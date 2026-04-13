Конференция по изучению и реализации Резолюции Второго Пленума ЦК КПВ

Утром 13 апреля в Ханое в рамках всенародной конференции по изучению, усвоению и реализации Резолюции Второго Пленума ЦК КПВ XIV созыва товарищ Нгуен Зуй Нгок, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе, представил тематический доклад «Положение о реализации Устава Партии».

Второй Пленум Центрального комитета КПВ XIV созыва утвердил Положение о реализации Устава Партии. 8 апреля 2026 года от имени Центрального комитета КПВ Генеральный секретарь То Лам подписал и издал Положение № 20-QĐ/TW о реализации Устава Партии (взамен Положения Центрального комитета КПВ XIII созыва № 294-QĐ/TW от 26 мая 2025 года).



Положение о реализации Устава Партии (№ 20-QĐ/TW) разработано на основе следующих принципов: обеспечение строгого соблюдения Устава Партии; внесение изменений и дополнений по тем положениям, которые подтверждены практикой и получили поддержку большинства партийных комитетов и организаций и входят в компетенцию Центрального комитета; обновление и дополнение ряда новых, важных положений, связанных с реализацией Устава Партии, выдвинутых Центральным комитетом в период XIII созыва, а также некоторых практических вопросов, требующих пилотного внедрения для обобщения опыта.



Положение включает 33 раздела, из которых 12 сохранены в прежнем виде по сравнению с Положением № 294, а также внесён ряд изменений и дополнений, касающихся уровня образования вступающих в Партию; сроков проведения церемонии приёма и признания официального членства; рассмотрения случаев ошибочного приёма в Партию и признания членов Партии; выдачи, управления и использования партийных билетов; освобождения членов Партии от работы и участия в партийной деятельности; сроков рассмотрения жалоб по вопросам исключения из Партии; регламента работы партийных комитетов; реализации принципа самокритики и критики; ряда положений о системе организации Партии; полномочий партийных комитетов по созыву съездов и уведомлению о сроках их открытия в случаях создания новых партийных организаций, разделения, объединения и слияния; участия делегатов, переведённых в новые подразделения; численности членов постоянных комитетов партийных комитетов; состава президиума съездов; награждения партийными знаками отличия; финансов Партии и других вопросов.

Пять ключевых изменений, предусмотренных Положением № 20-QĐ/TW



Заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе Нгуен Зуй Нгок представил ряд новых ключевых положений по сравнению с Положением № 294.



Во-первых, о системе организации Партии и создании специализированных органов. Для соответствия практическим требованиям и повышения эффективности руководства Центральный комитет дополнил ряд положений и инициировал пилотное внедрение новых механизмов, в том числе: пилотное создание партийных организаций предприятий негосударственного сектора на базовом уровне в общинах, кварталах и специальных административных зонах и пилотное предоставление полномочий вышестоящего уровня партийным комитетам базовых организаций, подчинённых партийным комитетам общин и кварталов, а также партийным комитетам государственных предприятий при наличии необходимых условий.



Дополнены положения о том, что Политбюро и Секретариат принимают решения о создании специализированных консультативных органов и иных учреждений, а также определяют их функции, задачи и структуру.



Во-вторых, о цифровой трансформации в Партии. Центральный комитет дополнил положения о цифровизации и управлении электронными досье членов Партии, создании, обновлении, управлении и использовании баз данных членов Партии, а также переводе партийной деятельности в цифровую среду.



В-третьих, о назначении и утверждении членов партийных комитетов. Внесены изменения, направленные на обеспечение непрерывности руководства и повышение эффективности деятельности партийных комитетов, включая положения о назначении в случае отсутствия руководящего состава, а также о возможности назначения руководителей учреждений на должности секретарей партийных организаций.



В-четвёртых, о расширении децентрализации и делегировании полномочий. Центральный комитет дополнил положения о передаче части полномочий постоянным органам партийных комитетов для повышения оперативности и гибкости управления.



В-пятых, введено единое положение о пятилетнем сроке полномочий первичных партийных организаций, начиная с периода 2025–2030 годов, с целью обеспечения согласованности всей системы партийных сроков и повышения эффективности долгосрочного планирования.



Официальное внедрение данных положений направлено на обеспечение единства организационной системы Партии, согласованности сроков полномочий и повышение эффективности выполнения политических задач.



Для эффективной реализации Положения Секретариат издаст дополнительные разъяснения, а Отдел ЦК КПВ по организационной работе разработает детальные инструкции. Компетентные органы Центрального комитета и партийные комитеты всех уровней будут оперативно обеспечивать институционализацию и конкретизацию положений для их единообразного применения во втором квартале 2026 года.