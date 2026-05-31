КУЛЬТУРА

Звуки кхена народности Монг вновь звучат в школах Каменного плато Донгван

В условиях современной жизни традиционные культурные ценности оказались под угрозой забвения. Именно поэтому включение культурного наследия в школьное образование рассматривается как способ «посеять семена» культуры среди молодёжи Каменного плато.
Иллюстративное фото: Народный мастер обучает учащихся Межуровневой начальной школы-интерната общины Тамунг (Лайчау) искусству игры и танца с кхеном народности Монг. Фото: ВИА
Среди зноя первых летних дней на каменистом севере страны школьный двор Межуровневой начальной школы-интерната Сунгла в общине Сафин (Туенкуанг) вновь наполняется особыми звуками. После первых неуверенных нот кхен народности Монг начинает звучать всё увереннее, сливаясь со смехом высокогорных детей и делая атмосферу небольшой школы посреди Каменного плато Донгван ещё более живой и радостной.

В крае, известном своими полями цветов гречиха, серыми каменными оградами и старинными домами из утрамбованной земли, действует особый класс, который незаметно продолжает культурную традицию народа. Это курс обучения искусству игры на кхене и танца с кхеном народности Монг в 2026 году, организованный Центром культуры и кино провинции Туенкуанг совместно с Народным комитетом общины Сафин на базе Межуровневой начальной школы-интерната Сунгла.

Наследие приходит в школу

На территории Глобального геопарка ЮНЕСКО Каменное плато Донгван звуки кхена издавна были не только неотъемлемой частью праздников. Для народности Монг кхен - это голос души, ритм жизни, памяти, связанные с рынками любви, праздниками урожая или собраниями на скалистых склонах.

Поэтому обучение игре на кхене и танцу с ним в школе является не просто освоением сценического искусства, а способом сохранения культурной самобытности для молодого поколения.

В классе маленькие руки только начинают знакомиться с кхеном народности монг. Кто-то ещё неуверенно подносит инструмент к губам, кто-то пока не может точно попасть в ритм музыки, но глаза всех детей светятся неподдельным интересом.

Народные мастера терпеливо помогают каждому ученику, поправляют движения, объясняют технику дыхания и чувство ритма. Незрелые звуки кхена раздаются на каменистом школьном дворе, иногда звучат не совсем стройно, но именно в этом ощущается тепло традиции, которая продолжает жить.

Директор Центра культуры и кино провинции Туенкуанг Тай Динь Тинь отметил, что искусство игры и танца с кхеном является одной из наиболее ярких культурных ценностей народности Монг на Каменном плато Донгван. Организация подобных курсов для школьников высокогорных районов направлена не только на сохранение нематериального культурного наследия, но и на то, чтобы помочь молодому поколению лучше понять и почувствовать гордость за свою национальную самобытность.
Занятия не ограничиваются только обучением исполнительскому мастерству. Они помогают детям глубже понять культурное значение кхена в жизни общины. Благодаря рассказам мастеров многие школьники впервые узнают, что кхен связан не только с песнями и танцами, но и с историей, обычаями и духовным миром народности Монг на протяжении многих поколений.

Зелёные ростки, сохраняющие душу Каменного плато

Ещё несколько лет назад в некоторых высокогорных деревнях многие выражали обеспокоенность тем, что молодое поколение всё реже умеет играть на кхене, исполнять народные песни или использовать родной язык в повседневной жизни. В условиях современной жизни традиционные культурные ценности оказались под угрозой забвения. Именно поэтому включение культурного наследия в школьное образование рассматривается как способ «посеять семена» культуры среди молодёжи Каменного плато.

По словам заместителя председателя Народного комитета общины Сафин Ли Нгок Лонга, местные партийные органы и власти всегда уделяют внимание сохранению и развитию культурной самобытности народности Монг в сочетании с развитием общественного туризма. Передача школьникам традиционных форм культуры рассматривается как важное направление сохранения наследия на местном уровне.

Не только в Сафине, но и в других районах Глобального геопарка ЮНЕСКО Каменного плато Донгван в последние годы всё больше внимания уделяется сохранению традиционной культуры через школьное образование. Игра на кхене народности Монг, ткачество из льна, народные песни и традиционные игры постепенно вновь становятся ближе молодому поколению.

Когда над Сунгла опускается вечер, звуки кхена в исполнении маленьких учеников продолжают разноситься над ветреным плато. Возможно, эти пока ещё не совсем уверенные мелодии и есть то самое продолжение культурного наследия - тихое, настойчивое и полное надежды в далёком каменистом крае на крайнем севере страны.

 


ИЖВ/ВИА

Фестиваль «Краски и аромат вьетнамского аозая — 2026» — неугасающая жизненная сила вьетнамской культуры в сердце Европы

Аозай является не только традиционной одеждой, но и символом гордости, элегантности и очарования вьетнамских женщин. Для вьетнамской общины в Чешской Республике аозай также служит нитью культурной связи, напоминающей о корнях и национальных традициях вдали от Родины.
