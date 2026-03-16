Искусственный интеллект: Шанс для Вьетнама

Профессор, доктор наук Лонг Чан-Тхань (Университет Уорика) считает, что Вьетнам уже добился заметных успехов в регионе Юго-Восточной Азии, хотя по-прежнему существует разрыв по сравнению с крупнейшими мировыми технологическими центрами.



Семинар по искусственному интеллекту (ИИ), организованный Союзом вьетнамских интеллектуалов в Великобритании и Ирландии (VIS), проходит в феврале 2026 года в Кембридже, Великобритания. (Фото: ВИА)



Во Вьетнаме с 1 марта 2026 года официально вступает в силу Закон об искусственном интеллекте, что знаменует собой важный шаг в формировании правовой базы для этой новой технологической сферы. Когда нормативная основа уже создана, вопрос заключается уже не в том, участвовать ли в волне развития искусственного интеллекта (ИИ), а в том, каким образом развивать и применять эту технологию системно, эффективно и в соответствии с условиями страны.

С точки зрения экспертов в области технологий, работающих в Великобритании, Ирландии и Дании, международный опыт показывает, что у Вьетнама имеются благоприятные условия для развития этой сферы, если своевременно воспользоваться возможностями и сформировать подходящую стратегию развития. Одной из важнейших основ экосистемы ИИ в Европе является тесное взаимодействие между университетами, научно-исследовательскими институтами и бизнесом.

В беседе с корреспондентом ВИА в Лондоне исполнительный директор компании SMT Data (технологическая компания со штаб-квартирой в Дании) Питер Бом отметил: «В Великобритании сейчас существует большое количество совместных проектов между университетами и академическим сообществом, а объём исследований чрезвычайно велик. Эти исследования не ограничиваются вопросом того, что мы можем сделать сегодня, но и ориентированы на перспективу 5–10 лет вперёд. Это действительно область, в которой Вьетнам может получить значительные преимущества, если своевременно начнёт активно работать в этом направлении и адаптирует подходы к собственным условиям».

По мнению экспертов, внедрение ИИ должно сопровождаться чёткой стратегией, особенно в вопросах управления данными и определения целей использования технологий. Питер Бом подчеркнул: «Важно смело принимать ИИ и создавать условия, при которых предприятия смогут по-настоящему использовать эту технологию. Однако параллельно необходимо сформировать чёткую политику применения ИИ. Прежде всего нужно определить цели внедрения технологии и ожидаемую ценность, которую она должна принести. Кроме того, необходимо обеспечить тесную координацию, чтобы используемые данные оставались согласованными, надёжными и проверяемыми между различными источниками».

С точки зрения практического применения профессор, доктор наук Лонг Чан-Тхань (Университет Уорика) считает, что Вьетнам уже добился заметных успехов в регионе Юго-Восточной Азии, хотя по-прежнему существует разрыв по сравнению с крупнейшими мировыми технологическими центрами. По его словам, в нынешней структуре применения ИИ во Вьетнаме наиболее активно технология используется в финансово-банковской сфере. Тем не менее потенциал развития остаётся очень большим, особенно в таких областях, как здравоохранение, образование и сельское хозяйство — секторах, тесно связанных с практическими задачами развивающихся стран.

Профессор Лонг Чан-Тхань также отметил, что Великобритания сегодня является одним из ведущих мировых центров исследований ИИ и одновременно потенциальным партнёром для расширения сотрудничества с Вьетнамом, особенно в области подготовки кадров и фундаментальных исследований.

Что касается ресурсов для развития ИИ, доцент, доктор наук Харри Нгуен (Университет Корка, Ирландия) отметил, что Вьетнам является одной из стран, активно стремящихся опередить глобальные тенденции развития ИИ, и обладает значительным преимуществом в подготовке человеческих ресурсов как по масштабу, так и по качеству.

В последние годы во Вьетнаме были созданы многочисленные университеты и исследовательские центры ИИ, которые способствуют подготовке нового поколения молодых учёных и развитию научных исследований. Академические конференции и специализированные журналы по ИИ также появляются всё чаще, что помогает Вьетнаму постепенно более глубоко интегрироваться в международную научную сеть. Ещё одним важным ресурсом является сообщество вьетнамских интеллектуалов за рубежом, которые, по словам Харри Нгуена, всегда обращены к Вьетнаму и всегда стремятся внести вклад в развитие технологий и ИИ в стране.

Говоря о стратегии развития ИИ, Харри Нгуен подчеркнул, что высококачественные данные являются ключевой основой. Сбор, формирование и управление данными, а также обучение больших и малых языковых моделей (LLM), адаптированных к вьетнамской культуре, позволят эффективно внедрять ИИ как в частном секторе, так и в государственном управлении. Кроме того, ИИ рассматривается как важный драйвер для развития во Вьетнаме финансовых и технологических центров.

Использование ИИ способно повысить эффективность операционной деятельности, автоматизировать процессы, оптимизировать расходы и усилить возможности анализа данных — факторов, необходимых для функционирования современной финансовой системы.

В этих условиях искусственный интеллект является не только технологическим трендом, но и может стать мощным двигателем инноваций и повышения конкурентоспособности экономики Вьетнама в ближайшие годы.