Конфликт на Ближнем Востоке создаёт многоплановое давление и имеет тенденцию к расширению воздействия на вьетнамские предприятия

Совет по исследованию развития частного сектора (Совет IV при Консультативном совете Премьер-министра по реформе административных процедур) направил Премьер-министру доклад об оценке воздействия военного конфликта на Ближний Восток на производственно-хозяйственную деятельность предприятий.



Эксплуатация системы снабжения нефтепродуктами на базе PV Oil Nhà Bè (город Хошимин), входящей в Вьетнамская национальная промышленно-энергетическая корпорация (Petrovietnam) — одного из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на внутренний рынок. Фото: ВИА



Доклад подготовлен на основе консультаций и анализа реальной ситуации в различных отраслях, а также в координации с Департаментом развития частного и кооперативного сектора Министерство финансов Вьетнама с проведением экспресс-опроса для выработки и предложения мер реагирования.

Рост входных издержек подрывает денежные потоки и маржинальность бизнеса

По данным Совета IV, конфликт на Ближнем Востоке оказывает значительное, многоплановое и расширяющееся давление на вьетнамские предприятия. Результаты опроса, проведённого с 16 по 22 марта 2026 года среди 228 компаний, показывают, что влияние конфликта уже вышло за рамки потенциальных рисков и превратилось в реальное давление на производственно-хозяйственную деятельность.

Так, 62,7% предприятий оценивают влияние как значительное или очень значительное; 55,3% сообщили, что последствия уже проявились на практике. Наиболее сильное воздействие отмечено в отраслях, напрямую связанных с топливом, транспортом, экспортом-импортом, промышленным и сельскохозяйственным производством, а также международными цепочками поставок. Это свидетельствует о том, что внешний геополитический шок быстро передаётся в национальную экономику через различные каналы.

Приём нефтепродуктов на одном из опорных терминалов в порту Хайфон. Фото: ВИА



Рост входных издержек оказывает наиболее прямое и сильное воздействие на бизнес, постепенно подтачивая денежные потоки и прибыльность предприятий. 87,7% опрошенных компаний сообщили об увеличении затрат, при этом 50,4% отметили значительный рост. Большинство фиксирует рост в пределах 5–10%, однако 18,4% заявили о повышении более чем на 20%.

Основными причинами являются рост цен на энергию, сырьё, логистику и финансовые издержки. Наибольшее давление испытывают компании в сфере логистики и транспорта, торговли и внешнеэкономической деятельности, промышленности и строительства. Это указывает на риск дальнейшего переноса давления затрат на цены, прибыль, денежные потоки, выполнение заказов и общую устойчивость бизнеса.

Наряду с этим, сбои в международных перевозках и логистике, а также снижение спроса усиливают уязвимость предприятий. 52,2% компаний уже столкнулись с нарушениями в международных перевозках, что выражается в росте тарифов, увеличении сроков доставки и дополнительных расходах. Большинство фиксирует рост логистических затрат на 5–15%, при этом 8,1% — более чем на 30%. Одновременно 53,5% компаний сообщили о сокращении заказов на экспортных рынках, прежде всего в Азии и на Ближнем Востоке.

Опрос также показал, что конфликт начинает напрямую влиять на инвестиционные настроения, доступ к капиталу и финансовые условия. 64,5% предприятий были вынуждены отложить или скорректировать инвестиционные планы.

Финансовое давление усиливается: растут процентные расходы, ухудшается доступ к финансированию, усиливаются валютные колебания и сложности международных расчётов. В этих условиях большинство предприятий оценивает свою устойчивость как среднюю (59,3%), а 23,7% — как низкую. Это показывает, что особенно малый и средний бизнес обладает ограниченными возможностями для одновременного противодействия шокам в области затрат, логистики, спроса и финансирования.

По мнению многих международных и отечественных экспертов, геополитические конфликты не являются краткосрочными явлениями, а могут формировать сложный контекст, связанный с концепцией «нового мирового порядка», создавая трудно прогнозируемые последствия.

Предложены 7 групп мер поддержки бизнеса

На основе исследований, опросов и консультаций с предприятиями, ассоциациями и экспертами Совет IV предложил Премьер-министру рассмотреть и поручить реализацию 7 групп мер.

Во-первых, приоритет стабилизации цен на энергоносители для снижения давления издержек и обеспечения устойчивости поставок. Это наиболее частое предложение (61,9% компаний). Предприятия ожидают, что Правительство продолжит внимательно отслеживать динамику цен на нефть и топливо, предотвращать сбои поставок и применять гибкие меры регулирования для ограничения резких колебаний цен.

Во-вторых, оперативное внедрение мер поддержки кредитования: реструктуризация долгов, снижение процентных ставок и улучшение ликвидности предприятий. В условиях роста затрат и ограниченного доступа к капиталу необходимо обеспечить предприятия оборотными средствами, особенно в уязвимых отраслях и для малого и среднего бизнеса.

В-третьих, усиление обмена информацией, прогнозирования и системы раннего предупреждения между государством и бизнесом по вопросам энергетических рынков, логистики, транспортных маршрутов, цепочек поставок и геополитических рисков. Также важно развивать диалог для диверсификации поставок и рынков.

Судно для перевозки СПГ прибыло в порт терминала СПГ Тхи Вай (провинция Бариа-Вунгтау) для импорта сжиженного природного газа с целью пополнения энергоснабжения внутреннего рынка. Фото: ВИА

В-четвёртых, ускорение реальной реформы административных процедур, устранение правовых барьеров и обеспечение единообразного правоприменения с целью снижения издержек соблюдения для бизнеса.

В-пятых, активная реализация резолюции №57-NQ/TW Политбюро КПВ по прорывному развитию науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. Эти факторы рассматриваются как ключевые для повышения производительности и экономической безопасности.

В-шестых, эксперты отмечают, что кризис глобальных продовольственных цепочек, вызванный конфликтами (в том числе напряжённостью между США и Иран), создаёт для Вьетнама возможность усилить свою роль в глобальной продовольственной системе.

В-седьмых, в условиях глобальной нестабильности возрастает риск киберугроз. Некоторые предприятия уже столкнулись с кибератаками, наносящими значительный ущерб. В этой связи требуется усиление координации и разработка мер по повышению киберустойчивости бизнеса.