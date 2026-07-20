ЭКОНОМИКА
Индонезийская газета: Вьетнам имеет преимущества в гонке за привлечение инвестиций в электромобильную отрасль
Как сообщает корреспондент ВИА в Джакарте, в статье два автора отмечают, что конкурентные преимущества электромобильной отрасли в настоящее время уже не зависят главным образом от минеральных ресурсов, а определяются способностью создавать благоприятную инвестиционную среду, развивать цепочки поставок и стимулировать инновационную деятельность. В публикации говорится, что Вьетнам демонстрирует более комплексный подход к развитию электромобильной отрасли за счёт сохранения долгосрочных льготных политик, инвестирования в промышленную инфраструктуру, развития человеческих ресурсов и постепенного формирования высокотехнологичной производственной экосистемы. Именно стабильность и предсказуемость политики создают доверие у предприятий при принятии долгосрочных инвестиционных решений.
По мнению авторов статьи, Вьетнам реализовал комплекс мер, включая длительное освобождение от налога на прибыль предприятий, освобождение от импортных пошлин на комплектующие, снижение платы за аренду земли, одновременно увязывая эти льготы со стратегией развития цепочек поставок и подготовки кадров. Последовательный подход создал условия для активного развития отечественных предприятий, таких как VinFast, а также для привлечения всё большего объёма прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сферу электромобилей и другие высокотехнологичные отрасли.
В то же время в статье отмечается, что Индонезия по-прежнему сталкивается с такими вызовами, как нестабильность политики, недостаточно эффективная координация между органами управления и дефицит высококвалифицированных технических кадров. По мнению авторов, эти факторы снижают привлекательность Индонезии для инвесторов, несмотря на значительные преимущества страны с точки зрения наличия сырьевой базы для производства аккумуляторов для электромобилей.
В аналитической статье также подчёркивается, что развитие человеческих ресурсов является одним из сильных преимуществ Вьетнама. Система профессиональной подготовки кадров расширяется в соответствии с потребностями предприятий и ориентируется на приоритетные сферы, такие как производство электромобилей, полупроводников и высокотехнологичная промышленность, тем самым способствуя удовлетворению растущих требований глобальных цепочек поставок.
Ссылаясь на Индекс экономической сложности (Economic Complexity Index), два автора сообщили, что Вьетнам за более чем десятилетний период улучшил свои позиции с 69-го до 45-го места, что отражает повышение производственных возможностей страны в выпуске продукции с высоким содержанием технологий и добавленной стоимостью.
По данным The Jakarta Post, опыт Вьетнама показывает, что природные ресурсы являются лишь одной из составляющих конкурентных преимуществ. Более важным фактором является создание промышленной экосистемы, основанной на стабильной политике, качественных человеческих ресурсах и инновационном потенциале — именно эти факторы помогают Вьетнаму усиливать свою привлекательность в гонке за привлечение инвестиций в электромобильную отрасль в регионе Юго-Восточной Азии.