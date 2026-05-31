Звуки кхена народности Монг вновь звучат в школах Каменного плато Донгван

Иллюстративное фото: Народный мастер обучает учащихся Межуровневой начальной школы-интерната общины Тамунг (Лайчау) искусству игры и танца с кхеном народности Монг. Фото: ВИА

Среди зноя первых летних дней на каменистом севере страны школьный двор Межуровневой начальной школы-интерната Сунгла в общине Сафин (Туенкуанг) вновь наполняется особыми звуками. После первых неуверенных нот кхен народности Монг начинает звучать всё увереннее, сливаясь со смехом высокогорных детей и делая атмосферу небольшой школы посреди Каменного плато Донгван ещё более живой и радостной.В крае, известном своими полями цветов гречиха, серыми каменными оградами и старинными домами из утрамбованной земли, действует особый класс, который незаметно продолжает культурную традицию народа. Это курс обучения искусству игры на кхене и танца с кхеном народности Монг в 2026 году, организованный Центром культуры и кино провинции Туенкуанг совместно с Народным комитетом общины Сафин на базе Межуровневой начальной школы-интерната Сунгла.На территории Глобального геопарка ЮНЕСКО Каменное плато Донгван звуки кхена издавна были не только неотъемлемой частью праздников. Для народности Монг кхен - это голос души, ритм жизни, памяти, связанные с рынками любви, праздниками урожая или собраниями на скалистых склонах.Поэтому обучение игре на кхене и танцу с ним в школе является не просто освоением сценического искусства, а способом сохранения культурной самобытности для молодого поколения.В классе маленькие руки только начинают знакомиться с кхеном народности монг. Кто-то ещё неуверенно подносит инструмент к губам, кто-то пока не может точно попасть в ритм музыки, но глаза всех детей светятся неподдельным интересом.Народные мастера терпеливо помогают каждому ученику, поправляют движения, объясняют технику дыхания и чувство ритма. Незрелые звуки кхена раздаются на каменистом школьном дворе, иногда звучат не совсем стройно, но именно в этом ощущается тепло традиции, которая продолжает жить.Директор Центра культуры и кино провинции Туенкуанг Тай Динь Тинь отметил, что искусство игры и танца с кхеном является одной из наиболее ярких культурных ценностей народности Монг на Каменном плато Донгван. Организация подобных курсов для школьников высокогорных районов направлена не только на сохранение нематериального культурного наследия, но и на то, чтобы помочь молодому поколению лучше понять и почувствовать гордость за свою национальную самобытность.