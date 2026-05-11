Зарисовки старинных домов деревни Ло провинции Даклак

Архитектура прибрежной старинной деревни Ло производит глубокое впечатление на туристов



Тысячи красных черепичных крыш, покрывающих плотно стоящие друг к другу у самого моря дома. Оживленная пристань, каждое утро и вечер заполняемая рыбой и креветками. Пляж с золотистым песком и бирюзовая вода. Это деревня Ло - старинное прибрежное поселение в квартале Хоахиеп провинции Даклак. В последние дни в деревне Ло стало особенно многолюдно: сюда съехались молодые архитекторы со всей страны, чтобы принять участие в общественном проекте «Заново рисуя наследие». С собой они привезли альбомы, ручки для эскизов и любовь к архитектурному наследию. Многие молодые архитекторы из разных регионов страны присоединились к этой инициативе с целью запечатлеть и распространить знания об архитектурной ценности традиционных жилых домов прибрежной деревни, находящихся под угрозой исчезновения.

В зарисовках с натуры на страницах блокнотов оживают знакомые образы деревни Ло: узкие переулки, красная черепица, традиционные дома из трех отделений, веранды, колодцы и лодочные причалы… Это не просто картины, а способ сохранить память о прибрежной деревне, несущей национальную самобытность. Архитектор Ле Нгок Тунг, инициатор проекта «Заново рисуя наследие», отметил:



«Самое главное, я хочу превратить эти работы в почтовые открытки, которые смогут покупать туристы. Я планирую представить их во всех гостевых домах (хоумстэй) и на туристических виллах, издать в виде печатной продукции, чтобы у каждого дома была своя история, чтобы люди могли прочитать и узнать об этой деревне».

Архитектор Ву Дык Тиен своими эскизами сохраняет душу древних домов прибрежной деревни Ло



«Приехав в деревню, я первым делом обратил внимание, что постройки почти полностью сохранили свои черепичные крыши. Дороги и переулки здесь очень чистые и благоустроенные. В сочетании с культурным наследием, такая деревня с глубокой историей и высокой степенью идентичности обладает огромными преимуществами для туризма».



Наряду с архитекторами, приехавшими издалека, в проекте принимают участие и местные уроженцы. Архитектор Ле Куанг Хиеу, родом из района Хоатан (бывшая провинция Фуйен), ныне входящего в состав провинции Даклак, отметил:



«Я хочу привлечь внимание общества к этой проблеме. Если мы будем эксплуатировать территорию бездумно, поспешно возводя многоэтажные здания или чрезмерно увеличивая полезную площадь, то самобытность деревни Ло будет утрачена. Необходимо подходить к использованию пространства для туризма взвешенно и деликатно». Для многих молодых архитекторов деревня Ло - это не только туристическое направление, но и редкое по своей уникальности архитектурное пространство. Архитектор Фан Динь Чунг из Хошимина, не раз посещавший деревню Ло, поделился своими размышлениями:«Приехав в деревню, я первым делом обратил внимание, что постройки почти полностью сохранили свои черепичные крыши. Дороги и переулки здесь очень чистые и благоустроенные. В сочетании с культурным наследием, такая деревня с глубокой историей и высокой степенью идентичности обладает огромными преимуществами для туризма».

Молодые люди с энтузиазмом участвуют в проекте по воссозданию наследия деревни Ло в рисунках



Архитектор Ву Дык Чиен из города Хошимина, руководитель группы архитекторов, участвующих в проекте, рассказал:



«Когда я рисовал первую картину, я встретил владельцев очень старого дома. После того как мы закончили работу, они чувствовали себя очень счастливыми. Я верю, что мы смогли передать нашу любовь к культурному наследию людям, живущим здесь. Надеюсь, что благодаря этому дети, местные жители и сами владельцы домов смогут еще больше любить свою историю и еще больше гордиться своей родиной».



Эти мероприятия произвели глубокое впечатление на многих туристов, остановившихся в деревне Ло. Динь Зу, деятель искусства из Далата, отметил: «Деревень с такой душевной архитектурой становится всё меньше. Я считаю, что мероприятия по сохранению архитектурного облика необходимы, ведь запечатленные образы останутся в памяти навсегда». Проект "Заново рисуя наследие" не ограничивается только фиксацией данных. Он создает мост между творческим сообществом и местными жителями. Благодаря этому в каждом человеке пробуждается любовь и гордость за ценности традиционной культуры, что закладывает основу для сохранения наследия в сочетании с устойчивым развитием туризма в этой прибрежной деревне.

В деревне Ло квартала Хоахиеп провинции Даклак в настоящее время проживает около 1500 семей. Многие из них живут в традиционных домах из трех отделений с красными черепичными крышами, построенных в 60-х – 70-х годах прошлого века. Эта архитектура была спроектирована с учетом прибрежного климата и создает уникальный облик деревни.



Проект “Заново рисуя наследие” стал для жителей деревни Ло настоящим духовным подарком. Ведь старинные дома - это самые сокровенные места, где хранятся воспоминания детства, образы родителей, бабушек, дедушек и всех близких людей.







