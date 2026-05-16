Запуск проекта по защите женщин посредством традиционного вьетнамского боевого искусства в Японии

Японская ученица Вовинам демонстрирует приёмы защиты от некоторых видов нападения. Фото: ВИА

Проект под названием Guardian Girls Vovinam (GGV) Japan реализуется совместно организацией Guardian Girls International (GGI) — неправительственной организацией, основанной в 2019 году, и Всемирной федерацией Вовинам (WVVF). Его целью является расширение прав и возможностей женщин, обеспечение безопасности женщин и девочек, продвижение гендерного равенства и усиление лидерской роли женщин.



В рамках проекта женщины-инструкторы, прошедшие подготовку по международной стандартной программе, будут проводить тренинги, семинары и общественно-просветительские мероприятия, направленные на обучение навыкам самообороны, профилактике гендерного насилия и повышению уверенности женщин и девочек в себе. Ранее проект был запущен во Вьетнаме при совместной организации Фонд ООН в области народонаселения и Посольства Японии во Вьетнаме.



В церемонии запуска GGV Japan приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хьеу, основатель и председатель GGI Коямада Син, заместитель председателя Всемирной федерации Вовинам Бать Нгок Тьен, бывший заместитель министра иностранных дел Японии Исава Итиро, 69-й ёкодзуна в истории японского сумо, советник Международной федерации сумо Хакухо Сё, а также около 100 гостей из Японии и Вьетнама.

Бать Нгок Тьен, заместитель председателя Всемирной федерации Вовинам, выступил с речью о целях проекта. Фото: ВИА



