Исторический визит укрепляет политическое доверие между Вьетнамом и Камбоджей

Государственный визит в Камбоджу Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама является исторической вехой и новым политическим поворотным моментом в отношениях между двумя соседними странами Юго-Восточной Азии, заявил доктор Ниак Чандарит, директор Института международных исследований и государственной политики (IISPP) Королевского университета Пномпеня.

Доцент, кандидат наук Ниак Чандарит, директор Института международных исследований и государственной политики (IISPP) Королевского университета Пномпеня, дает интервью ВИА. Фото: ВИА

В интервью ВИА учёный охарактеризовал поездку 6 февраля как знаковое событие, имеющее большое значение для двусторонних связей.

Он отметил, что выбор Камбоджи в качестве второго пункта назначения после Лаоса, в первой зарубежной поездке Генерального секретаря после XIV съезда КПВ подчёркивает, что Вьетнам рассматривает Камбоджу и Народную партию Камбоджи (CPP) как один из приоритетов внешней политики.

По словам кандидата наук Ниак Чандарита, итоги XIV съезда КПВ показывают, что в новую эпоху развития Вьетнама и региона двум странам необходимо и далее укреплять традиционную дружбу и тесную солидарность под девизом «Солидарность, демократия, дисциплина, прогресс и развитие». Он подчеркнул, что визит отражает высокий уровень политического доверия.

Участие Премьер-министра Фам Минь Тьиня и Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана, отметил эксперт, демонстрирует единое и консолидированное стремление высшего руководства Вьетнама укреплять традиционные связи с Камбоджей.

Он добавил, что визит подчеркивает устойчивость связей благодаря партийной дипломатии, которая служит ключевым механизмом обеспечения политического доверия между двумя руководящими системами.

В ходе визита Генеральный секретарь То Лам совместно председательствовал на встрече высокого уровня между Политбюро ЦК КПВ и Постоянным комитетом Народной партии Камбоджи (CPP), а также на встрече руководителей КПВ, CPP и Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ).

По мнению эксперта, эти контакты не только символизируют дружбу, но и защищают взаимное доверие от влияния смены руководства или внешнего давления. Он охарактеризовал двустороннюю встречу политбюро как стратегическое звено, соединяющее центры принятия решений двух стран и обеспечивающее параллельное продвижение планов развития на 2026–2030 годы, при котором стороны скорее поддерживают друг друга, чем конкурируют между собой.

Говоря о встрече Вьетнам–Камбоджа–Лаос, доктор Ниак Чандарит отметил координирующую роль CPP и подчеркнул, что данный механизм дополняет АСЕАН, помогая решать сохраняющиеся вопросы, прежде всего в сфере безопасности и доверия. Прежде всего, подчеркнул он, трехсторонняя солидарность служит опорой безопасности, демонстрируя региону и миру, что три страны остаются неразделимыми партнёрами.

Он подчеркнул, что отношения между Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом, основанные на безопасности, солидарности, демократии, прогрессе и развитии, тесно взаимосвязаны и неразделимы.

Генсекретарь То Лам и председатель НПК, председатель Сената Камбоджи Самдеч Течо Хун Сен приняли участие в церемонии закладки фундамента Камбоджийско-вьетнамской школы дружбы. Фото: ВИА



Ранее, в статье под заголовком «Новый импульс в камбоджийско-вьетнамских отношениях» AKP уделяет значительное внимание содержанию встречи Генсекретаря То Лама с председателем Народной партии Камбоджи (НПК) Самдечем Течо Хун Сеном. В ходе встречи стороны подчеркнули, что отношения между двумя партиями являются фундаментом, определяющим общее направление камбоджийско-вьетнамских отношений, а также подтвердили важное значение встречи Политбюро ЦК КПВ с Постоянным комитетом ЦК НПК, которая создаёт прочную политическую основу, задаёт ориентиры для двусторонних отношений и способствует решению ряда конкретных вопросов между двумя странами.

Кроме того, в статье отмечается, что обе стороны согласились с тем, что мировая и региональная обстановка быстро меняется, остаётся нестабильной и трудно прогнозируемой, оказывая влияние на многие страны, включая Вьетнам и Камбоджу. Это требует от двух партий и двух государств укрепления солидарности, координации действий и взаимной поддержки.

Помимо двусторонней встречи лидеров двух партий, в статье AKP сообщается, что в рамках визита стороны обязались укреплять взаимосвязанность двух экономик, прежде всего в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, цифровой трансформации, цепочек поставок в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, исходя из взаимодополняющих преимуществ двух экономик.

В статье подчёркивается, что стороны договорились активизировать инвестиционное, торговое и туристическое сотрудничество, стремясь в ближайшее время увеличить объём двусторонней торговли до 20 млрд долларов США; усилить взаимодействие в области образования, подготовки кадров и развития человеческих ресурсов, а также сформировать новые механизмы и рамки сотрудничества для более тесной интеграции.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Вьетнама и Отделом ЦК по внешним связям Народной партии Камбоджи. Фото: ВИА

AKP также упоминает текущие усилия Совместной комиссии по делимитации и демаркации сухопутной границы Вьетнама и Камбоджи, направленные на формирование мирной, стабильной и развивающейся сухопутной границы между двумя странами.

Кроме того, в статье отмечается, что стороны договорились активизировать сотрудничество между партийными органами, парламентами, министерствами и ведомствами правительств, а также расширять народную дипломатию; продвигать взаимодействие между регионами двух стран, особенно приграничными; расширять взаимную поддержку в социально-экономическом развитии, обеспечении безопасности и стабильности в приграничных районах, а также своевременно решать возникающие вопросы.

В статье AKP выражает уверенность в том, что государственный визит Генсекретаря То Лама и делегации высокопоставленных представителей Вьетнама станет прорывом, откроет новый этап развития вьетнамско-камбоджийских отношений с более высоким уровнем политического доверия, более широким и углублённым сотрудничеством, а также с формированием стратегического переплетения интересов во многих сферах.



