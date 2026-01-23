Иностранные инвесторы сохраняют устойчивую уверенность в вьетнамском рынке

В условиях фрагментации мировой экономики и множества факторов неопределённости в 2025 году Вьетнам продолжает оставаться стабильным и надёжным направлением для международных инвестиционных потоков. Это наглядно свидетельствует о доверии инвесторов к средне- и долгосрочным перспективам роста вьетнамской экономики.

Эксперты отметили, что перспективы экономики Вьетнама по-прежнему опираются на стабильный приток прямых иностранных инвестиций и государственных инвестиций, которые играют важную роль в стимулировании экономического роста. Фото: thoibaotaichinh.vn

В беседе с корреспондентом газеты «Финансы и инвестиции» исполнительный директор Американской торговой палаты во Вьетнаме (AmCham) Адам Ситкофф высоко оценил экономические достижения Вьетнама в 2025 году. По его словам, экономика страны продемонстрировала значительную устойчивость и заметный прогресс, сохранив макроэкономическую стабильность, обеспечив устойчивый экономический рост и углубив интеграцию в мировую экономику. Эти результаты, как отметил он, являются позитивным фактором для того, чтобы американские компании продолжали и расширяли свою деятельность во Вьетнаме, сохраняя уверенность в наступающем году.

«2026 год обещает быть весьма перспективным, поскольку производство, экономический рост и приток иностранных инвестиций во Вьетнаме остаются высокими, а страна, по прогнозам, продемонстрирует самые высокие темпы роста в регионе в текущем году», — отметил Адам Ситкофф.

В 2025 году Вьетнам продолжил укреплять свои позиции в качестве стабильного и устойчивого направления международных инвестиционных потоков.

Не только американские инвесторы сохраняют высокий уровень доверия. Уверенность европейских инвесторов во Вьетнаме также остаётся очень сильной: недавно опубликованный индекс делового доверия (BCI) за IV квартал 2025 года, достиг 80 пунктов — самого высокого уровня за последние семь лет. Этот результат свидетельствует о чётком и устойчивом восстановлении делового доверия даже на фоне сохраняющейся нестабильности мировой экономики.

По данным Европейской торговой палаты во Вьетнаме (EuroCham), это один из самых значительных квартальных приростов с момента запуска индекса BCI в 2011 году, отражающий заметное и равномерное улучшение как оценки текущих условий ведения бизнеса, так и ожиданий на перспективу. В IV квартале 2025 года 65% европейских компаний во Вьетнаме оценили текущую деловую ситуацию как позитивную; в I квартале 2026 года этот показатель вырос до 69%, что свидетельствует о дальнейшем укреплении оптимистичных настроений с началом нового года.

Особо отмечается, что опрос EuroCham за IV квартал 2025 года продемонстрировал высокую уверенность европейского бизнес-сообщества в среднесрочных перспективах Вьетнама. В частности, 88% компаний выразили оптимизм в отношении перспектив развития во Вьетнаме в период 2026–2030 годов, при этом 31% охарактеризовали свои ожидания как «очень оптимистичные».

Эта уверенность подкрепляется положительными результатами хозяйственной деятельности. В 2025 году около 60% компаний зафиксировали улучшение показателей по сравнению с 2024 годом, а 82% ожидают дальнейшего роста эффективности бизнеса в 2026 году. Эти данные свидетельствуют о том, что бизнес-сообщество рассматривает текущую динамику развития Вьетнама не как краткосрочное явление, а как устойчивую тенденцию с прочной основой на будущее.

Инвестиционная привлекательность Вьетнама дополнительно укрепляется активной поддержкой со стороны европейского бизнеса: 87% компаний заявили о готовности рекомендовать Вьетнам в качестве инвестиционного направления другим иностранным предприятиям, причём наивысший уровень уверенности демонстрируют крупные компании.

Признание реформ

Высоко оценивая недавние реформы, оказавшие заметное позитивное влияние, иностранные инвесторы во Вьетнаме вместе с тем выражают ожидание дальнейшего улучшения деловой среды.

По оценке EuroCham, принятые политические решения уже начали приносить результаты, однако их эффект пока распределяется неравномерно. Резолюция № 68-NQ/TW Политбюро о развитии частного сектора получила очень высокую оценку со стороны бизнес-сообщества. Документ усиливает роль частной экономики, предусматривает упрощение административных процедур, активное продвижение цифровизации, переход от предварительного контроля к последующему, а также укрепление гарантий честной конкуренции.

EuroCham отмечает, что компании в целом решительно поддерживают такой подход, подчёркивая при этом необходимость чёткой, последовательной и предсказуемой реализации. Аналогичные ожидания высказываются и в отношении цифровых реформ.

В перспективе ближайших 12–18 месяцев развитие инфраструктуры и наращивание государственных инвестиций рассматриваются как важные драйверы роста, особенно для сфер строительства, торговли, логистики и ориентированных на потребителя отраслей. Улучшение связности, транспортных возможностей и доступа к земельным ресурсам, как ожидается, откроет значительный потенциал долгосрочного роста. Одновременно скорость утверждения решений и предсказуемость административных процедур остаются ключевыми факторами.

Председатель EuroCham Бруно Жасперт подчеркнул, что европейское бизнес-сообщество отмечает возросшие усилия правительства — от объявления масштабных инфраструктурных проектов в декабре 2025 года до принятия резолюций по упрощению и цифровизации административных процедур. По его словам, это весьма перспективное направление, а наибольшие ожидания бизнеса сегодня связаны с последовательностью, предсказуемостью и темпами реализации.

Реформаторские усилия Вьетнама получили позитивный отклик и со стороны американского бизнес-сообщества. Адам Ситкофф отметил, что приветствует программу административных реформ правительства и считает инновации, прозрачность и частный сектор реальными драйверами экономической трансформации. По его словам, Вьетнам уже добился прогресса в устранении административных барьеров и улучшении инвестиционного климата, хотя перед страной по-прежнему стоит немало задач.

Несмотря на осознание сохраняющихся вызовов, данные BCI EuroCham показывают, что драйверы роста, курс реформ и инвестиционная база Вьетнама продолжают укреплять доверие европейского бизнес-сообщества. В преддверии 2026 года оптимизм носит сдержанный, но обоснованный характер, подкреплённый фактическими показателями, реализуемыми реформами и всё более чётким пониманием того, что Вьетнам не только устойчив к внешним потрясениям, но и постепенно становится ключевым звеном в долгосрочных стратегиях роста европейских компаний.

Исполнительный директор AmCham во Вьетнаме также отметил, что организация поддерживает ряд новых законов и постановлений, оказывающих влияние на многие сферы бизнеса. Американское бизнес-сообщество выражает уверенность в долгосрочном успехе Вьетнама в условиях вступления страны в новую эпоху реформ, обновления и сотрудничества.