Изготовлению сушеных креветок в Камау во время праздника Тет

В преддверии Нового года деревни в провинции Камау, занимающиеся производством сушеных креветок – национального нематериального культурного наследия – вступают в пиковый период производства.

Чтобы удовлетворить рыночный спрос и предложение на подарочную продукцию, местные предприятия максимально увеличивают численность персонала и производственные мощности, постоянно внедряя инновации в свою продукцию для удовлетворения постоянно растущих потребностей потребителей.

Сушеные креветки — это неотъемлемая часть вьетнамского праздничного стола на Тэт, и их производство — это важная часть местной экономики и культуры в провинции Камау. Начинают закупать свежие креветки задолго до праздника Тэта (иногда за 2-3 месяца), чтобы обеспечить достаточный объем производства.

Масштабы производства увеличиваются, чтобы удовлетворить традиционно высокий спрос во время Тэта. Важным сачитается сохранение высокого качества, чтобы продукт оставался популярным, а местные мастера работают над укреплением эксклюзивности и бренда сушеных креветок. Они также стремятся поддерживать стабильные цены, чтобы их продукция была доступна всем, и ищут способы расширить рынки сбыта.