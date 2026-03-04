ТУРИЗМ
Канатные дороги Хонтхом и Бана вошли в число самых впечатляющих живописных маршрутов Азии
Ведущий мировой туристический журнал Travel + Leisure включил канатные дороги Хонтхом (Фукуок) и Бана (Дананг) в список 11 самых впечатляющих канатных маршрутов Азии, назвав их развлечением, которое обязательно стоит попробовать хотя бы раз в жизни.
Чтобы передать саму суть этих воздушных приключений, Travel + Leisure обращается к мудрой мысли философа Фридриха Ницше: «Ценность симфонии - не в последней ноте». Подобно музыкальному шедевру, истинное очарование этих канатных дорог заключается не только в пункте назначения, но и в самом пути - в ощущении полёта между небом и землёй. Через панорамные стеклянные кабины путешественникам открывается широкая галерея природы: уходящие в глубину долины, плывущие туманы, первозданные леса и бескрайняя бирюза моря.
Хонтхом: самое захватывающее путешествие над Азией
Возглавляет подборку Travel + Leisure канатная дорога Хонтхом на юге «жемчужного острова» Фукуок. Это не просто средство передвижения, а «уникальное» впечатление, отмеченное рекордом Гиннесса: самый длинный в мире маршрут трёхканатной канатной дороги.
Оказаться в кабине канатной дороги Хонтхом, пожалуй, единственный способ по-настоящему понять, почему международные СМИ так часто называют это путешествие «сюрреалистичным». Маршрут разворачивается как кинематографический шедевр: сначала, яркая мозаика прибрежных рыбацких деревень и их разноцветных флотилий, затем - величественная панорама архипелага Антхой с переливами оттенков изумруда и сапфира, и, наконец, появляется Sun World Hon Thom, один из самых современных развлекательных комплексов Азии.
Однако самая высокая ценность этой канатной линии в её роли «пролога» к развлекательной экосистеме мирового уровня, где каждый безупречно выстроенный сценарий, с утра до ночи, задуман как опыт, который невозможно найти больше нигде в мире. Переправившись по канатной дороге в Sun World Hon Thom, туристы встречают закат на Kiss Bridge, уникальном «бесконтактном» мосту, который высоко оценил CNN.
А вечером южная часть острова озаряется двумя фейерверк-шоу ежедневно: Kiss of the Sea (обладатель рекорда Гиннесса) и Symphony of the Sea, благодаря чему это место становится одним из редких островных направлений в мире, где салюты запускают 365 дней в году.
Такая цепочка впечатлений подчёркивает главный посыл: Фукуок формирует принципиально новый, более высокий уровень индустрии развлечений.
Канатная дорога Бана: путешествие сквозь облака к вершинам
Также в список вошла канатная дорога Бана в Дананге. Travel + Leisure описывает её как путь через «густые первичные леса и суровые горные пики», который приводит к прохладному климату на вершине горы Чуа. Это путешествие среди облаков дарит впечатляющую смену ощущений: от знойной прибрежной жары к умеренному пространству, где за один день можно почувствовать все четыре сезона.
Пробиваясь сквозь слои облаков, кабина словно открывает дверь в развлекательно-курортный комплекс Sun World Ba Na Hills, где старинный «Французский городок», оживлённые площади, шумные уличные фестивали и крытый тематический парк переплетаются, создавая европейскую картину в самом сердце Центральной части Вьетнама. Прогуливаясь по старинным мощёным улочкам среди площадей, наполненных музыкой и уличными танцами, туристы легко забывают о реальности.
Неотъемлемой эмоциональной «точкой притяжения» для каждого туриста является Золотой мост, золотая «шёлковая лента», которую поддерживают гигантские руки и которая устремляется в безбрежное небо. Здесь словно стираются границы между природой и архитектурой, и возникает ощущение, будто идёшь по облакам.
Помимо уже ставших привычными знаковых кадров, Sun World Ba Na Hills предлагает и другие яркие локации: например, Лунный замок, масштаб которого напоминает грандиозные кинематографические декорации и ломает привычные представления о туристической архитектуре; или цветочный сад Le Jardin D’Amour, где круглый год цветут растения в спокойном, неожиданно романтичном пространстве.
Признание со стороны Travel + Leisure это не просто место в рейтинге. Это подтверждение того, что во Вьетнаме каждая минута, проведённая между небом и облаками, способна превратиться в бесценное воспоминание.
Попадание в число самых красивых маршрутов континента не только подчёркивает привлекательность Фукуока и Дананга в целом, но и делает эти канатные дороги символами, которые вспоминают глобальные путешественники, когда говорят о Вьетнаме, помогая укреплять позиционирование страны как направления с высококлассными и самобытными туристическими впечатлениями.