Зелёный рост — от требования к новому драйверу развития на период 2026–2035 годов
Давление, связанное с переходом к «зелёной» модели развития, становится внутренним требованием экономики, вынуждая Вьетнам ускорять трансформацию для сохранения устойчивого роста. В период 2026–2035 годов ключевым вопросом становится не только определение стратегического курса, но и способность мобилизовать и эффективно использовать ресурсы — институциональные, финансовые, технологические и управленческие.
Отсутствие «озеленения» означает потерю рынков
В современных условиях экономисты и разработчики политики сходятся во мнении, что традиционная модель роста, основанная на природных ресурсах, дешёвой рабочей силе и ископаемом топливе, постепенно исчерпывает свой потенциал. В то же время глобальные правила игры быстро меняются в сторону зелёной и низкоуглеродной экономики. Это создаёт серьёзные вызовы для экономики и бизнеса Вьетнама, требуя активного использования ресурсов для обеспечения зелёного и устойчивого роста в ближайшее десятилетие (2026–2035 годы).
Доктор Буй Куанг Туан, доцент и заместитель председателя Вьетнамского экономического научного общества, отметил, что начиная с 2026 года такие механизмы, как трансграничный углеродный налог ЕС (CBAM), обязательные стандарты ESG и требования к отслеживанию выбросов в цепочках поставок, окажут прямое влияние на экспорт Вьетнама — экономики с объёмом внешней торговли около 370–380 млрд долларов США в год, значительная часть которого приходится на рынки с высокими стандартами, такие как Европа и США. Это ставит вьетнамские предприятия перед экзистенциальным выбором: отсутствие зелёной трансформации означает потерю рынков.
При этом зелёный рост открывает и новые возможности развития. По словам Буй Куанг Туана, существует как минимум четыре ключевых направления.
Во-первых, трансформация энергетики и инфраструктуры. Рост спроса на электроэнергию на уровне 8–10% в год до 2030 года создаёт огромные возможности для инвестиций в возобновляемую энергетику, энергосети и зелёный транспорт. В скорректированном Генеральном плане развития энергетики VIII Вьетнам ставит цель довести долю возобновляемых источников энергии (без учёта гидроэнергетики) до 28–36% к 2030 году и до 74–75% к 2050 году. Это рассматривается как новая индустриальная волна.
Во-вторых, «озеленение» экспортной промышленности. Такие отрасли, как металлургия, цементная промышленность, текстиль и электроника, испытывают серьёзное давление перехода. В частности, CBAM может обойтись вьетнамским предприятиям в сотни миллионов евро ежегодно при отсутствии сокращения выбросов. Крупные корпорации, такие как Apple и Nestlé, уже требуют от поставщиков использования 100% возобновляемой энергии и прозрачности данных о выбросах.
В-третьих, зелёные финансы становятся основным источником капитала. Объём глобальных ESG-инвестиций превысил 30 трлн долларов США, а рынок зелёных облигаций продолжает устанавливать рекорды. Во Вьетнаме доля зелёного кредитования пока составляет около 4–5% общего объёма, но демонстрирует быстрый рост. Предприятия, соответствующие зелёным критериям, получают доступ к более дешёвым финансовым ресурсам.
В-четвёртых, повышение качества роста и устойчивости экономики. По оценкам международных организаций, своевременные меры позволяют сократить потери от изменения климата на 3–5% ВВП ежегодно, что особенно важно для уязвимой экономики Вьетнама.
Таким образом, эксперты подчёркивают, что зелёный рост — это не просто «экологические издержки», а новый драйвер развития, основанный на науке, технологиях и инновациях.
Барьеры и решения в области политики и зелёного финансирования
Несмотря на значительные возможности, реализация зелёного роста во Вьетнаме сталкивается с рядом вызовов.
Главным ограничением является не технология, а организация исполнения. По оценкам экспертов, страна уже располагает относительно полной нормативной базой, включая стратегию зелёного роста, национальные планы действий, классификацию зелёных проектов и дорожную карту создания углеродного рынка. Однако ключевая проблема заключается в реализации.
Выделяются четыре основных препятствия: фрагментарность институциональной системы и недостаточная согласованность политики в таких областях, как зелёные финансы, зелёные государственные закупки и углеродный рынок; ограниченный доступ к финансированию, особенно для малых и средних предприятий, составляющих более 95% бизнеса; зависимость от импортных технологий и высокая стоимость внедрения при недостаточном развитии внутренней инновационной экосистемы; а также недостаточное понимание долгосрочных выгод зелёного перехода, из-за чего многие компании воспринимают его как издержки.
По оценкам, около 50% предприятий сталкиваются с финансовыми трудностями при переходе к зелёной модели, в то время как потребность Вьетнама в финансировании климатических мер может достигнуть 368 млрд долларов США к 2040 году.
Доктор Нгуен Чи Хиеу, директор Института исследований и развития финансового рынка недвижимости, отметил, что ключевой задачей является не только мобилизация финансовых ресурсов, но и повышение эффективности их использования со стороны банков и бизнеса.
Вьетнам вступает в этап масштабного перехода к зелёной модели роста, где зелёные финансы играют ключевую роль в мобилизации и распределении ресурсов для устойчивого развития.
Спрос на инвестиции в возобновляемую энергетику, чистое производство и инфраструктуру адаптации к изменению климата будет стремительно расти, однако возможности финансирования пока существенно отстают от потребностей.
Зелёные финансы открывают новые возможности для домохозяйств и малого бизнеса, однако доступ к ним остаётся ограниченным. Среди основных проблем — отсутствие чётких критериев определения «зелёных» проектов, высокие первоначальные инвестиционные затраты и недостаточная информированность бизнеса.
Доктор Нгуен Чи Хиеу подчеркнул особую роль банковской системы, которая должна не только предоставлять финансирование, но и сопровождать предприятия в процессе перехода, выступая своего рода «проводником».
В частности, банкам необходимо разрабатывать адаптированные продукты зелёного кредитования, упрощать процедуры и предоставлять консультационную поддержку для соответствия экологическим требованиям.
По мнению экспертов, для устойчивого развития необходимо найти баланс между усилением регулирования и сохранением источников дохода населения. Чрезмерная жёсткость политики может вытеснить часть бизнеса в неформальный сектор, тогда как недостаточный контроль приведёт к потерям бюджета и недобросовестной конкуренции.