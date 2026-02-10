Контейнерооборот через порты Вьетнама сохраняет тенденцию роста

Количество морских судов, прошедших через систему морских портов, достигло 134,6 тыс. заходов, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; количество заходов внутренних водных судов через морские порты и порты внутреннего водного транспорта составило 733,2 тыс.

Погрузка и разгрузка контейнеров на судно в Международном порту Gemalink, город Фуми, провинция Бариа–Вунгтау. Фото: ВИА

Контейнерооборот через порты Вьетнама продолжает расти; при этом глубоководные порты будут демонстрировать более высокую эффективность благодаря тенденции увеличения размеров судов, а также активному развитию портовой инфраструктуры и вспомогательной инфраструктуры, что будет способствовать повышению конкурентных позиций. Такую оценку дала акционерная компания MBS Securities в отношении портовой отрасли в 2026 году.

Согласно новому планированию, к 2030 году потребность в инвестиционном капитале для всей системы морских портов Вьетнама оценивается примерно в 359,5 трлн донгов, из которых 72,8 трлн донгов предназначены для общественной морской инфраструктуры, а оставшиеся 286,7 трлн донгов — для портовых терминалов, осуществляющих коммерческую деятельность по перегрузке грузов.

«Активное развитие портовой инфраструктуры будет способствовать повышению конкурентных позиций всей отрасли в средне- и долгосрочной перспективе», — отмечают эксперты MBS.

Что касается района Хайфона, то согласно Генеральному плану развития системы морских портов Вьетнама, морской порт Хайфон спланирован и отнесён к категории порта особого значения в системе морских портов страны и является морскими воротами всего северного региона.

Хайфон планирует завершить строительство причалов Международного порта Латьхюен, развернуть порт Намдошон и стремится к 2030 году создать Северную экономическую зону Хайфона на основе комплексной эксплуатации и синергии стратегических преимуществ аэропорта Зябинь, порта Латьхюен и сети автомобильных транспортных коридоров, ориентируясь на формирование портового города регионального масштаба с целевым грузооборотом 215 млн тонн.

В южном регионе, после процесса объединения, город Хошимин в настоящее время располагает крупнейшей в стране системой морских портов — 99 причалов (включая офшорные нефтегазовые терминалы), что составляет почти треть от общего числа портовых причалов Вьетнама и в 2,5 раза больше, чем ранее. В этой связи цель к 2030 году — обеспечить грузооборот на уровне около 253 млн тонн, из которых контейнерные грузы составят 16,25–18,25 млн TEU.

Для повышения эксплуатационных возможностей всей портовой отрасли и превращения Вьетнама в стратегический логистический узел глобальной цепочки поставок активное развитие системы морских портов и вспомогательной инфраструктуры становится ключевым фактором.

В 2025 году управление транспортными перевозками и морскими услугами в целом соответствовало требованиям развития; объёмы грузов и количество судозаходов через порты демонстрировали позитивный рост.

По статистике Администрации морского и внутреннего водного транспорта Вьетнама, количество морских судов, прошедших через систему морских портов Вьетнама, достигло 134,6 тыс. заходов, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; количество внутренних водных судов, прошедших через морские порты и порты внутреннего водного транспорта, составило 733,2 тыс. заходов; объём грузов, прошедших через морские порты, увеличился на 10%, а объём грузов через порты внутреннего водного транспорта — на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.