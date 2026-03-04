Канатные дороги Хонтхом и Бана вошли в число самых впечатляющих живописных маршрутов Азии

Ведущий мировой туристический журнал Travel + Leisure включил канатные дороги Хонтхом (Фукуок) и Бана (Дананг) в список 11 самых впечатляющих канатных маршрутов Азии, назвав их развлечением, которое обязательно стоит попробовать хотя бы раз в жизни.

Вьетнам уверенно закрепился на мировой карте как одно из лучших направлений для «фантастических» поездок на канатных дорогах, превосходящих воображение. (Фото: Sun Group)

Чтобы передать саму суть этих воздушных приключений, Travel + Leisure обращается к мудрой мысли философа Фридриха Ницше: «Ценность симфонии - не в последней ноте». Подобно музыкальному шедевру, истинное очарование этих канатных дорог заключается не только в пункте назначения, но и в самом пути - в ощущении полёта между небом и землёй. Через панорамные стеклянные кабины путешественникам открывается широкая галерея природы: уходящие в глубину долины, плывущие туманы, первозданные леса и бескрайняя бирюза моря.

Хонтхом: самое захватывающее путешествие над Азией

Возглавляет подборку Travel + Leisure канатная дорога Хонтхом на юге «жемчужного острова» Фукуок. Это не просто средство передвижения, а «уникальное» впечатление, отмеченное рекордом Гиннесса: самый длинный в мире маршрут трёхканатной канатной дороги.

Канатная дорога Хонтхом — самая длинная в мире трёхканатная линия — впечатление, которое высоко оценили многие международные СМИ. (Фото: Sun Group)

Оказаться в кабине канатной дороги Хонтхом, пожалуй, единственный способ по-настоящему понять, почему международные СМИ так часто называют это путешествие «сюрреалистичным». Маршрут разворачивается как кинематографический шедевр: сначала, яркая мозаика прибрежных рыбацких деревень и их разноцветных флотилий, затем - величественная панорама архипелага Антхой с переливами оттенков изумруда и сапфира, и, наконец, появляется Sun World Hon Thom, один из самых современных развлекательных комплексов Азии.

Туристическая экосистема Sun Paradise Land на Фукуоке формирует новый стандарт тропического отдыха. (Фото: Sun Group)

Однако самая высокая ценность этой канатной линии в её роли «пролога» к развлекательной экосистеме мирового уровня, где каждый безупречно выстроенный сценарий, с утра до ночи, задуман как опыт, который невозможно найти больше нигде в мире. Переправившись по канатной дороге в Sun World Hon Thom, туристы встречают закат на Kiss Bridge, уникальном «бесконтактном» мосту, который высоко оценил CNN.

А вечером южная часть острова озаряется двумя фейерверк-шоу ежедневно: Kiss of the Sea (обладатель рекорда Гиннесса) и Symphony of the Sea, благодаря чему это место становится одним из редких островных направлений в мире, где салюты запускают 365 дней в году.

Такая цепочка впечатлений подчёркивает главный посыл: Фукуок формирует принципиально новый, более высокий уровень индустрии развлечений.



Канатная дорога Бана: путешествие сквозь облака к вершинам

Также в список вошла канатная дорога Бана в Дананге. Travel + Leisure описывает её как путь через «густые первичные леса и суровые горные пики», который приводит к прохладному климату на вершине горы Чуа. Это путешествие среди облаков дарит впечатляющую смену ощущений: от знойной прибрежной жары к умеренному пространству, где за один день можно почувствовать все четыре сезона.

Канатная дорога Бана стала первым проектом Sun World, заложив основу нового этапа развития туризма на канатных дорогах во Вьетнаме по масштабу, технологиям и стандартам эксплуатации. (Фото: Sun Group)

Пробиваясь сквозь слои облаков, кабина словно открывает дверь в развлекательно-курортный комплекс Sun World Ba Na Hills, где старинный «Французский городок», оживлённые площади, шумные уличные фестивали и крытый тематический парк переплетаются, создавая европейскую картину в самом сердце Центральной части Вьетнама. Прогуливаясь по старинным мощёным улочкам среди площадей, наполненных музыкой и уличными танцами, туристы легко забывают о реальности.

Неотъемлемой эмоциональной «точкой притяжения» для каждого туриста является Золотой мост, золотая «шёлковая лента», которую поддерживают гигантские руки и которая устремляется в безбрежное небо. Здесь словно стираются границы между природой и архитектурой, и возникает ощущение, будто идёшь по облакам.

Помимо уже ставших привычными знаковых кадров, Sun World Ba Na Hills предлагает и другие яркие локации: например, Лунный замок, масштаб которого напоминает грандиозные кинематографические декорации и ломает привычные представления о туристической архитектуре; или цветочный сад Le Jardin D’Amour, где круглый год цветут растения в спокойном, неожиданно романтичном пространстве.

Признание со стороны Travel + Leisure это не просто место в рейтинге. Это подтверждение того, что во Вьетнаме каждая минута, проведённая между небом и облаками, способна превратиться в бесценное воспоминание.

«Мини-Европа» на вершине Нуйчуа ждёт туристов со всего мира — здесь круглый год проходят нескончаемые фестивали. (Фото: Sun Group)

Попадание в число самых красивых маршрутов континента не только подчёркивает привлекательность Фукуока и Дананга в целом, но и делает эти канатные дороги символами, которые вспоминают глобальные путешественники, когда говорят о Вьетнаме, помогая укреплять позиционирование страны как направления с высококлассными и самобытными туристическими впечатлениями.