правительство также подчеркнуло серьёзные вызовы и трудности, с которыми сталкивается экономика Вьетнама. Речь идёт не только о сложной и непредсказуемой международной и региональной обстановке с многочисленными рисками, но и о внутренних факторах, где, несмотря на переплетение возможностей и вызовов, «трудностей и вызовов больше».



«Высокая статистическая база, возможное замедление экспорта после периода активного роста, а также неопределённость тарифной политики США являются рисками, способными сдерживать траекторию роста Вьетнама», — отметил Суан Тек Кин, директор по исследованиям рынков и мировой экономики банка UOB (Сингапур).



По его словам, Вьетнам в целом особенно уязвим перед торговыми конфликтами, включая тарифные меры США, из-за высокой открытости экономики: экспорт товаров и услуг составляет до 83% ВВП (второе место в АСЕАН после Сингапура — 182%), а также значительной зависимости от рынка США.



Дополнительными вызовами остаются вопросы внутреннего спроса, промышленного производства и способности новых драйверов роста сыграть более заметную роль.



По расчётам Министерства финансов, для достижения роста ВВП на уровне 10% в 2026 году индекс промышленного производства должен увеличиться на 12–14%, экспорт — на 15–16%, а совокупный объём розничных продаж товаров и доходов от потребительских услуг — на 13–15%. Между тем в 2025 году соответствующие показатели составили лишь 9,2%, 17% и 9,2%.

На перекрёстке Ансыонг завершено строительство трёхуровневой транспортной развязки, что помогло «разблокировать» северо-западные ворота Хошимина. (Фото: ВИА)

Прочная основа для 2026 года



Несмотря на серьёзные вызовы, экономика вступает в 2026 год, опираясь на прочную основу, сформированную значительными достижениями 2025 года.



В недавно опубликованном отчёте UOB повысил прогноз роста ВВП Вьетнама в 2026 году до 7,5%. «При росте свыше 8% в 2025 году Вьетнам продемонстрировал высокую устойчивость и вступает в 2026 год с прочной базой», — отметил Суан Тек Кин.



UOB подчеркнул, что экспортная и производственная деятельность Вьетнама остаётся «устойчивой», несмотря на влияние американских тарифов. Инвестиционное доверие также укрепляется: объём зарегистрированных ПИИ достиг 38,4 млрд долл. США, немного превысив уровень предыдущего года, тогда как освоенные инвестиции резко выросли и достигли нового рекорда — 27,6 млрд долл. США, превысив прежний максимум 2024 года (25,4 млрд долл. США), на фоне ускорения инвестиционных планов иностранных инвесторов в условиях глобальной перестройки цепочек поставок.

В 2026 году данная практика будет продолжена. Большинство регионов поставили цель обеспечить рост свыше 10%. Хайфон, Куангнинь и Бакнинь обозначили наиболее амбициозные ориентиры — порядка 12–13%.

Ещё одним позитивным сигналом стало опубликование S&P Global Market Intelligence индекса PMI за декабрь 2025 года на уровне 53 пунктов, что свидетельствует о шестимесячном улучшении деловой активности.



«В целом обрабатывающая промышленность входит в 2026 год с позитивных позиций, а производители оптимистично оценивают перспективы привлечения новых заказов и наращивания производственных мощностей», — отметил Эндрю Харкер, директор по экономике S&P Global Market Intelligence.



По мнению экономических экспертов, прочная основа 2026 года также связана с более фундаментальными факторами: решениями XIV съезда КПВ, оптимизацией государственного аппарата и эффективной реализацией двухуровневой модели местной администрации, «точкой созревания» институтов и политик, а также массовым запуском и вводом в эксплуатацию ключевых проектов. Важную роль играет и активность регионов в достижении целевых показателей роста ВРП.



Концентрация усилий для достижения двузначного роста



Не случайно сразу после совещания Правительства с органами местной власти Премьер-министр продолжил председательствовать на общенациональной конференции по ускорению государственных инвестиций в 2025 и 2026 годах. Выступая на конференции, он подчеркнул необходимость полного освоения средств государственных инвестиций 2025 года и немедленного начала распределения и реализации проектов, а также ускорения освоения всего объёма государственных инвестиций 2026 года.

По данным Министерства финансов, по состоянию на 31 декабря 2025 года было освоено более 755,141 трлн донгов государственных инвестиционных средств, что составляет 83,7% от плана, утверждённого Премьер-министром. Таким образом, почти 146,934 трлн донгов предстоит освоить в оставшийся период бюджетного года 2025 (до конца января 2026 года). Между тем общий объём государственных инвестиций в 2026 году составляет 1,08 квадриллиона донгов и также требует оперативного освоения с самого начала года.



«Цель остаётся неизменной — 100-процентное освоение средств 2025 и 2026 годов в сочетании с повышением эффективности их использования», — подчеркнул Премьер-министр, указав на необходимость снижения коэффициента ICOR (инкрементный коэффициент капиталоёмкости) примерно с 6 до 4,5. Для этого, по его словам, требуется качественная подготовка инвестиционных проектов, соблюдение сроков и обеспечение качества с тем, чтобы как можно быстрее вводить объекты и проекты в эксплуатацию.



Ускорение освоения государственных инвестиционных средств является лишь одной из задач, на которых Правительство сосредоточит внимание в 2026 году. Другие приоритетные направления включают дальнейшее совершенствование институтов и законодательства, прежде всего в сфере инвестиций и предпринимательской деятельности, с целью высвобождения производственного потенциала, мобилизации всех ресурсов и создания новых стимулов для развития; продолжение ориентации на рост при одновременном обеспечении макроэкономической стабильности, контроле инфляции и поддержании ключевых балансов; контроль государственного долга и бюджетного дефицита в установленных пределах.



В целях стимулирования роста продолжится практика закрепления целевых показателей роста. Премьер-министр Фам Минь Тьинь неоднократно высоко оценивал данный подход. Выступая на конференции финансового сектора, он отметил своевременную консультативную роль Министерства финансов, благодаря которой рост ВВП в 2025 году превысил 8%, а многие регионы достигли двузначных темпов роста.



«В 2026 году Ханой ставит цель роста более 11%. Город берёт на себя обязательство действовать инициативно и решительно с первого дня первого месяца, в духе принципа: делать немедленно, быстро, правильно, эффективно и доводить дело до конца», — заявил председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг.



В то же время после «испытательного» 2025 года, когда рост составил 8,03% (без учёта нефти), Хошимин ставит цель роста на уровне 10% в 2026 году.



По словам председателя Народного комитета Хошимина Нгуен Ван Дыока, город сосредоточится на разблокировании ресурсов, обновлении модели городского управления, активной реализации специальных механизмов, формировании привлекательной среды для стратегических инвесторов, создании инфраструктурных прорывов, а также на завершении генерального планирования нового Хошимина и реорганизации пространства развития по многополярному, интегрированному и сверхсвязанному принципу.