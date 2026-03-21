Знак резолюции 80 NQ/TW в контексте празднования весенних фестивалей

Резолюция 80 Политбюро по вопросам развития культуры вдохнула новую жизнь в традиционные культурные ценности Вьетнама и продолжает усиливать их роль в праздновании Весенних фестивалей, особенно в Год Лошади 2026 (Бинь Нго).





Особое место в праздничной программе занимают народные представления, такие как «Суанфа» — многовековой спектакль, изображающий тронный поклон пяти древним народам с приношениями, танцами и песнями в честь древнего вьетнамского императора. «Суанфа» формировалось и развивалось более тысячи лет, став уникальным комплексом народных форм искусства; ежегодное исполнение в храме Суанфа в коммуне Тхосуан (провинция Тханьхоа) включено в список национального нематериального культурного наследия.

Весной праздничная энергия заполняет все уголки страны: от старинных сельских домов до оживлённых туристических центров — повсюду звучат легенды, музыка и радостные голоса. Однако Праздник Весны 2026 года обрел особое значение благодаря синтезу традиций и современного подхода к устойчивому развитию, провозглашённому Резолюцией 80. Этот документ подчёркивает культуру как ключевой столп национальной стратегии развития: он не только направлен на сохранение наследия, но и стимулирует создание новых культурных форм, отвечающих вызовам глобальной интеграции.

Фестиваль Аозай в Ханое. Фото: Тхань Зянг Соревнования по перетягиванию каната сидя в Ханое. Фото: Конг Дат Представление «Суанфа» развивалось более 1000 лет, превратившись в уникальный и самобытный ансамбль народных танцев. Фото: Конг Дат

На фестивалях этого года заметна практическая реализация этих идей. Многие мероприятия органично интегрировали современные технологии — виртуальную и дополненную реальность — чтобы реконструировать исторические сцены, оживить легенды и предоставить посетителям интерактивный опыт погружения в культуру. Одновременно расширяются региональные художественные программы и кулинарные фестивали, которые знакомят гостей и жителей с многообразием вьетнамских традиций.

Шествие старейшин деревни во время фестиваля в деревне Донгки (Пров. Бакнинь). Фото: Вьет Кыонг

Церемония в память о солдатах, погибших на островах Хоангша в Лишон (Куангнгай). Фото: Конг Дат Гонка на лодках «Четыре священных животных» во время фестиваля памяти солдат Хоангша в Лишон (Куангнгай). Фото: Тхонг Тхиен



Особое внимание уделяется просветительской работе и вовлечению молодёжи: образовательные проекты и культурные акции помогают новым поколениям лучше понимать и ценить своё наследие, вселяя чувство ответственности за его сохранение и развитие.

Танец дракона на фестивале в Ханое. Фото: Тхань Зянг

Весна 2026 года в Год Лошади стала временем не только праздников, но и культурного возрождения. Реализация положений Резолюции 80 демонстрирует явный эффект: вьетнамская культура всё увереннее занимает своё место как ценнейшее наследие и как движущая сила устойчивого социально‑экономического развития страны в новую эпоху.