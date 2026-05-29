ТУРИЗМ
Зелёный курс вьетнамского туризма
«Зелёная» трансформация больше не является лишь лозунгом
Практика показывает, что переход к экологически устойчивому развитию не только способствует сохранению природных ресурсов и туристической среды, но и отвечает запросам рынка. Согласно исследованию цифровой туристической платформы Agoda за 2026 год, 77% азиатских туристов учитывают фактор устойчивого развития при планировании путешествий.
Примечательно, что Вьетнам является одним из лидеров по развитию ответственного туризма: 81% опрошенных считают устойчивость важным критерием выбора, а 43% обращают внимание на наличие у гостиниц сертификатов устойчивого развития. Эти цифры подтверждают, что экологический фактор всё чаще становится важным критерием привлекательности туристического направления и его способности привлекать туристов.
Именно поэтому всё больше туристических объектов самостоятельно переходят к «зелёной» модели деятельности. Многие компании стремятся интегрировать принципы устойчивого развития в свои продукты и услуги, предлагая экологические туры, программы «Net Zero», органическое сельское хозяйство и знакомство с культурой местных сообществ.
На Международной туристической выставке VITM Hanoi 2026 посетителям был представлен широкий выбор «зелёных» туристических маршрутов. В частности, компания Vietravel представила линейку продуктов «Новое поколение», в которой на всех этапах разработки и эксплуатации туристических продуктов используются двойные критерии ESG (ответственный туризм) и LEI — Living Experience Index (индекс жизненного опыта). Среди представленных туров — «Бенче — паспорт Net Zero», «Зелёная жизнь вместе с Меконгом», а также маршруты общественного туризма внутри страны.
В то же время компания Vietluxtour представила экосистему продуктов «Зелёный туризм и реализация обязательств ESG», ориентированную на гуманистический опыт и социальную ответственность туристов. В программу вошли туры: «Кондао — защита морских черепах», «Хазянг — ответственный туризм», «Метро Сайгона: прошлое и настоящее», «Велопрогулка по наследию Ниньбиня» и другие.
По словам генерального директора Vietluxtour Чан Тхе Зунга, зелёный туризм — это уже не временный тренд, а новый стандарт туристической отрасли. По мере того как мировой рынок всё больше акцентирует внимание на ответственности, компании, первыми внедряющие «зелёную» трансформацию, получают долгосрочные конкурентные преимущества.
Кроме того, вместо массовой застройки бетоном и чрезмерной эксплуатации некоторые туристические направления первыми сделали выбор в пользу сохранения природного пространства, инвестиций в системы переработки отходов и создания экологичных туристических впечатлений для снижения воздействия на окружающую среду и повышения качества туристических объектов. Многие учреждения последовательно придерживаются курса на устойчивое развитие, делая основой своей деятельности сохранение природы и устойчивость, тем самым способствуя «зелёной» трансформации туризма Вьетнама.
«Зелёный» ориентир для туризма
Стратегия развития туризма Вьетнама до 2030 года подчёркивает следующий подход: развитие устойчивого и инклюзивного туризма на основе «зелёного» роста с максимальным вкладом отрасли в достижение целей устойчивого развития.
План развития туристической системы на период 2021–2030 годов с перспективой до 2045 года определяет цель — к 2030 году туризм должен стать по-настоящему ключевой отраслью экономики и развиваться в направлении «зелёного» роста. В свою очередь, Национальная стратегия экологичного роста на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года ставит перед туристической отраслью ряд конкретных задач, включая: разработку и внедрение моделей развития туризма по принципам «зелёного» роста в туристических зонах и пунктах назначения; создание критериев и внедрение системы «зелёной» маркировки для туристических объектов и предприятий.
Эти ориентиры подтверждают, что «зелёная» трансформация является стратегическим требованием в развитии национального туризма Вьетнама. Однако, несмотря на значительный и быстрый прогресс, процесс экологизации туристической отрасли всё ещё сталкивается с рядом трудностей. Многие предприятия осознают важность «зелёного» туризма, но испытывают затруднения с практической реализацией, не понимая, с чего начать и по какому пути двигаться.
Именно поэтому Ассоциация туризма Вьетнама (VITA) совместно с профильными организациями разработала систему критериев «зелёного» туризма VITA Green. Данный комплекс обязательных и рекомендательных критериев распространяется на туристические направления, средства размещения, туристические компании и предприятия общественного питания, обслуживающие туристов. Он служит практическим ориентиром для стандартизации их деятельности в соответствии с рекомендациями Всемирной туристской организации ООН.
По словам председателя Ассоциации туризма Вьетнама Ву Тхе Бинь, система VITA Green была тщательно соотнесена с авторитетными международными экологическими сертификатами, такими как GSTC, Travelife и Green Key. Это помогает вьетнамским предприятиям легче интегрироваться в международные туристические цепочки поставок и выходить на сегмент клиентов с высоким уровнем экологической ответственности.
По состоянию на май 2026 года более 70 организаций по всей стране получили сертификат VITA Green, став первыми «зелёными» туристическими предприятиями Вьетнама. Для того чтобы процесс «зелёной» трансформации туризма стал действительно массовым и содержательным, помимо понятной и доступной системы критериев, необходимы программы обучения, консультационной поддержки и соответствующие механизмы помощи для малых и средних предприятий.
Говоря о практическом опыте внедрения «зелёной» трансформации, генеральный директор гостиницы Ninh Binh Legend Тонг Ань Де, недавно удостоенной знака VITA Green, отметил, что главное — выбрать подходящий путь реализации.
Отель Ninh Binh Legend начал с самых простых и доступных шагов: сокращение использования одноразового пластика, уменьшение объёмов бумажной печати, переход на стеклянные бутылки, постепенная замена освещения на энергосберегающие системы, расширение использования местной продукции, увеличение зелёных зон в пространстве гостиницы, поощрение участия гостей в природоохранных мероприятиях, проведение внутренних тренингов по энергосбережению.
«Мы видим, что даже небольшие изменения при их постоянном соблюдении способны дать очень значительный эффект», — подчеркнул Тонг Ань Де.