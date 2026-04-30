Зелёный рост — от требования к новому драйверу развития на период 2026–2035 годов

Давление, связанное с переходом к «зелёной» модели развития, становится внутренним требованием экономики, вынуждая Вьетнам ускорять трансформацию для сохранения устойчивого роста. В период 2026–2035 годов ключевым вопросом становится не только определение стратегического курса, но и способность мобилизовать и эффективно использовать ресурсы — институциональные, финансовые, технологические и управленческие.

Провинция Виньлонг ввела в эксплуатацию 13 ветроэлектростанций общей установленной мощностью 572 МВт. (Фото: ВИА)

Отсутствие «озеленения» означает потерю рынков



В современных условиях экономисты и разработчики политики сходятся во мнении, что традиционная модель роста, основанная на природных ресурсах, дешёвой рабочей силе и ископаемом топливе, постепенно исчерпывает свой потенциал. В то же время глобальные правила игры быстро меняются в сторону зелёной и низкоуглеродной экономики. Это создаёт серьёзные вызовы для экономики и бизнеса Вьетнама, требуя активного использования ресурсов для обеспечения зелёного и устойчивого роста в ближайшее десятилетие (2026–2035 годы).



Доктор Буй Куанг Туан, доцент и заместитель председателя Вьетнамского экономического научного общества, отметил, что начиная с 2026 года такие механизмы, как трансграничный углеродный налог ЕС (CBAM), обязательные стандарты ESG и требования к отслеживанию выбросов в цепочках поставок, окажут прямое влияние на экспорт Вьетнама — экономики с объёмом внешней торговли около 370–380 млрд долларов США в год, значительная часть которого приходится на рынки с высокими стандартами, такие как Европа и США. Это ставит вьетнамские предприятия перед экзистенциальным выбором: отсутствие зелёной трансформации означает потерю рынков.

Cánh đồng điện gió của Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5, có 26 trụ điện gió đang vận hành sản xuất, tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN





При этом зелёный рост открывает и новые возможности развития. По словам Буй Куанг Туана, существует как минимум четыре ключевых направления.



Во-первых, трансформация энергетики и инфраструктуры. Рост спроса на электроэнергию на уровне 8–10% в год до 2030 года создаёт огромные возможности для инвестиций в возобновляемую энергетику, энергосети и зелёный транспорт. В скорректированном Генеральном плане развития энергетики VIII Вьетнам ставит цель довести долю возобновляемых источников энергии (без учёта гидроэнергетики) до 28–36% к 2030 году и до 74–75% к 2050 году. Это рассматривается как новая индустриальная волна.



Во-вторых, «озеленение» экспортной промышленности. Такие отрасли, как металлургия, цементная промышленность, текстиль и электроника, испытывают серьёзное давление перехода. В частности, CBAM может обойтись вьетнамским предприятиям в сотни миллионов евро ежегодно при отсутствии сокращения выбросов. Крупные корпорации, такие как Apple и Nestlé, уже требуют от поставщиков использования 100% возобновляемой энергии и прозрачности данных о выбросах.



В-третьих, зелёные финансы становятся основным источником капитала. Объём глобальных ESG-инвестиций превысил 30 трлн долларов США, а рынок зелёных облигаций продолжает устанавливать рекорды. Во Вьетнаме доля зелёного кредитования пока составляет около 4–5% общего объёма, но демонстрирует быстрый рост. Предприятия, соответствующие зелёным критериям, получают доступ к более дешёвым финансовым ресурсам.



В-четвёртых, повышение качества роста и устойчивости экономики. По оценкам международных организаций, своевременные меры позволяют сократить потери от изменения климата на 3–5% ВВП ежегодно, что особенно важно для уязвимой экономики Вьетнама.



Таким образом, эксперты подчёркивают, что зелёный рост — это не просто «экологические издержки», а новый драйвер развития, основанный на науке, технологиях и инновациях.

Солнечная электростанция Trung Nam в провинции Чавинь обеспечивает выработку электроэнергии около 250 млн кВт·ч в год. (Фото: ВИА)

Барьеры и решения в области политики и зелёного финансирования



Несмотря на значительные возможности, реализация зелёного роста во Вьетнаме сталкивается с рядом вызовов.



Главным ограничением является не технология, а организация исполнения. По оценкам экспертов, страна уже располагает относительно полной нормативной базой, включая стратегию зелёного роста, национальные планы действий, классификацию зелёных проектов и дорожную карту создания углеродного рынка. Однако ключевая проблема заключается в реализации.



Выделяются четыре основных препятствия: фрагментарность институциональной системы и недостаточная согласованность политики в таких областях, как зелёные финансы, зелёные государственные закупки и углеродный рынок; ограниченный доступ к финансированию, особенно для малых и средних предприятий, составляющих более 95% бизнеса; зависимость от импортных технологий и высокая стоимость внедрения при недостаточном развитии внутренней инновационной экосистемы; а также недостаточное понимание долгосрочных выгод зелёного перехода, из-за чего многие компании воспринимают его как издержки.



По оценкам, около 50% предприятий сталкиваются с финансовыми трудностями при переходе к зелёной модели, в то время как потребность Вьетнама в финансировании климатических мер может достигнуть 368 млрд долларов США к 2040 году.



Доктор Нгуен Чи Хиеу, директор Института исследований и развития финансового рынка недвижимости, отметил, что ключевой задачей является не только мобилизация финансовых ресурсов, но и повышение эффективности их использования со стороны банков и бизнеса.



Вьетнам вступает в этап масштабного перехода к зелёной модели роста, где зелёные финансы играют ключевую роль в мобилизации и распределении ресурсов для устойчивого развития.



Спрос на инвестиции в возобновляемую энергетику, чистое производство и инфраструктуру адаптации к изменению климата будет стремительно расти, однако возможности финансирования пока существенно отстают от потребностей.

Рабочие устанавливают последние солнечные панели для завершения первого этапа проекта интегрированного парка ветровой и солнечной энергетики в провинции Ниньтхуан. Фото: Тxонг Хай.

Диспетчерская вышка следит за работой ветроэлектростанции Тан Тхуан. Фото: Ле Минь



Зелёные финансы открывают новые возможности для домохозяйств и малого бизнеса, однако доступ к ним остаётся ограниченным. Среди основных проблем — отсутствие чётких критериев определения «зелёных» проектов, высокие первоначальные инвестиционные затраты и недостаточная информированность бизнеса.



Доктор Нгуен Чи Хиеу подчеркнул особую роль банковской системы, которая должна не только предоставлять финансирование, но и сопровождать предприятия в процессе перехода, выступая своего рода «проводником».



В частности, банкам необходимо разрабатывать адаптированные продукты зелёного кредитования, упрощать процедуры и предоставлять консультационную поддержку для соответствия экологическим требованиям.



По мнению экспертов, для устойчивого развития необходимо найти баланс между усилением регулирования и сохранением источников дохода населения. Чрезмерная жёсткость политики может вытеснить часть бизнеса в неформальный сектор, тогда как недостаточный контроль приведёт к потерям бюджета и недобросовестной конкуренции.