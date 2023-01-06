Коллекция монет бывшего армейского полковника

На протяжении нескольких десятилетий бывший армейский полковник Ле Дай Хиеп увлекается коллекционированием старинных монет. В настоящее время его коллекция состоит

Хиеп не проявляет особого интереса к миру коллекционеров старинных монет. Он не покупает и не продает, а лишь собирает деньги в качестве хобби, чтобы больше узнавать о культуре и истории через изучение изображений на каждой банкноте.

С каждой монетой, появившейся в коллекции Хиепа, связана небольшая история. История коллекционирования монет, возможно, имеет иную «предопределенную связь» с ее владельцем. Есть монеты, которые Хиеп получил от женщины, продающей напитки, от продавца фруктов в переулке и от своей племянницы, живущей в Соединенных Штатах.



Ле Дай Хиеп обожает коллекционировать монеты.

Вьетнамская монета 1968 года выпуска.

Г-н Хиеп изучает информацию, связанную с монетами.

Хиеп и его жена всегда готовы поделиться интересной информацией о своей коллекции.

Каждая коллекция имеет свою собственнуюисторию. Благодаря своей военной натуре Хиеп вполне логично и понятно раскладывает и классифицирует наборы монет. В каждой коллекции старинных монет есть книги, в которых указаны годы и номиналы каждой монеты по годам. Каждая монета имеет значимую историю и историю изменений . На монет ах также отражаются исторические периоды. Например, если монета мелкая и тонкая, это говорит о том, что в тот период количество меди было в дефиците, а финансовое положение было тяжелым.

У Хиепа есть десятки банкнот номиналом 10 тыс. донгов из разных серий по годам. Имея на руках эти данные, по словам Хиепа, можно отслеживать ежегодный уровень инфляции валюты. Для Хиепа каждая коллекция монет — это рассказ об истории и культуре или рассказ о финансовом положении Вьетнама, связанный с каждым конкретным периодом развития страны.

Каждая монета также является художественным изображением, описывающим природу страны, исторические места, людей, фабрики и пейзажи. Глядя на альбомы старых банкнот или монет, можно узнать о преобладающих символах, формах и материалах монет того периода.

