ИИ помогает выявлять неинфекционные заболевания на ранней стадии

Применение искусственного интеллекта (ИИ) становится одним из ключевых решений, позволяющих ускорить скрининг и раннее выявление неинфекционных заболеваний (НИЗ), способствуя переходу системы здравоохранения от лечения к профилактике.



Ранний скрининг онкологических заболеваний в больнице Дананга. (Фото: ВИА)

Снижение бремени неинфекционных заболеваний

Заместитель министра здравоохранения Нгуен Тхи Лиен Хыонг отметила, что неинфекционные заболевания становятся всё более серьёзным глобальным вызовом, на долю которого приходится более 70% смертей в мире, главным образом из-за сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, диабета и хронических респираторных болезней. Во Вьетнаме это бремя также стремительно растёт, что требует безотлагательных и устойчивых профилактических стратегий.

Помимо негативного воздействия на здоровье людей, неинфекционные заболевания сдерживают социально-экономическое развитие. К числу наиболее распространённых факторов риска относятся курение, употребление алкоголя, нездоровое питание, низкая физическая активность и стресс.

Люди получат доступ к высококачественным современным медицинским услугам прямо в своих ​​коммунах. Фото: Нгуен Кук



В ответ на эту ситуацию Правительство и Министерство здравоохранения реализовали программы по повышению осведомлённости населения, содействию раннему выявлению заболеваний и укреплению лечебной работы на низовом уровне. Первые результаты обнадёживают: созданы более 300 амбулаторных кабинетов по лечению хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и астмы, а почти 3 000 медицинских пунктов на уровне общин ведут профилактику и лечение почти 700 000 пациентов. В то же время программы по профилактике вреда от табака помогли более чем 100 000 человек отказаться от курения.

По словам Нгуен Тхи Лиен Хыонг, эти усилия соответствуют Резолюции Политбюро № 72-NQ/TW, предусматривающей прорывные меры по улучшению здоровья населения, включая стратегический переход от модели, ориентированной преимущественно на лечение, к профилактике.

В перспективе система здравоохранения намерена ускорить этот переход, при этом центральная роль отводится цифровой трансформации и искусственному интеллекту. К числу приоритетных направлений относятся расширение программ скрининга, развитие электронных медицинских карт и усиление взаимосвязанности данных на всех уровнях оказания медицинской помощи, что создаст основу для эффективного применения ИИ в прогнозировании заболеваний, управлении ими и лечении.

Поддержка клинических решений на основе данных

Доцент, кандидат наук Ву Ван Зяп, заместитель директора больницы Батьмай, отметил, что медучреждение определило цифровую трансформацию, большие данные и искусственный интеллект в качестве стратегических опор. Больница инвестирует в исследования и инновации, особенно в анализ больших данных и внедрение ИИ, с целью повышения точности диагностики, поддержки клинических решений и улучшения качества помощи пациентам.

Профессор, доктор Май Чонг Кхоа, директор Центра ядерной медицины и онкологии, и его коллегами из больницы Батьмай (Министерство здравоохранения).



Он подчеркнул, что создание медицинских баз данных, которые были бы точными, полными, чистыми и актуальными, имеет важнейшее значение не только для лечения, но и для прогнозирования тенденций заболеваемости, а также для усиления профилактических стратегий.

Больница Батьмай разработала три модели ИИ для поддержки диагностики рака лёгких, включая анализ компьютерной томографии, обработку изображений бронхоскопии в режиме реального времени и оценку патоморфологических изображений. Эти модели, созданные в сотрудничестве с отечественными учёными в рамках государственного научно-исследовательского проекта, получили высокую оценку Национального совета по науке и технологиям и готовы к более широкому внедрению.

Первые результаты показывают, что в ряде случаев ИИ способен превосходить врачей с пятилетним стажем, помогая выявлять ранние поражения, снижать число пропущенных диагнозов и своевременно поддерживать принятие клинических решений. Системы искусственного интеллекта также могут органично встраиваться в клинический процесс, обеспечивая быструю поддержку на основе данных без нарушения привычной практики работы.

На фото: Международная больница — высококачественный медицинский центр при Центральной больнице города Хюэ. Фото: Тхань Хоа



Сочетание твёрдого политического курса и технологических инноваций открывает новый путь к контролю над неинфекционными заболеваниями во Вьетнаме. По мере того как медицинские информационные системы становятся более стандартизированными и взаимосвязанными, более широкое внедрение ИИ, как ожидается, поможет перевести систему здравоохранения от реагирующего подхода к проактивному, повысить качество услуг и снизить общее бремя заболеваний.