Использование потенциала туристических троп во Вьетнаме

Благодаря богатому биологическому разнообразию и природным ландшафтам, а также наличию многочисленных национальных парков и биосферных резерватов, Вьетнам привлекает всё больше внимания инвесторов как внутри страны, так и за рубежом.

За последние годы трекинг стал популярным направлением в туризме, привлекающим тех, кто ищет приключения и хочет изучить первозданную природу.

Около трёх четвертей территории Вьетнама занимают холмы и горы. Разнообразный рельеф и многочисленные природные ландшафты, сохранившие первозданный облик, создают благоприятные условия для развития таких видов туризма, связанных с освоением дикой природы, как экстремальный альпинизм, трейлраннинг и путешествия по горным тропам, сочетаемые с уникальными впечатлениями от местной культуры.



В этой связи реализация решений по развитию туристических троп рассматривается как одно из важных направлений развития туристической отрасли. Посольство Чешской Республики во Вьетнаме выразило желание сотрудничать с Национальным управлением по туризму Вьетнама с целью обсуждения реализации данной инициативы.



Растущая популярность природного туризма



По словам заместителя посла, временного поверенного в делах Посольства Чешской Республики во Вьетнаме Ярослава Цукерштейна, природно-познавательный туризм, особенно пешие маршруты в горных районах, является весьма популярным видом отдыха. Одним из факторов, обеспечивающих привлекательность такого туризма, является система маркировки туристических троп, формировавшаяся и совершенствовавшаяся на протяжении длительного времени. Она считается одной из наиболее развитых и известных систем в мире.

«Данная тенденция туризма сегодня активно развивается и во многих странах Азии, особенно среди молодёжи. Во Вьетнаме всё больше молодых людей интересуются короткими поездками на выходные дни, чтобы исследовать природу и экосистемы», — отметил заместитель посла, временный поверенный в делах Посольства Чешской Республики во Вьетнаме Ярослав Цукерштейн.



По информации Посольства Чешской Республики во Вьетнаме, система маркировки троп в этой стране разработана гибко, с учётом рельефа и природных особенностей каждого региона, что способствует повышению безопасности и облегчает ориентирование туристов.



Благодаря этому туристы могут легко ориентироваться и безопасно передвигаться в горных и лесных районах. Такая система легко распознаётся, удобна в использовании, а затраты на её строительство и обслуживание сравнительно невелики. Кроме того, ремонт и обслуживание могут осуществляться непосредственно на местах.



Важной частью проекта является то, что наряду со строительством системы указателей чешские специалисты будут проводить обучающие курсы для работников лесной охраны, местных жителей и студентов-волонтёров. Это позволит местным силам овладеть необходимыми техническими навыками для самостоятельного обслуживания и поддержания системы без зависимости от иностранных специалистов.



С целью содействия устойчивому развитию туризма и повышения безопасности туристов посредством простой, экономичной и удобной в обслуживании системы указателей Посольство Чешской Республики во Вьетнаме предложило реализовать пилотный проект в одном из конкретных регионов страны. На основе результатов пилотного проекта стороны смогут проводить мониторинг, оценку эффективности и формировать модель для дальнейшего распространения в других регионах.



«Ожидается, что в конце марта этого года Посольство пригласит специалистов по туризму из Чешской Республики во Вьетнам для участия в презентации и проведения углублённого обмена опытом по системе маркировки туристических троп с целью повышения осведомлённости о технических стандартах безопасности и ценности туристических маршрутов», — сообщил Ярослав Цукерштейн.



Посольство Чешской Республики во Вьетнаме также выразило надежду на координацию и поддержку со стороны Национального управления по туризму Вьетнама, которое сможет выступить связующим звеном с профильными органами и учреждениями для обсуждения конкретных планов реализации проекта.



Отношения между Вьетнамом и Чешской Республикой активно развиваются во многих сферах. В частности, в сфере туризма Вьетнам применяет политику безвизового въезда для граждан Чехии до августа 2028 года, что создаёт благоприятные условия для передвижения и обменов между народами двух стран. Это открывает возможности для взаимного увеличения туристических потоков и развития сотрудничества в создании новых туристических продуктов, включая экологический туризм и природно-познавательные путешествия, такие как проект по маркировке туристических троп во Вьетнаме.



Ожидания от инициативы по созданию системы маркировки троп



Заместитель руководителя Национального управления по туризму Вьетнама Нгуен Тхи Хоа Май отметила, что инициатива Посольства Чешской Республики по развитию системы туристических троп во Вьетнаме соответствует ориентации страны на развитие экологического и устойчивого туризма.

