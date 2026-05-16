Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

СПОРТ

Запуск проекта по защите женщин посредством традиционного вьетнамского боевого искусства в Японии

По сообщению корреспондента ВИА в Токио, 15 мая Посольство Вьетнама в Японии провело церемонию запуска проекта в рамках международной инициативы по расширению прав и защите женщин и девочек посредством традиционного вьетнамского боевого искусства — Вовинам.
Японская ученица Вовинам демонстрирует приёмы защиты от некоторых видов нападения. Фото: ВИА

Проект под названием Guardian Girls Vovinam (GGV) Japan реализуется совместно организацией Guardian Girls International (GGI) — неправительственной организацией, основанной в 2019 году, и Всемирной федерацией Вовинам (WVVF). Его целью является расширение прав и возможностей женщин, обеспечение безопасности женщин и девочек, продвижение гендерного равенства и усиление лидерской роли женщин.

В рамках проекта женщины-инструкторы, прошедшие подготовку по международной стандартной программе, будут проводить тренинги, семинары и общественно-просветительские мероприятия, направленные на обучение навыкам самообороны, профилактике гендерного насилия и повышению уверенности женщин и девочек в себе. Ранее проект был запущен во Вьетнаме при совместной организации Фонд ООН в области народонаселения и Посольства Японии во Вьетнаме.

В церемонии запуска GGV Japan приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хьеу, основатель и председатель GGI Коямада Син, заместитель председателя Всемирной федерации Вовинам Бать Нгок Тьен, бывший заместитель министра иностранных дел Японии Исава Итиро, 69-й ёкодзуна в истории японского сумо, советник Международной федерации сумо Хакухо Сё, а также около 100 гостей из Японии и Вьетнама.

Бать Нгок Тьен, заместитель председателя Всемирной федерации Вовинам, выступил с речью о целях проекта. Фото: ВИА
Выступая на мероприятии, Бать Нгок Тьен, заместитель председателя Всемирной федерации Вовинам, отметил: «Участвуя в обучающих курсах GGV, участники не только овладеют навыками самообороны, но и узнают больше о культуре и истории Вьетнама. На сегодняшний день Вовинам занимаются более 2 миллионов человек в свыше 70 странах мира, и это число будет продолжать расти благодаря развитию таких проектов, как GGV».

Также ожидается, что GGV будет способствовать дальнейшему углублению культурно-спортивных обменов, дружбы и взаимопонимания между Вьетнамом и Японией, а также продвижению образа Вьетнама как нации с богатым боевым духом и традициями боевых искусств.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Спортивный туризм – активно развивающийся сегмент, создающий стимул для роста

Спортивный туризм – активно развивающийся сегмент, создающий стимул для роста

Благодаря проведению крупных спортивных мероприятий провинция Ниньбинь после административного объединения сосредоточила усилия на обеспечении качества туристических услуг, продвижении и популяризации, а также обновлении имиджа туризма провинции; тем самым создавая мощный импульс для развития туризма и социально-экономического роста.
ПОДРОБНЕЕ

Top