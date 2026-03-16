Документальное наследие, ожившее через общественный опыт

Более 2 000 посетителей побывали в Пространстве всемирного документального наследия Вьетнама всего за неделю после его открытия, что свидетельствует о растущем интересе общественности к архивному наследию.

Благодаря практическому знакомству с императорскими документами и ксилографическими досками династии Нгуен эта выставка помогает приблизить архивные материалы к широкой аудитории и одновременно популяризировать ценность наследия в русле Резолюции Политбюро № 80-NQ/TW о развитии вьетнамской культуры.

Распространение ценностей документального наследия через иммерсивный опыт

По данным Государственного управления по делопроизводству и архивам при Министерстве внутренних дел, выставку, посвящённую всемирному документальному наследию Вьетнама и выдающимся национальным архивным материалам, посетили более 2 000 вьетнамских и иностранных гостей, в том числе 35 организованных делегаций. В среднем экспозицию ежедневно посещали около 300 человек.

В рамках мероприятий по взаимодействию с общественностью программа «Любуясь императорскими пометами - сохраняя оттиски ксилографических досок», проходившая с 3 по 8 марта, привлекла большое число посетителей. Гости смогли увидеть документы династии Нгуен с императорскими пометами, выполненными красной тушью, и царскими печатями, а также познакомиться с традиционной техникой печати с деревянных досок на бумаге зо и создать памятные оттиски.

В день открытия выставку посетила делегация Посольства России во Вьетнаме в составе 26 человек во главе с супругой Посла Еленой Бездетко и третьим секретарём Савиным Сергеем, а также преподавателями и учащимися школы при посольстве. Члены делегации ознакомились с работой по сохранению и оцифровке ксилографических досок и императорских документов династии Нгуен, которая ведётся в соответствии с принципами программы ЮНЕСКО «Память мира».

Гости также посмотрели документальные фильмы «Тэт в императорском дворце» и «Искусство резьбы по деревянным доскам», а благодаря интерактивным мероприятиям смогли глубже познакомиться с традиционными техниками резьбы.

5 марта делегация Посольства Франции во Вьетнаме во главе с советником по сотрудничеству и культуре Эриком Сулье ознакомилась с императорскими пометами и процессом печати с ксилографических досок, а также посетила тематическую выставку «Хо Ши Мин: жизнь и деятельность в архивных документах Вьетнама и зарубежных стран». Эрик Сулье высоко оценил интерактивный формат мероприятия, позволяющий посетителям «прикоснуться к истории», и выразил большой интерес к методам сохранения наследия во Вьетнаме.

Выставка также стала площадкой для проведения тематических мероприятий таких учреждений как Музей военной истории Вьетнама и Национальное управление по туризму Вьетнама, что отражает растущий интерес к архивным материалам в научно-исследовательской, образовательной и культурно-просветительской деятельности. Многие школы Ханоя выбрали это пространство в качестве места для учебных экскурсий, превратив его в живой класс, где учащиеся знакомятся с историческими документами, национальными сокровищами и архивными материалами, связанными с Президентом Хо Ши Мином, тем самым углубляя понимание истории и чувство культурной гордости.

Наряду с организованными экскурсиями выставка продолжает привлекать семьи и молодых посетителей, стремящихся непосредственно соприкоснуться с документальным наследием.

Документальное наследие как культурный мост

По словам директора Государственного управления по делопроизводству и архивам Данг Тхань Тунга, эта программа предлагает новые подходы к взаимодействию с наследием, позволяя архивным материалам, которые прежде хранились в архивохранилищах, и дальше вносить вклад в современную культурную жизнь и служить практическим воплощением Резолюции 80-NQ/TW о развитии вьетнамской культуры.

Постоянное внимание со стороны дипломатических миссий, образовательных учреждений и широкой общественности подчёркивает роль документального наследия как культурного моста, соединяющего историю с современностью.

В условиях цифровой трансформации и новых требований к культурному развитию, как отметил Данг Тхань Тунг, архивной отрасли необходимо выработать стратегический подход, увязывающий культуру, управление данными и безопасность. Архивные учреждения должны выйти за рамки традиционного хранения и перейти к управлению стратегически важными национальными данными, обеспечивая сохранность и целостность первоисточников.

При эффективном использовании архивные материалы не только сохраняют историческую память, но и служат ценным источником знаний, способствующим государственному управлению, образованию, культурному развитию и развитию креативных индустрий.

«Только будучи включённой в национальную стратегию культурного развития и цифровой трансформации, архивная работа может стать мягкой опорой национальной инфраструктуры знаний, укрепляя потенциал государственного управления и усиливая мягкую силу Вьетнама в новую эпоху», подчеркнул Данг Тхань Тунг.