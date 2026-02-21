Золотое время для туризма города Хошимин

Переход от традиционных туров к самостоятельным путешествиям небольшими группами и парами также создаёт основу для того, чтобы туристическая отрасль города постепенно меняла формы деятельности и каналы коммуникации в сфере продвижения.

Туристическая отрасль Вьетнама вступает в новый цикл роста. Город Хошимин в последнее время активно реализует ряд особых механизмов и политик, что создаёт пространство для развития и экспериментальных прорывов для ведущих предприятий отрасли.

Предпринимательское сообщество в сфере туризма и туроператорской деятельности рассматривает это как «золотое время» для трансформации, прорыва и развития с ориентацией на стратегическое видение до 2035 года.

Стратегия использования особых политик

Резолюция № 98/2023/QH15 Национального собрания от 24 июня 2023 года о пилотной реализации ряда особых механизмов и политик развития города Хошимин (резолюция 98), а также резолюция 260 Национального собрания, вносящая изменения и дополнения в резолюцию 98, являются не продлением действия политики, а решением, носящим характер переосмысления и переформатирования подходов к развитию.

Суть резолюции заключается не в преференциях, а в наделении полномочиями, сопряжёнными с ответственностью, и переходе от модели управления к модели созидания. Поэтому для туристической отрасли, как и для многих других сфер и отраслей, трансформация перестала быть выбором и стала обязательным требованием для крупных корпораций и ведущих предприятий с целью соответствовать всё более жёсткой конкурентной среде.

Город Хошимин предлагает множество уникальных туристических продуктов для привлечения как внутренних, так и иностранных туристов. Фото: ВИА

Однако если трансформация ограничивается лишь цифровой и «зелёной» трансформацией, без изменения управленческого мышления, организационных моделей, способов создания ценности и роли бизнеса в экосистеме, то догнать рыночные тенденции будет затруднительно.

За более чем полвека Генеральная туристическая корпорация Сайгона (Saigontourist Group) утвердила свою роль флагмана, ведущего развитие туристической отрасли города, внося значимый вклад в становление и рост туризма Вьетнама, особенно в формировании характерных туристических продуктов города — от культурно-исторического туризма и гастрономического туризма до речного туризма и туризма MICE.

В период 2020–2025 годов Saigontourist Group по поручению руководства города выступала координатором реализации различных программ регионального сотрудничества по развитию туризма между городом Хошимин и провинциями Юго-Восточного и Юго-Западного регионов, Северного и Центрального Вьетнама. Ежегодно корпорация активно участвует в сотнях мероприятий, событий и программ по продвижению туризма города Хошимин и Вьетнама на международной арене, способствуя распространению образа страны и вьетнамского народа в мире.

В условиях новых требований и вызовов председатель Совета участников Saigontourist Group Нгуен Тхи Ань Хоа отметила, что это подходящий момент для всестороннего переосмысления текущей модели развития и формирования стратегического видения до 2035 года, в соответствии с общими ориентирами Партии, Государства и города относительно ведущей роли государственных предприятий в ключевых секторах экономики.

Корпорация намерена разработать стратегический проект развития Saigontourist Group до 2035 года с целью всесторонней трансформации, реального прорыва и устойчивого роста, достойного статуса ключевого государственного предприятия туристической отрасли Вьетнама.

Связывание экосистемы на цифровой платформе

Ряд аналитических отчётов показывает, что туризм города Хошимин по-прежнему обладает значительным потенциалом для расширения пространства развития и экспериментальных прорывов при условии эффективной реализации особых механизмов и политик, предусмотренных резолюцией 98 и резолюцией 260, вносящей изменения и дополнения в резолюцию 98 Национального собрания.

Бульвар Во Ван Киет (таюке известный как бульвар Восток-Запад) это дорога, соединяющая восточную и Западную провинции, помогающая тесно связать населенные пункты в Южной ключевой экономической зоне. Фото: ВИА

Кроме того, резолюция № 62/2025/NQ-HĐND, устанавливающая «Политику поддержки привлечения туристических групп в город Хошимин для участия в конференциях, семинарах и выставках в сочетании с туристическими поездками» (резолюция 62), принятая Народным советом города Хошимин 10 декабря 2025 года, получила высокую оценку экспертного и предпринимательского сообщества как практичная и соответствующая текущему контексту развития туристической отрасли города.

Этот шаг отражает новаторский дух, ориентацию на инновации и решимость города сформировать достаточно сильную и стабильную политику для привлечения масштабных международных мероприятий и конференций, одновременно повышая качество услуг и репутацию туристического направления.

На фоне меняющихся глобальных туристических тенденций и роста требований со стороны путешественников, для создания ценности и доходов ведущие туристические и туроператорские компании должны переосмыслить способы формирования ценности, удержания клиентов и стимулирования их повторных визитов.

По словам Джона Лоу, генерального директора компании Roland Berger в регионе Юго-Восточной Азии, технологии играют центральную роль в этой тенденции, поскольку туристы всё активнее используют цифровые платформы, приложения и искусственный интеллект (AI) на всех этапах путешествия — от планирования и бронирования услуг до непосредственного опыта пребывания в пункте назначения.

Краткосрочные поездки становятся более распространёнными, а спрос на локальную идентичность для отдельных сегментов туристов всё более отчётливо проявляется через ориентацию на опыт и персонализацию, а не просто ознакомительные визиты.

Золотое время для туризма города Хошимин на пороге глубокой трансформации



В настоящее время сдвиг в поведении туристов на ключевых рынках от традиционных туров к самостоятельным поездкам небольшими группами и парами также служит основой для постепенного изменения форм и каналов коммуникации в сфере продвижения туризма. В частности, туристическая отрасль будет отдавать приоритет прямому продвижению среди потенциальных туристов на целевых рынках (B2C), инвестировать в обновление и цифровизацию онлайн-каналов коммуникации и социальных сетей в соответствии с предпочтениями туристов при поиске информации.