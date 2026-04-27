Знакомство с культурным пространством народностей в период праздников 30 апреля и 1 мая

Культурный обмен в пространстве деревни народности Бана в деревне культуры и туризма народностей Вьетнама (община Доайфыонг, Ханой). Фото: ВИА

В преддверии празднования Дня освобождения Юга 30 апреля и Международного дня труда 1 мая с 30 апреля по 3 мая в деревне культуры и туризма народностей Вьетнама (район Доайфыонг, Ханой) пройдёт серия ярких культурно-туристических мероприятий под девизом «Высокогорное рандеву», представляющих широкой публике многокрасочное культурное пространство народностей северного горного региона.



Одним из ключевых событий станет воссозданное пространство высокогорного рынка «Краски Лайчау», где гости смогут ощутить атмосферу традиционного базара с народными песнями, танцами, играми и местной кухней. Представители таких народностей, как Монг, Лы, Тай и Заи, продемонстрируют региональные особенности и культурные традиции.



Программа включает фотовыставки, культурные обмены, традиционные игры и выступления, а также демонстрации ремёсел - нанесения узоров пчелиным воском, приготовления рисовых лепёшек и традиционного ткачества.



Будут также воссозданы традиционные обряды, включая церемонию поклонения лесу (хау донг) народности Заи и ритуал почитания духа буйвола у народности Лы, отражающие местные верования и уважение к природе.



Культурные мероприятия в пространстве деревни народности кхмеров в деревне культуры и туризма народностей Вьетнама (община Доайфыонг, Ханой). Фото: ВИА

Кроме того, будет представлено около 30 народных картин донгхо, изображающих сцены сельской жизни. Посетители смогут попробовать создать такие гравюры самостоятельно, что способствует сохранению культурного наследия.



Ежедневные культурные мероприятия с участием различных народностей со всех регионов Вьетнама будут продолжаться на протяжении всего праздничного периода, помогая посетителям глубже погрузиться в повседневную жизнь народностей страны в их «общем доме».