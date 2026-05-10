СПОРТ

Интеллектуальная собственность в спорте: драйвер «бездымной» экономики

Не случайно Всемирная организация интеллектуальной собственности выбрала темой Всемирного дня интеллектуальной собственности 2026 года (IPDay) «Интеллектуальная собственность и спорт: Готовность — Старт — Инновации». Организация стремится донести мысль о том, что одной страсти к спорту недостаточно — необходимо уметь приумножать её ценность с помощью инструментов интеллектуальной собственности. Спорт является «бездымной» индустрией, способной приносить значительную социально-экономическую отдачу при грамотном использовании нематериальных активов.
Международный футбольный матч между сборной Вьетнама (в красной форме) и сборной Индии (в синей форме), 27 сентября 2022 года на стадионе «Тхонгнят», город Хошимин. Фото: ВИА
Нематериальные активы как фактор роста

В условиях перехода Вьетнама к модели развития, основанной на науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации, интеллектуальная собственность всё более рассматривается как ключевая опора экономики знаний, включая спортивную сферу. Современный спорт уже давно вышел за рамки исключительно соревновательной деятельности и превратился в креативную индустрию с растущей стоимостью — от высокотехнологичного оборудования и спортивной экипировки до прав на трансляции. Интеллектуальная собственность в спорте постепенно занимает центральное место, формируя глобальную индустрию с многомиллиардными доходами.

Заместитель руководителя Департамента интеллектуальной собственности (Министерство науки и технологий) Нгуен Хоанг Зянг подчеркнул, что за ростом спортивной отрасли стоит система интеллектуальной собственности — «невидимый», но определяющий механизм защиты и максимизации ценности инноваций, брендов и контента.

Ключевые элементы современной спортивной индустрии базируются на интеллектуальной собственности, прежде всего на правах на трансляции как важнейшем источнике дохода, а также на системе товарных знаков, формирующих идентичность спортивной экосистемы — от лиг и клубов до спортсменов и брендов.

Он отметил, что тема IPDay 2026 подчёркивает неразрывную связь между современной спортивной экономикой и интеллектуальной собственностью. Поэтому одной лишь страсти к спорту недостаточно — необходимо уметь коммерциализировать её с помощью инструментов интеллектуальной собственности, поскольку ключевая ценность современной спортивной индустрии заключается именно в интеллектуальных активах, прежде всего в правах на трансляцию, имиджевых правах, товарных знаках и цифровом контенте.

Особенно важно, что во Вьетнаме интеллектуальная собственность в сфере спорта готова как никогда ранее: по состоянию на апрель 2026 года Департамент интеллектуальной собственности принял около 15 000 заявок на регистрацию товарных знаков в спортивной сфере, причём значительное преимущество принадлежит вьетнамским предприятиям.

Наряду с продвижением коммерциализации интеллектуальных активов в целом и в спортивной сфере в частности Департамент интеллектуальной собственности активно совершенствует нормативно-правовую базу и ускоряет цифровую трансформацию управления интеллектуальной собственностью, направленную на комплексную цифровизацию, включая перевод в цифровой формат всего процесса обработки заявок, создание системы онлайн-подачи заявок и базы данных промышленной собственности.

Это не только способствует повышению прозрачности управления, но и создаёт условия для эффективного доступа граждан и предприятий к использованию интеллектуальных активов в целом и в сфере спорта в частности.

От защиты к развитию рынка — стратегический переход в цифровую эпоху

Господин Лыу Хоанг Лонг, Директор Департамента интеллектуальной собственности (Министерство науки и технологий), подчеркнул: в сфере интеллектуальной собственности приоритет развития уже не ограничивается защитой и установлением прав, а решительно смещается в сторону извлечения ценности, тесно связанной с рынком и деятельностью предприятий. Это качественный, сущностный переход, определяющий, станет ли интеллектуальная собственность реальным ресурсом развития.

В области спорта во Вьетнаме уже зафиксированы первые позитивные сдвиги: стоимость телевизионных прав на трансляцию национальных профессиональных футбольных лиг оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов США за сезон, что свидетельствует о постепенном превращении спорта в полноценную отрасль экономики. Наряду с этим, стремительное развитие киберспорта (eSport) показывает, что права интеллектуальной собственности необходимо усиливать как в физической, так и в цифровой среде, создавая основу для уверенного инвестирования организаций и частных лиц в исследования и разработки. Это ключевой фактор стимулирования инноваций в быстроразвивающихся сферах, таких как спорт.

ВИА/ИЖВ

