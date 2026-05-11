КУЛЬТУРА

Зарисовки старинных домов деревни Ло провинции Даклак

 В деревне Ло квартала Хоахиеп (провинция Даклак) стартовал общественный проект под названием «Заново рисуя наследие».
Архитектура прибрежной старинной деревни Ло производит глубокое впечатление на туристов
Многие молодые архитекторы из разных регионов страны присоединились к этой инициативе с целью запечатлеть и распространить знания об архитектурной ценности традиционных жилых домов прибрежной деревни, находящихся под угрозой исчезновения.

Тысячи красных черепичных крыш, покрывающих плотно стоящие друг к другу у самого моря дома. Оживленная пристань, каждое утро и вечер заполняемая рыбой и креветками. Пляж с золотистым песком и бирюзовая вода. Это деревня Ло - старинное прибрежное поселение в квартале Хоахиеп провинции Даклак. В последние дни в деревне Ло стало особенно многолюдно: сюда съехались молодые архитекторы со всей страны, чтобы принять участие в общественном проекте «Заново рисуя наследие». С собой они привезли альбомы, ручки для эскизов и любовь к архитектурному наследию.

В зарисовках с натуры на страницах блокнотов оживают знакомые образы деревни Ло: узкие переулки, красная черепица, традиционные дома из трех отделений, веранды, колодцы и лодочные причалы… Это не просто картины, а способ сохранить память о прибрежной деревне, несущей национальную самобытность. Архитектор Ле Нгок Тунг, инициатор проекта «Заново рисуя наследие», отметил:

«Самое главное, я хочу превратить эти работы в почтовые открытки, которые смогут покупать туристы. Я планирую представить их во всех гостевых домах (хоумстэй) и на туристических виллах, издать в виде печатной продукции, чтобы у каждого дома была своя история, чтобы люди могли прочитать и узнать об этой деревне».

Архитектор Ву Дык Тиен своими эскизами сохраняет душу древних домов прибрежной деревни Ло
Для многих молодых архитекторов деревня Ло - это не только туристическое направление, но и редкое по своей уникальности архитектурное пространство. Архитектор Фан Динь Чунг из Хошимина, не раз посещавший деревню Ло, поделился своими размышлениями:

«Приехав в деревню, я первым делом обратил внимание, что постройки почти полностью сохранили свои черепичные крыши. Дороги и переулки здесь очень чистые и благоустроенные. В сочетании с культурным наследием, такая деревня с глубокой историей и высокой степенью идентичности обладает огромными преимуществами для туризма».

Наряду с архитекторами, приехавшими издалека, в проекте принимают участие и местные уроженцы. Архитектор Ле Куанг Хиеу, родом из района Хоатан (бывшая провинция Фуйен), ныне входящего в состав провинции Даклак, отметил:

«Я хочу привлечь внимание общества к этой проблеме. Если мы будем эксплуатировать территорию бездумно, поспешно возводя многоэтажные здания или чрезмерно увеличивая полезную площадь, то самобытность деревни Ло будет утрачена. Необходимо подходить к использованию пространства для туризма взвешенно и деликатно».
Молодые люди с энтузиазмом участвуют в проекте по воссозданию наследия деревни Ло в рисунках
Проект “Заново рисуя наследие“ не ограничивается только фиксацией данных. Он создает мост между творческим сообществом и местными жителями. Благодаря этому в каждом человеке пробуждается любовь и гордость за ценности традиционной культуры, что закладывает основу для сохранения наследия в сочетании с устойчивым развитием туризма в этой прибрежной деревне.

Архитектор Ву Дык Чиен из города Хошимина, руководитель группы архитекторов, участвующих в проекте, рассказал:

«Когда я рисовал первую картину, я встретил владельцев очень старого дома. После того как мы закончили работу, они чувствовали себя очень счастливыми. Я верю, что мы смогли передать нашу любовь к культурному наследию людям, живущим здесь. Надеюсь, что благодаря этому дети, местные жители и сами владельцы домов смогут еще больше любить свою историю и еще больше гордиться своей родиной».

Эти мероприятия произвели глубокое впечатление на многих туристов, остановившихся в деревне Ло. Динь Зу, деятель искусства из Далата, отметил: «Деревень с такой душевной архитектурой становится всё меньше. Я считаю, что мероприятия по сохранению архитектурного облика необходимы, ведь запечатленные образы останутся в памяти навсегда».

В деревне Ло квартала Хоахиеп провинции Даклак в настоящее время проживает около 1500 семей. Многие из них живут в традиционных домах из трех отделений с красными черепичными крышами, построенных в 60-х – 70-х годах прошлого века. Эта архитектура была спроектирована с учетом прибрежного климата и создает уникальный облик деревни.

Проект “Заново рисуя наследие” стал для жителей деревни Ло настоящим духовным подарком. Ведь старинные дома - это самые сокровенные места, где хранятся воспоминания детства, образы родителей, бабушек, дедушек и всех близких людей.



VOV/ИЖВ

Экономическое мышление и культурная экосистема: новый импульс развития страны

В новую эпоху, когда конкуренция между государствами выходит далеко за рамки экономики и технологий, распространяясь на сферу ценностей, идентичности и мягкой силы, Резолюция № 80-NQ/TW Политбюро о развитии культуры Вьетнама рассматривает культуру как духовную основу, внутренний ресурс, непосредственно способствующий экономическому росту и повышению международного авторитета страны.
