Закрытие 2-го пленума ЦК КПВ XIV созыва: Высокий уровень согласия по ключевым вопросам

После трёх дней напряжённой, серьёзной, ответственной, демократичной и откровенной работы 2-й пленум ЦК КПВ XIV созыва завершил всю предусмотренную повестку и был закрыт 25 марта в столице Ханое.



Заключительное заседание 2-го пленума ЦК КПВ XIV созыва (Фото: ВИА)



ЦК достиг очень высокого уровня согласия по важнейшим вопросам Партии и страны, особенно в части организационной работы, кадровой политики и фундаментальных положений Партии. Генеральный секретарь То Лам председательствовал и выступил с заключительным словом. Чан Тхан Ман, член Политбюро, Председатель Национального собрания, вёл закрывающее заседание.

Принцип «Четырёх непоколебимых» в политике и идеологии

В заключительном слове Генсекретарь То Лам подчеркнул, что в сфере политической и идеологической работы Партии, а также строительства Партии в новых условиях необходимо продолжать уделять особое внимание, усиливать работу, создавая прочную основу для повышения стойкости, лидерских и боевых качеств, а также управленческих способностей КПВ.

Генсекретарь То Лам выступил с заключительным словом на 2-м пленуме ЦК КПВ XIV созыва (Фото: ВИА)

Генсекретарь призвал кадры и членов Партии всей страны глубоко усвоить и строго последовательно реализовывать «Четыре непоколебимых принципа» в политике и идеологии: Непоколебимо придерживаться, применять и творчески развивать марксизм-ленинизм и идею Хо Ши Мина; Непоколебимо стремиться к национальной независимости и социализму; Непоколебимо следовать курсу «Дой мой» (Реформ) Партии; Непоколебимо соблюдать организационные принципы и правила работы Партии для строительства и защиты Социалистической Республики Вьетнам.

Что касается цели экономического роста «двузначными цифрами», Генсекретарь подчеркнул, что это объективное требование, вытекающее из потребностей развития страны на новом этапе и стремления нации к прогрессу; низкий рост недопустим, необходимо настойчиво добиваться высокого, устойчивого и реального экономического роста.

В связи с этим Генсекретарь потребовал от всех ведомств, министерств, органов власти, местных администраций, граждан и предприятий глубоко усвоить «Четыре ключевых принципа»: Реальный рост, без жертвования качеством и устойчивостью ради скорости; Соблюдение макроэкономической стабильности, контроль инфляции и обеспечение крупных балансов — это первоочередные условия эффективного функционирования экономики; Эффективное использование всех доступных ресурсов, концентрация на приоритетных проектах и стимулирование государственно-частного партнёрства для повышения эффективности инвестиций и конкурентоспособности; Экономический рост должен служить интересам людей, повышать уровень материального и духовного благосостояния и обеспечивать социальную справедливость.

Реализация цели «двузначного» экономического роста должна происходить последовательно, синхронно и настойчиво, под концентрированным руководством ЦК, с тесным взаимодействием между всеми ведомствами и органами власти.

Для создания «двигателя для развития» ЦК должен как можно скорее разработать резолюцию о модели развития страны на новом этапе, основанной на науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации, чтобы её рассмотрела и утвердила 3-й пленум ЦК КПВ XIV созыва.

Что касается использования преимуществ модели двухуровневой местной власти, Генсекретарь подчеркнул, что нынешняя модель двухуровневого местного управления является не только новой административной структурой, но и «новым способом местного управления», направленным на устранение промежуточных звеньев для обеспечения слаженной работы аппарата местной власти, с рациональным распределением ресурсов, эффективным использованием технологий и данных, что позволяет лучше обслуживать граждан и бизнес.

Он отметил, что это реформирование управления, а не простое изменение организационной структуры; необходимо обеспечить стратегическую силу на уровне провинции и исполнительную силу на уровне коммуны; при этом делегирование полномочий должно сопровождаться распределением ресурсов, повышением компетенций и совершенствованием механизмов контроля. Управление двухуровневой моделью должно осуществляться с гибким, научным и практичным подходом, избегая шаблонности, и удовлетворение граждан и бизнеса должно стать основным критерием успеха.

Введение страны в новый этап развития

Что касается работы по контролю и надзору, ограничению власти и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, Генсекретарь предложил, чтобы в предстоящий период контроль и надзор, ограничение власти, а также борьба с коррупцией, расточительством и негативными проявлениями рассматривались в контексте ускоренного и устойчивого развития страны с подходом, который одновременно системный и стратегически глубинный. Это не только актуальная и постоянная задача по очистке аппарата, но и фундаментальное условие для укрепления доверия народа, обеспечения политической и социальной стабильности и создания здоровой среды для развития.

Генсекретарь подчеркнул, что необходимо разрабатывать и совершенствовать институты таким образом, чтобы коррупция и расточительство были фактически невозможны, а механизмы надзора были достаточно мощными, чтобы «не осмеливались» и «не хотели» участвовать в коррупции.

Работа по контролю и надзору, ограничению власти и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными проявлениями должна осуществляться с высокой политической решимостью, последовательными, настойчивыми, систематическими и непрерывными действиями. Любые нарушения должны строго пресекаться, соблюдая принцип «нет запретных зон, нет исключений», при этом необходимо глубоко учитывать гуманизм, верховенство закона и цели развития. Важной частью является создание и эффективная работа механизмов защиты активных, инициативных, креативных кадров, которые смело принимают решения и несут ответственность в интересах общества, а также чёткое разграничение между нарушениями из корыстных побуждений и ошибками, допущенными в процессе экспериментов и инноваций.

Что касается обеспечения национальной обороны, безопасности, внешней политики и международной интеграции в новый период, Генсекретарь отметил, что обеспечение обороны, безопасности и внешней политики означает не только защиту национального суверенитета, границ, морских территорий, воздушного пространства, но и сохранение мирной среды, защиту институтов, доверия общества, киберпространства, данных, экономических артерий и стратегических интересов развития страны.

Обеспечение национальной обороны, безопасности, внешней политики и интеграции должно быть интегрировано во все стратегии, планы и решения по развитию.

Особое внимание следует уделять и активно развивать «построение народного фронта», формируя систему всеобщей национальной обороны в сочетании с системой народной безопасности на каждом участке, особенно в стратегически важных районах, на границах, в морских и островных зонах, крупных городах, экономических центрах, ключевой инфраструктуре и киберпространстве.

В новый период необходимо всё более тесно связывать национальную оборону, безопасность и внешнюю политику с социально-экономическим развитием, гармонично сочетая защиту и развитие, стабильность и инновации. Только так оборона, безопасность и внешняя политика могут стать «компонентом национальной конкурентоспособности» и прямым драйвером развития, а также стратегической опорой для устойчивого продвижения страны в новую эпоху.