Железные дороги Вьетнама осуществляют двойную трансформацию в интересах экологичного и устойчивого развития
В настоящее время железнодорожная отрасль эксплуатирует 258 локомотивов, 128 генераторных установок, 4 000 вагонов и около 2 600 км железнодорожных путей. После периода спада, вызванного пандемией COVID-19, железнодорожный транспорт демонстрирует уверенное восстановление с обнадёживающими результатами. В 2025 году отрасль перевезла около 40 миллионов пассажиров и более 5 миллионов тонн грузов.
Хотя доля железнодорожных перевозок остаётся относительно небольшой по сравнению с другими видами транспорта, достигнутые результаты стали следствием существенных изменений в инвестициях в инфраструктуру и повышении качества обслуживания. Особое значение имеет решимость отрасли в проведении масштабной цифровой трансформации для обеспечения максимальной безопасности и удобства перевозки пассажиров и грузов.
«Резолюция 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации действительно открыла перед железнодорожной отраслью возможности для стратегического прорыва в повышении конкурентоспособности», отметил заместитель генерального директора Железнодорожной корпорации Вьетнама (VNR) Нгуен Куок Выонг.
Исходя из этой установки, партийный комитет корпорации принял ряд резолюций, решений, планов и программ действий, сосредоточив усилия на шести ключевых направлениях: совершенствовании нормативной базы и цифрового управления; развитии цифровой инфраструктуры и данных; развитии технологий и железнодорожной промышленности; цифровой трансформации перевозок и услуг; развитии цифровых кадровых ресурсов; стимулировании инноваций во всей отрасли.
Внедрён ряд цифровых решений, включая систему электронного документооборота E-office, цифровую подпись, электронные билеты, чат-боты для обслуживания клиентов, систему VNRA-MIS для управления инфраструктурными активами, системы мониторинга движения поездов, камеры видеонаблюдения и автоматические предупреждающие устройства на основе технологии LiDAR.
В корпорации также функционирует Центр реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечивающий прямую видеосвязь с местом происшествия в режиме реального времени. В случае возникновения инцидента специалисты незамедлительно предлагают оптимальные решения для быстрого устранения нештатных ситуаций и обеспечения безопасности движения поездов.
С 2025 года железнодорожная отрасль реализует модель «цифровой железной дороги», при которой весь процесс управления, эксплуатации и обслуживания осуществляется на цифровой платформе и базе централизованных данных с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), больших данных (Big Data) и Интернета вещей (IoT).
Применение современных технологий уже приносит практические результаты в виде оптимизации эксплуатационных процессов, снижения затрат, повышения качества обслуживания и укрепления конкурентоспособности железнодорожного транспорта в национальной транспортной системе.
Вызовы на пути к зелёному переходу
Железнодорожный транспорт относится к видам перевозок большой вместимости, характеризуется низким энергопотреблением и значительно меньшей интенсивностью выбросов по сравнению с другими видами транспорта. По данным Министерства строительства, выбросы парниковых газов железнодорожного транспорта составляют лишь 0,2% от общего объёма выбросов экономики и около 3% выбросов транспортного сектора.
Это свидетельствует о том, что увеличение доли железнодорожных перевозок позволит напрямую снизить нагрузку по выбросам на весь транспортный сектор. Вместе с тем железнодорожный транспорт остаётся менее гибким, недостаточно интегрированным в транспортную систему, обладает ограниченными возможностями перегрузки и рядом недостатков в качестве обслуживания. Эти факторы создают серьёзные вызовы для реализации зелёного перехода, особенно в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов.
Согласно отчёту VNR, основными источниками выбросов являются эксплуатация локомотивов на дизельном топливе; потребление энергии на вокзалах, в административных зданиях и сервисных объектах; работы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, вагонов и инфраструктуры; бытовые отходы; логистическая деятельность и использование служебного транспорта.
Особенно значительный объём выбросов приходится на локомотивы и генераторные установки, ежегодно потребляющие около 46 тысяч тонн дизельного топлива, что составляет более 70% всех выбросов железнодорожной отрасли.
Недавно партийный комитет VNR принял Резолюцию № 04/NQ-ĐU от 11 февраля 2026 года о развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации на период 2026–2030 годов. Документ предусматривает достижение к 2030 году следующих целей: 100% подразделений корпорации должны выполнить поставленные задачи в области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации; поэтапно модернизировать подвижной состав и инфраструктуру, а также использовать топливо, соответствующее экологическим стандартам по выбросам.
«VNR намерена реализовать четыре группы прорывных задач и решений для достижения поставленных целей. Конкретные задачи уже доведены до каждого подразделения и дочерней компании. Они рассматриваются как важнейшая политическая и производственно-хозяйственная задача, результаты выполнения которой будут учитываться при ежегодной оценке деятельности», подчеркнул секретарь партийного комитета VNR Данг Ши Мань.
К 2030 году железнодорожная отрасль Вьетнама ставит перед собой стратегическую цель обеспечить «устойчивый рост на существующей железнодорожной сети» и «усилить роль железных дорог в развитии зелёной и циркулярной экономики».
Для достижения этих целей VNR постепенно заменяет модель эксплуатации, основанную на использовании ископаемого топлива, системами на основе зелёной энергии и низкоуглеродных технологий.
Стратегия корпорации предусматривает экологизацию всей цепочки деятельности и всей железнодорожной экосистемы, а не отдельных её элементов. VNR активно трансформируется в цифровую железнодорожную компанию с интеллектуальным управлением и устойчивой моделью развития.
При этом наука, технологии, инновации и цифровая трансформация рассматриваются как ключевые опоры развития. Решение проблем, связанных с нормативной базой, технологиями, ресурсами, кадровым обеспечением и инфраструктурой, станет определяющим фактором для прорывного развития железнодорожного транспорта Вьетнама и укрепления его роли, соответствующей масштабам и потенциалу страны.