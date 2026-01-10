Закон открывает новые возможности для развития технологических компаний Вьетнама

Пересмотренный Закон о высоких технологиях широко рассматривается как важный поворотный момент, который не только создаёт мощный импульс для развития отечественных предприятий, но и подтверждает стремление Вьетнама занять более заметное место на глобальной технологической карте.

Вьетнамский выставочный центр (ВЭЦ). «Паспорт» для новой технологической позиции Принятый впервые в 2008 году Закон о высоких технологиях заложил основу для создания высокотехнологичных парков, привлечения инвестиций в ключевые технологические области, а также стимулирования научных исследований и разработок (R&D). Однако по прошествии более чем десятилетия его реализации как внутренний, так и международный контекст претерпели глубокие изменения, характеризующиеся стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ), полупроводников, больших данных, биотехнологий, новой энергетики и всеобъемлющей цифровой трансформации. Модель гидропоники для выращивания бобовых в сельскохозяйственном парке высоких технологий. Фото daibieunhandan.vn

На этом фоне пересмотренный Закон о высоких технологиях призван достичь трёх ключевых целей: сформировать правовую основу для развития новых стратегических технологий, обладающих широким мультипликативным эффектом для производительности, конкурентоспособности и национальной экономической безопасности; содействовать технологической самостоятельности и снижению зависимости от импортируемых ключевых технологий; а также обновить систему государственного управления, перейдя от подхода «управление и лицензирование» к модели «содействие и партнёрство», создающей пространство для инновационных рисков и контролируемых экспериментальных механизмов.

Знаковым прорывом пересмотренного закона стало впервые закреплённое в праве понятие «стратегические технологии», сопровождаемое беспрецедентным пакетом стимулов, охватывающим инвестиции, налогообложение, доступ к земельным ресурсам, государственные закупки, развитие человеческих ресурсов и механизмы апробации. Этот шаг рассматривается как стратегически важный для перехода Вьетнама от роли догоняющего к позиции страны, способной занимать лидирующие позиции в отдельных критически значимых областях.

По словам Ли Хоанг Тунга, заместителя директора Департамента науки, технологий и инженерии Министерства науки и технологий, пересмотренный закон является не просто нормативным документом, а «стратегическим паспортом», повышающим позиции Вьетнама в глобальном технологическом пространстве.



В сельском хозяйстве активно внедряются высокие технологии (Фото: ВИА)

Он отметил, что закон свидетельствует о становлении Вьетнама как инициативного первопроходца благодаря раннему законодательному закреплению стратегических технологий и механизмов «песочницы», что укрепляет доверие со стороны транснациональных корпораций и крупных технологических инвесторов. Закон также усиливает технологический суверенитет за счёт приоритета ключевых и стратегических технологий, позволяя Вьетнаму перейти от сборки и переработки к этапам с более высокой добавленной стоимостью в глобальных цепочках создания стоимости.

Кроме того, закон переосмысливает стратегию Вьетнама в сфере привлечения иностранных инвестиций, смещая акцент с всеобъемлющих стимулов на избирательное сотрудничество. Приоритет будет отдаваться проектам с обязательствами по внедрению технологий, созданию центров исследований и разработок во Вьетнаме, а также укреплению связей между предприятиями с иностранными инвестициями и отечественными цепочками поставок. Одновременно закон открывает возможности для вьетнамских технологических компаний напрямую участвовать в региональных и глобальных инновационных сетях при государственной поддержке экспорта и зарубежных инвестиций в стратегические технологии.

Прорывная система стимулов

Говоря о стимулах, Ли Хоанг Тунг подчеркнул, что революционность закона заключается не только в финансовой поддержке, но и в ориентированном на развитие подходе.

Стратегические технологии и предприятия в сфере стратегических технологий будут пользоваться наивысшим уровнем преференций в рамках инвестиционного, налогового и земельного законодательства, включая особые инвестиционные стимулы для проектов по производству продукции стратегических технологий.

Ещё одной важной новацией стало правовое признание принципа «принятия риска» в инновационной деятельности. Предприятия, занимающиеся исследованиями и разработками в области высоких и стратегических технологий, смогут воспользоваться механизмами, допускающими неудачи в научных исследованиях, что позволит снизить административное давление и стимулировать смелые технологические эксперименты.

Закон также вводит преференциальные механизмы государственных закупок, предусматривающие приоритетное приобретение и использование высокотехнологичной и стратегической технологической продукции за счёт средств государственного бюджета. Это способствует решению давней проблемы доступа на рынок для технологий, разработанных внутри страны.



Для укрепления освоения ключевых технологий государство будет применять специальные механизмы по расшифровке технологий и приобретению технологических ноу-хау, одновременно предоставляя финансовую поддержку для замещения импортируемых ключевых компонентов и продукции, ускоряя локализацию и технологическую самостоятельность.

Кадровые ресурсы также являются одним из приоритетных направлений, при этом для высококвалифицированных специалистов предусмотрены наивысшие уровни стимулов.

В более широком смысле это отражает чёткое обязательство государства сопровождать предприятия на пути к технологической автономии, позиционируя высокие технологии в качестве ключевого драйвера развития Вьетнама в цифровую эпоху, отметил официальный представитель.