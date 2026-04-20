Коммунистическая партия Швейцарии верит в успех Вьетнама

Генеральный секретарь Коммунистической партии Швейцарии Массимилиано Ай беседует с корреспондентом ВИА. Фото: ВИА

По случаю того, что товарищ То Лам, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, был избран Национальным собранием на должность Президента Социалистической Республики Вьетнам, товарищ Ле Минь Хынг был избран на должность Премьер-министра Правительства Социалистической Республики Вьетнам, товарищ Чан Тхань Ман был избран на должность Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам, Генеральный секретарь Коммунистической партии Швейцарии Массимилиано Ай направил поздравления.

Генеральный секретарь Массимилиано Ай отметил, что он всегда внимательно следит за особенно важными политическими событиями Коммунистической партии Вьетнама, а также за социально-экономическим развитием Вьетнама.

Он подчеркнул: «Прежде всего, я хотел бы поздравить Коммунистическую партию Вьетнама с успешным проведением недавних выборов в Национальное собрание. Я знаю, что это было весьма успешное событие. Для нас важно понимать резолюции, принимаемые вашей партией, поскольку Вьетнам находится на пути строительства социализма. Можно сказать, что Вьетнам даёт нам дополнительные уроки и опыт. Что касается товарища То Лама, избранного Генеральным секретарём, а затем Президентом Социалистической Республики Вьетнам, это свидетельствует о высоком уровне доверия. Я думаю, что вы делаете очень хорошую работу, поскольку совмещение должности Генерального секретаря партии с должностью Президента государства также означает единство между политикой развития страны и руководящей ролью партии».

Также в интервью, проведённом в городе Беллинцона, Генеральный секретарь Массимилиано Ай сообщил о деятельности Коммунистической партии Швейцарии в первые три месяца этого года, особенно о программах действий в поддержку Кубы.

Он отметил, что мероприятия солидарности между швейцарской молодёжью и кубинской революцией дали хорошие результаты, а также выразил надежду на возможность сотрудничества с соответствующими структурами для представления истории строительства социализма во Вьетнаме непосредственно в Швейцарии.

Он поделился: «С этой точки зрения мы считаем, что Коммунистическая партия Швейцарии может организовывать мероприятия, аналогичные представлению других социалистических стран, особенно Вьетнама, поскольку Вьетнам — социалистическая страна, о которой швейцарская молодёжь пока знает немного, но, на мой взгляд, социальная и экономическая системы Вьетнама могут служить хорошим примером. Через различные информационные каналы можно увидеть экономические достижения Вьетнама на пути строительства социализма».

«Если удастся организовать мероприятия по представлению вашей страны в Швейцарии, я думаю, мы сможем показать швейцарской молодёжи, что социализм не означает бедность. Социализм можно строить так, как это делает Вьетнам, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем провести ряд таких мероприятий в школах», добавил Массимилиано Ай.