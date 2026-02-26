Камау вступает в новую эпоху туристического подъёма

В туристический сезон Тэт этого года вся провинция Камау приняла сотни тысяч посетителей, что стало убедительным свидетельством неотразимой привлекательности «устремлённого вперёд Камау» в новой эпохе возможностей.

В радостной атмосфере первых дней весны Бинь Нго 2026 года крайняя южная точка страны ярко заявила о себе на туристической карте Вьетнама обновлённым, динамичным и профессиональным обликом. Девятидневные каникулы по случаю Тэт превратили Камау не только в идеальное направление для знакомства с уникальной первозданной экосистемой, но и в пространство, где традиционные культурные ценности гармонично сочетаются со стремлением к обновлению и устойчивому развитию.

В туристический сезон Тэт этого года вся провинция Камау приняла сотни тысяч посетителей, что стало убедительным свидетельством неотразимой привлекательности «устремлённого вперёд Камау» в новой эпохе возможностей.

Аромат аллювиальных почв и магия мангрового наследия

Предвидя рост туристического потока в период продолжительных праздничных выходных, местная туристическая отрасль заранее реализовала комплекс мер по обновлению туристических продуктов и стимулированию спроса. Мероприятия «Во славу Партии, во славу Весны» были органично интегрированы в продвижение регионального бренда, формируя оживлённую праздничную атмосферу при сохранении самобытной культуры южных речных земель.

Заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Камау Ли Вы Чьеу Зыонг отметил, что особое внимание уделено местам, где прогнозировался высокий поток паломников и экотуристов. С каждым туристическим объектом проводилась адресная работа по формированию стимулирующих пакетов услуг, обеспечивающих цивилизованную, профессиональную и абсолютно прозрачную среду — как в ценовой политике, так и в вопросах безопасности.

В первые дни нового года такие ключевые направления, как Туристическая зона Датмуи и Национальный парк Уминьха, постоянно находились в центре внимания отдыхающих. Популярность приобрели маршруты «сквозь Вьетнам», соединяющие Ханой, провинции Центрального региона, Хошимин и Кантхо с Мысом Камау, ставшие приоритетным выбором многих семей.

Здесь туристы могут сделать памятные фотографии у национального геодезического знака, погрузиться в атмосферу лесов Уминьха, посетить площадь Фан Нгок Хиен, храм Куан Ам Фат Дай, пагоду Сиемкан, а также исторический объект — Дом князя Бакльеу в рамках межрегиональных маршрутов полуострова Камау. Такая интеграция позволяет получить целостное представление о природном и культурном наследии региона.

Директор Управления туристической зоны Мыса Камау Нгуен Ван Шы сообщил, что только 4 и 5 числа Тэт объект принял более 10 000 туристов, а совокупное число посетителей превысило 22 500 человек. В этом году были реализованы дополнительные инфраструктурные проекты, а у входа установлен символ года Бинь Нго. Цены остаются под строгим контролем и не превышают уровня 2025 года.

Посетители отмечают особое чувство святости и гордости, испытываемое при посещении самой южной точки страны. Туристка из Кантхо Чыонг Кам Чук подчеркнула, что была впечатлена гармонией первозданной природы и профессионального сервиса, что усилило её чувство национальной гордости.

Ярким примером инновационного подхода стало сочетание энергетической индустрии и экотуризма. Туристическая зона ветроэнергетики Хоабинь-1, ежедневно принимающая не менее 5 000 посетителей, предлагает прогулки на лодках среди мангровых лесов под гигантскими турбинами, рыбалку и веломаршруты. Модель демонстрирует гармоничное развитие экономики и природы.

Религиозные объекты — храм Куан Ам Фат Дай, пагоды Зякхоа и Хынгтхиен, церковь Таксай — также привлекают многочисленных паломников. Площади Хунгвыонг и Фан Нгок Хиен украшены праздничной иллюминацией и стали символами стремления региона к морскому развитию.

Помимо природных ландшафтов, фактором, удерживающим туристов, являются гостеприимство местных жителей и самобытная гастрономическая культура. В пунктах общественного туризма, таких как Хоангхон, а также в экозонах Хыонг Чам и лесные цветы Уминь, блюда с ярким «вкусом леса и моря» — крабы на пару, запечённая в углях рыба «лок», суп лау мам и другие — неизменно получают высокую оценку за свежесть и тщательность приготовления. Многие туристы отмечают отсутствие случаев завышения цен или навязчивого привлечения клиентов; напротив, их встречают внимательное обслуживание и разумная ценовая политика, что формирует образ Камау как безопасного и дружелюбного направления.

Новая эпоха для туризма Камау

Не ограничиваясь использованием имеющихся ресурсов, туризм Камау за прошедший год сделал значительный шаг вперёд, определив цифровую трансформацию в качестве ключевого драйвера роста. Эффективное функционирование системы «умного туризма» позволило предприятиям и туристам взаимодействовать быстрее и удобнее, чем когда-либо прежде, устраняя барьеры, связанные с географической удалённостью.

Туристы. Фото: ВИА



Кроме того, посредством Туристического информационного портала и функций виртуального помощника жители и туристы могут легко получать сведения о маршрутах, туристических продуктах и услугах, а также о культурных и фестивальных мероприятиях, проходящих на территории провинции. Цифровизация туристических объектов не только повышает качество клиентского опыта, но и способствует более профессиональному управлению отраслью, обеспечивая синхронизированный обмен данными с Национальным управлением туризма Вьетнама и тем самым расширяя каналы продвижения имиджа Мыса Камау на международном рынке.

В настоящее время многие туристические компании региона оперативно внедрили технологии искусственного интеллекта (ИИ), круглосуточные чат-боты поддержки клиентов и системы безналичных расчётов для персонализации туристических продуктов. Это позволяет не только снизить операционные издержки, но и существенно повысить удовлетворённость туристов, стимулируя развитие устойчивого туризма.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Камау Нго Ву Тханг подчеркнул, что стратегический курс провинции направлен на развитие туризма по пути устойчивости, профессионализма и модернизации, а также на создание уникальных туристических продуктов с ярко выраженной местной идентичностью. Он отметил, что активное внедрение цифровой трансформации рассматривается как новое требование следующего этапа развития, где технологии выступают рычагом формирования туристических продуктов, отражающих специфику крайнего юга Родины.

Эти последовательные усилия уже принесли ощутимые результаты, подтверждённые впечатляющими показателями. По данным профильных органов провинции, совокупное число туристов за период праздничных выходных по случаю Тэт по состоянию на утро 5-го дня Лунного Нового года Бинь Нго составило 407 313 человек, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только 21 февраля (5-й день Тэт) туристический поток достиг почти 58 000 человек. Эти «говорящие цифры» создают прочную основу для достижения в 2026 году целевых показателей — 8,5 млн туристов и общего дохода в размере 9 485 млрд донгов.

Для достижения долгосрочных целей провинция сосредоточила усилия на пересмотре и корректировке планов развития туризма в соответствии с Планом развития туристической системы на период 2021–2030 годов с видением до 2045 года. В последующий этап Камау продолжит активное продвижение на цифровых платформах и в мультимедийной среде в соответствии с глобальными тенденциями. Регулярная организация крупных культурных мероприятий, туристических ярмарок, а также ознакомительных туров для партнёров (famtrip) и представителей СМИ (presstrip) станет мостом, приближающим образ Мыса Камау к международному сообществу.

Председатель Туристической ассоциации провинции Камау Чан Ван Тхао подчеркнул значение профессионализма: с целью формирования позитивного имиджа региона с самого начала года Ассоциация призывает туристические зоны и предприятия тщательно подготовить материально-техническую базу, повысить качество услуг и культуру обслуживания персонала. Особое внимание уделяется развитию уникальных форм культурного опыта — сбору мёда в мангровых лесах, установке ловушек для крабов среди зарослей мелалеуки (Чайное дерево), а также обеспечению санитарной и пищевой безопасности, чтобы каждая поездка стала для туристов содержательным и запоминающимся путешествием.

Весна Бинь Нго 2026 года приносит оптимистичные сигналы для «зелёной экономики» провинции. Благодаря продуманной подготовке на всех уровнях, а также единству усилий населения и делового сообщества Камау утверждает себя в качестве ключевого центра экотуризма и духовно-культурного туризма региона Дельты Меконга. Первые успехи не только приносят радость местным жителям, но и создают прочную основу для дальнейшего уверенного продвижения по пути устойчивого развития, оправдывая доверие туристов к священной земле крайнего юга Родины.