Инвестиции в инфраструктуру — Основа прорывного развития туризма в условиях цели двузначного роста

Помимо автомобильных дорог, аэропортов и портов, современная туристическая инфраструктура представляет собой целостную экосистему, включающую транспортную связанность, городскую инфраструктуру, общественные услуги, энергетику, экологию и цифровую инфраструктуру.

В рамках цели достижения двузначных темпов экономического роста туризм рассматривается как сфера долгосрочного накопления ресурсов. Для реализации этого ожидания туристическая инфраструктура должна опережать развитие на один шаг.

Скоростная автомагистраль Кантхо – Камау после завершения строительства позволяет сократить время в пути из Кантхо в Камау до 1 часа 30 минут, что экономит половину времени по сравнению с прежним. (Фото: ВИА)

После этапа восстановления в постковидный период туризм Вьетнама вступил в новый цикл с более высокими ожиданиями как по количественным, так и по качественным показателям. Однако практика показывает, что многие туристические направления уже сталкиваются с потолком развития из-за перегруженной инфраструктуры, отсутствия межрегиональной доступности либо фрагментарного характера развития. В этом контексте инфраструктура рассматривается как решающий фактор способности туризма аккумулировать ресурсы. Помимо автомобильных дорог, аэропортов и портов, современная туристическая инфраструктура представляет собой целостную экосистему, включающую транспортную связанность, городскую инфраструктуру, общественные услуги, энергетику, экологию и цифровую инфраструктуру. Лишь при слаженном функционировании этой экосистемы туризм может по-настоящему стать комплексной отраслью экономики, создающей мультипликативный эффект для многих других сфер.

Пассажирский терминал международного аэропорта Лонгтхань уже завершён и готов принять первый официальный рейс. (Фото: ВИА)

Осознавая ключевую роль инфраструктуры в долгосрочном росте, ряд важных резолюций Центральных органов заложили политическую основу для развития инфраструктуры в сочетании с туризмом. Резолюция № 08-NQ/TW Политбюро о развитии туризма как ведущей отрасли экономики подчёркивает необходимость приоритетных инвестиций в туристическую инфраструктуру, прежде всего в транспортную инфраструктуру, соединяющую крупные туристические центры и регионы с высоким потенциалом.



На уровне управления ежегодная Резолюция № 01/NQ-CP Правительства о задачах и решениях социально-экономического развития последовательно подчёркивает требование ускорения освоения государственных инвестиционных средств, рассматривая инфраструктурные инвестиции как драйвер роста. При этом многие ключевые инфраструктурные проекты в сфере транспорта — автомагистрали, аэропорты, морские порты — одновременно являются «кровеносными артериями» туризма.

Фото: ВИА

Практика показывает, что государственные инвестиции играют роль первопроходца, формируя пространство для развития туризма. Масштабное строительство автомагистралей Север – Юг, межрегиональных транспортных коридоров, аэропорта Лонгтхань, а также расширение ключевых аэропортов, таких как Нойбай, Таншоннят, Фукуок, Камрань не только сокращают время в пути, но и заново формируют национальную туристическую карту.



Однако для того чтобы туристическая инфраструктура действительно стала источником двузначного роста, одних государственных инвестиций недостаточно. Роль частных инвестиций, особенно в развитие сервисной инфраструктуры, туристических городских пространств, туристической логистики и цифровой инфраструктуры, становится всё более заметной. При разблокировании частных потоков капитала туристическая инфраструктура будет не только обслуживать туристов, но и создавать добавленную стоимость для недвижимости, торговли, услуг и рынка труда.

В условиях ориентации экономики на двузначный рост туризм обладает особыми преимуществами, поскольку одновременно стимулирует потребительский спрос, привлекает инвестиции и создаёт рабочие места в широких масштабах. Однако для реального вклада в достижение этой цели туризм должен преодолеть пределы стихийного развития и перейти к модели роста, основанной на инфраструктуре и производительности.

Деревня ароматических благовоний Куангфукау является одной из точек, которые многие туристы выбирают при посещении Ханой. Фото: ВИА.

Качественная инфраструктура способствует увеличению продолжительности пребывания туристов, росту их расходов и расширению туристической цепочки создания стоимости. В макроэкономическом плане инвестиции в туристическую инфраструктуру также выступают эффективным каналом абсорбции капитала в условиях необходимости стимулирования роста и одновременно формируют основу для развития других отраслей экономики. Именно эта логика накопления ресурсов заложена во многих резолюциях — в отличие от погони за краткосрочными показателями.



Когда транспортная связанность становится бесперебойной, городская инфраструктура модернизируется, а цифровая инфраструктура развивается системно, туризм перестаёт быть исключительно отраслью потребления и превращается в драйвер глубинного экономического роста.