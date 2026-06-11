Форум будущего АСЕАН – 2026
Закрытие Форума будущего АСЕАН 2026
Выступая на церемонии закрытия, член Политбюро, министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг отметил, что вопросы, вынесенные на повестку дня форума, имеют важнейшее значение как для государств-членов АСЕАН, так и для её партнёров. По его словам, программа третьего форума была сформирована таким образом, чтобы охватить как новые вызовы, так и долгосрочные тенденции развития, при этом её тематика гармонично сочеталась с приоритетами председательства Филиппин в АСЕАН в текущем году.
Министр подчеркнул, что AFF 2026 отличался рядом новых инициатив. Впервые в рамках форума был проведён Форум лидеров городов АСЕАН, состоялся диалог между представителями политических партий государств-членов Ассоциации, а также специальные дискуссионные сессии с участием молодёжи и представителей субрегиона Меконга.
«Мы надеемся, что эти мероприятия будут способствовать укреплению человеческих связей и межличностных контактов, помогая формированию устойчивого, инклюзивного и ориентированного на людей сообщества», — подчеркнул Ле Хоай Чунг.
По его словам, содержательные и новаторские предложения участников форума будут представлены на рассмотрение лидеров АСЕАН.
Министр отметил, что состоявшиеся дискуссии ещё более отчётливо продемонстрировали существование подлинного духа сообщества АСЕАН. Выступления руководителей, экспертов и молодых делегатов свидетельствовали о глубокой общей заинтересованности в обеспечении региональной безопасности и соблюдении международного права — факторах, имеющих ключевое значение для устойчивого развития.
Участники форума также подтвердили свою приверженность будущему АСЕАН, её фундаментальным ценностям и стратегической роли в региональной архитектуре.
Особым итогом форума, по мнению министра, стало совпадение взглядов стран АСЕАН на пути реагирования на современные вызовы. Укрепление устойчивости и способности к адаптации рассматривается как один из важнейших приоритетов Ассоциации. Выступавшие подчёркивали необходимость формирования долгосрочной стратегической среды, а не только принятия краткосрочных мер реагирования.
На церемонии закрытия также были представлены результаты тематических дискуссий и круглых столов. Председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг сообщил, что Конференция лидеров городов АСЕАН собрала более 250 делегатов из 25 городов и провинций государств Ассоциации.
Участники конференции отметили растущую роль городов в стимулировании экономического роста, инноваций, цифровой трансформации, зелёного развития и повышении качества жизни населения. Вместе с тем были обозначены общие вызовы, стоящие перед городами АСЕАН, включая изменение климата, неравномерность развития, нехватку кадров для зелёного и цифрового перехода, а также новые проблемы, связанные с искусственным интеллектом и безопасностью данных.
Делегаты сошлись во мнении, что именно эти общие вызовы открывают новые возможности для расширения сотрудничества между городами АСЕАН, обмена опытом и совместного продвижения инновационных решений в интересах устойчивого развития региона.
Во-первых, технологии и цифровая инфраструктура способны приносить максимальную пользу только при наличии современного управления и ориентации на реальные потребности граждан. Участники особо подчеркнули важную роль ИИ, данных и участия частного сектора в стимулировании инноваций и цифровой трансформации городов АСЕАН.
Во-вторых, города должны уделять первоочередное внимание развитию зелёной инфраструктуры, повышению устойчивости к изменению климата и внедрению моделей устойчивого развития, при этом человек должен оставаться в центре всех стратегий адаптации, реагирования и развития.
Представляя итоги Диалога политических партий стран Юго-Восточной Азии, заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Мань Кыонг подчеркнул важность укрепления политического доверия и диалога. В мероприятии приняли участие представители 11 политических партий из 11 государств региона. Дискуссии проходили в открытой, откровенной и конструктивной атмосфере.