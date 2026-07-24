Конференция министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС) содействует практическому сотрудничеству по стратегическим вопросам

Общий вид 16-го форума ВАС. Фото: ВИА

Как сообщает корреспондент ВИА из Манилы, на конференции министры подтвердили роль ВАС как форума для лидеров по обсуждению стратегических вопросов, а также содействия сотрудничеству в представляющих общий интерес политической, военно-политической и экономической сферах. Министры отметили положительные результаты реализации Плана действий ВАС на период 2024–2028 годов, особенно в таких приоритетных областях, как мир и безопасность, устойчивое развитие, изменение климата, энергетика, цифровая трансформация, цифровая экономика, взаимосвязанность, образование, здравоохранение, управление стихийными бедствиями, продовольственная безопасность, морское сотрудничество и туризм.В условиях сложной, быстро меняющейся и трудно прогнозируемой региональной и глобальной ситуации министры договорились укреплять ВАС как открытый, прозрачный и инклюзивный форум, содействующий развитию многосторонности, уважению международного права, а также поддержанию мирной, стабильной и предсказуемой среды в сочетании с расширением практического сотрудничества на основе целей, принципов ВАС и приоритетов АСЕАН. Страны также договорились продолжать совершенствование и повышение эффективности деятельности ВАС, чтобы этот механизм сохранял свою актуальность, укреплял устойчивость и способность адаптироваться к новым вызовам.Особое внимание министры уделили важности укрепления диалога, формирования доверия и сокращения разногласий, а также расширения практического сотрудничества в целях реагирования на возникающие вызовы, включая морскую безопасность, кибербезопасность, борьбу с транснациональной преступностью, особенно с киберпреступностью и онлайн-мошенничеством. Страны вновь подчеркнули важность укрепления открытой, основанной на правилах многосторонней торговой системы; предложили активизировать сотрудничество по повышению устойчивости региона посредством цифровой трансформации, развития циркулярной экономики, зелёного роста, взаимосвязанности, формирования устойчивых цепочек поставок, обеспечения энергетической и продовольственной безопасности. Кроме того, страны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения практического сотрудничества в таких сферах, как образование, здравоохранение, психическое здоровье, управление стихийными бедствиями, развитие человеческих ресурсов, расширение роли женщин, молодёжи и уязвимых групп населения.Министры уделили значительное время обмену мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес, включая ситуацию в Восточном море, Мьянме, на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке. Разделяя стратегическую важность Восточного моря, через которое проходят многочисленные жизненно важные морские маршруты, министры вновь подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности, защищённости, свободы судоходства и авиасообщения в Восточном море в соответствии с международным правом, особенно с Конвенцией Организации Объединённых Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 года; призвали проявлять сдержанность, не предпринимать действий, усложняющих ситуацию, способных привести к недопониманию или ошибочным расчётам; урегулировать споры мирными средствами на основе международного права, включая ЮНКЛОС 1982 года. Министры отметили ход переговоров по Кодексу поведения сторон в Восточном море (COC) между АСЕАН и Китаем, выразив надежду на то, что COC будет содержательным, эффективным и соответствующим международному праву, особенно ЮНКЛОС 1982 года.Выступая на конференции, член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подчеркнул, что центральная роль АСЕАН создала основу для объединения лидеров ВАС в целях проведения откровенного диалога по важным стратегическим вопросам, урегулирования разногласий, укрепления доверия и поиска общих интересов. Для дальнейшего повышения эффективности роли и значения ВАС в предстоящий период министр Ле Хоай Чунг предложил странам уделять приоритетное внимание расширению сотрудничества в практических сферах, отвечающих интересам населения, включая энергетику, цифровую трансформацию, кибербезопасность, борьбу с транснациональной преступностью, киберпреступностью и онлайн-мошенничеством.Говоря о мире и безопасности, министр Ле Хоай Чунг подчеркнул важность поддержания мира, стабильности, соблюдения международного права и общих норм поведения во всех регионах мира, включая Восточное море; отметил, что страна — председатель Филиппины — регулярно проводила консультации и координировала действия со странами АСЕАН для своевременной выработки общих позиций и реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях. Что касается Восточного моря, министр Ле Хоай Чунг согласился с необходимостью продолжать проявлять сдержанность, соблюдать обязательства по урегулированию всех споров мирными средствами, уважать дипломатические и правовые процессы в соответствии с международным правом, включая ЮНКЛОС 1982 года.