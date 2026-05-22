Báo Ảnh Việt Nam

ЭКОНОМИКА

Зялай: цифровизация рыболовных портов и повышение уровня цепочки создания стоимости тунца

Заместитель председателя Народного комитета провинции Зялай Нгуен Туан Тхань сообщил, что в ближайшее время провинция приступит к реализации проекта строительства интеллектуального рыболовного порта Тамкуан (в сочетании с зоной укрытия рыболовных судов от штормов). Этот объект станет интеллектуальным рыболовным портом и будет способствовать превращению Зялая в провинцию, реализующую цель достижения среднегодового роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне не менее 10% в период 2026–2030 годов в соответствии с Резолюцией XIV съезда Партии.
Рыболовный порт Тамкуан является крупнейшей «столицей» океанического тунцового промысла в Центральном Вьетнаме. Фото: VASEP
В порту будут применяться цифровые технологии, автоматизация и анализ данных для управления рыболовными судами, объёмами улова, безопасностью пищевой продукции, прослеживаемостью происхождения и логистическими услугами. Одновременно предусматривается строительство международного центра аукционной продажи океанического тунца и центра холодовой логистики в порту Тамкуан; развитие центра ремонта рыболовных судов и рыбопромышленной механики Тамкуан (в квартале Хоайньонбак); а также продвижение механизмов социализации и государственно-частного партнёрства для инвестирования в сеть снабжения льдом и топливом в основных портах.

По словам заместителя председателя Нгуен Туан Тханя, провинция также реализует данные цели в рамках Решения об утверждении программы устойчивого развития рыбного хозяйства провинции Зялай на период 2026–2030 годов с ориентацией до 2050 года.

Общий объём финансирования проекта составит 4270 млрд донгов, из которых 2550 млрд донгов будут выделены из центрального бюджета, 670 млрд донгов — из провинциального бюджета, а оставшиеся 1050 млрд донгов планируется привлечь из других экономических источников.

Реализация проекта позволит воплотить план по превращению Тамкуана в специализированный региональный порт для тунца, увеличить долю тунца, соответствующего экспортным стандартам, до 30–35% к 2030 году и до 50–60% к 2050 году.

В рыболовном порту Тамкуан будут реализованы комплексные решения цифровой трансформации, включая внедрение системы электронной прослеживаемости происхождения (e-CDT), электронных промысловых журналов, системы управления VMS, а также технологий ИИ, интернета вещей и блокчейна. Порт будет использовать интегрированную систему обмена данными с пограничной службой, рыбоохранными органами и структурами контроля ННН-промысла для обеспечения прозрачности, соответствия международным стандартам и содействия снятию «жёлтой карточки» ЕС.

Одновременно в интеллектуальном порту планируется создание торговой площадки и центра аукционной продажи тунца, обеспечивающих связь между спросом и предложением и формирующих более высокую коммерческую стоимость продукции. Центр будет осуществлять аукцион и сортировку тунца в интеллектуальном рыболовном порту, создавая основу для приёма, классификации, прослеживаемости происхождения и проведения аукционных торгов с целью поставки тунца, соответствующего экспортным стандартам.

Для реализации поставленных задач провинция поручила Департаменту промышленности и торговли, а также Департаменту сельского хозяйства и окружающей среды изучить и организовать ознакомительные поездки в Японию и страны ЕС для ускоренного внедрения проекта электронного рыбного аукционного рынка (с приоритетом для тунца) в интеллектуальном порту с целью обеспечения прозрачности цен, предотвращения ценового давления и стандартизации сырьевой базы для повышения коммерческой стоимости продукции.

В частности, компетентные органы организуют специализированные рабочие поездки для изучения передового опыта интеллектуальных рыболовных портов Японии, Испании и Норвегии, особенно моделей зон сортировки и аукционных площадок для тунца, что станет основой для выбора проектных решений, технологий и модели управления, соответствующих реальным условиям порта Тамкуан.

В провинции Зялай имеются три рыболовных порта: Куйнён, Дези и Тамкуан (порт II категории) с общей пропускной способностью 100000 тонн грузов в год. Что касается зон укрытия рыболовных судов от штормов, в провинции действуют три таких района — лагуны Тхинай, Дези и Тамкуан — общей вместимостью около 3800 судов.

ИЖВ/ВИА

Стартап-экосистема Вьетнама ускоряет продвижение на мировой карте

Стартап-экосистема Вьетнама ускоряет продвижение на мировой карте

Насчитывая около 4 000 стартапов, 208 инвестиционных фондов, 84 бизнес-инкубатора и более 20 центров поддержки стартапов национального и регионального уровней, инновационная стартап-экосистема Вьетнама демонстрирует всё более высокий потенциал роста.
