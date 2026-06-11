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Форум будущего АСЕАН – 2026

Закрытие Форума будущего АСЕАН 2026

Во второй половине дня 10 июня завершил свою работу Форум будущего АСЕАН (AFF) 2026, проходивший под девизом «Совместно формируя общее будущее: мир, процветание и человек в центре внимания». За два дня интенсивной и результативной работы форум стал одной из крупнейших площадок для обсуждения будущего региона.
Участники форума фотографируются на память во время церемонии закрытия. Фото: ВИА
AFF 2026 установил рекорд по масштабу участия, собрав более 1200 делегатов из Вьетнама и зарубежных стран, включая высокопоставленных руководителей, политических деятелей, экспертов, учёных, представителей международных организаций, деловых кругов и молодёжи.

Выступая на церемонии закрытия, член Политбюро, министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг отметил, что вопросы, вынесенные на повестку дня форума, имеют важнейшее значение как для государств-членов АСЕАН, так и для её партнёров. По его словам, программа третьего форума была сформирована таким образом, чтобы охватить как новые вызовы, так и долгосрочные тенденции развития, при этом её тематика гармонично сочеталась с приоритетами председательства Филиппин в АСЕАН в текущем году.

Министр подчеркнул, что AFF 2026 отличался рядом новых инициатив. Впервые в рамках форума был проведён Форум лидеров городов АСЕАН, состоялся диалог между представителями политических партий государств-членов Ассоциации, а также специальные дискуссионные сессии с участием молодёжи и представителей субрегиона Меконга.

«Мы надеемся, что эти мероприятия будут способствовать укреплению человеческих связей и межличностных контактов, помогая формированию устойчивого, инклюзивного и ориентированного на людей сообщества», — подчеркнул Ле Хоай Чунг.

По его словам, содержательные и новаторские предложения участников форума будут представлены на рассмотрение лидеров АСЕАН.

Министр отметил, что состоявшиеся дискуссии ещё более отчётливо продемонстрировали существование подлинного духа сообщества АСЕАН. Выступления руководителей, экспертов и молодых делегатов свидетельствовали о глубокой общей заинтересованности в обеспечении региональной безопасности и соблюдении международного права — факторах, имеющих ключевое значение для устойчивого развития.

Участники форума также подтвердили свою приверженность будущему АСЕАН, её фундаментальным ценностям и стратегической роли в региональной архитектуре.

Особым итогом форума, по мнению министра, стало совпадение взглядов стран АСЕАН на пути реагирования на современные вызовы. Укрепление устойчивости и способности к адаптации рассматривается как один из важнейших приоритетов Ассоциации. Выступавшие подчёркивали необходимость формирования долгосрочной стратегической среды, а не только принятия краткосрочных мер реагирования.
Член Политбюро, министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг выступает на Форуме будущего АСЕАН 2026. Фото: ВИА
Подводя итоги, Ле Хоай Чунг заявил, что за три года своего существования Форум будущего АСЕАН превратился в всё более значимую платформу для продвижения совместных усилий по строительству Сообщества АСЕАН и укреплению отношений Ассоциации с важнейшими международными партнёрами за пределами региона.

На церемонии закрытия также были представлены результаты тематических дискуссий и круглых столов. Председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг сообщил, что Конференция лидеров городов АСЕАН собрала более 250 делегатов из 25 городов и провинций государств Ассоциации.

Участники конференции отметили растущую роль городов в стимулировании экономического роста, инноваций, цифровой трансформации, зелёного развития и повышении качества жизни населения. Вместе с тем были обозначены общие вызовы, стоящие перед городами АСЕАН, включая изменение климата, неравномерность развития, нехватку кадров для зелёного и цифрового перехода, а также новые проблемы, связанные с искусственным интеллектом и безопасностью данных.

Делегаты сошлись во мнении, что именно эти общие вызовы открывают новые возможности для расширения сотрудничества между городами АСЕАН, обмена опытом и совместного продвижения инновационных решений в интересах устойчивого развития региона.
Член Политбюро, министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг выступает на Форуме будущего АСЕАН 2026. Фото: ВИА
о итогам углублённых обсуждений были определены два ключевых направления дальнейшей работы.

Во-первых, технологии и цифровая инфраструктура способны приносить максимальную пользу только при наличии современного управления и ориентации на реальные потребности граждан. Участники особо подчеркнули важную роль ИИ, данных и участия частного сектора в стимулировании инноваций и цифровой трансформации городов АСЕАН.

Во-вторых, города должны уделять первоочередное внимание развитию зелёной инфраструктуры, повышению устойчивости к изменению климата и внедрению моделей устойчивого развития, при этом человек должен оставаться в центре всех стратегий адаптации, реагирования и развития.

Представляя итоги Диалога политических партий стран Юго-Восточной Азии, заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Мань Кыонг подчеркнул важность укрепления политического доверия и диалога. В мероприятии приняли участие представители 11 политических партий из 11 государств региона. Дискуссии проходили в открытой, откровенной и конструктивной атмосфере.


ИЖВ/ВИА

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