На фоне продолжающейся нестабильности на мировом нефтяном рынке из-за влияния конфликта на Ближнем Востоке диверсификация источников поставок для удовлетворения внутреннего спроса становится неотложным решением наряду с другими долгосрочными мерами.





Резервуарный парк топлива нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода Нгишон расположен в экономической зоне Нгишон, квартал Нгишон, провинция Тханьхоа. (Фото: ВИА)



Оптимизация переработки и диверсификация источников сырой нефти

По словам доктора Нгуен Хонг Миня, бывшего заместителя директора Вьетнамского нефтяного института - подразделения Вьетнамской национальной промышленно-энергетической группы (Petrovietnam), в обычных условиях Вьетнам продолжает экспортировать часть добываемой сырой нефти и одновременно импортировать сырьё для обеспечения работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Зунгкуат (провинция Куангнгай) и Нгишон (провинция Тханьхоа).

С момента ввода в эксплуатацию этих двух НПЗ Вьетнам стал обеспечивать около 70% внутреннего потребления нефтепродуктов, значительно снизив зависимость от импорта готовых нефтепродуктов по сравнению с предыдущим периодом. Оставшиеся около 30% потребностей покрываются за счёт импорта.

Объясняя, почему Вьетнам одновременно экспортирует и импортирует сырую нефть, Нгуен Хонг Минь отметил, что это типичная модель мировой энергетической отрасли, позволяющая оптимизировать переработку, диверсифицировать источники поставок, повысить гибкость нефтеперерабатывающей системы и обеспечить энергетическую безопасность. Вьетнамская нефть из различных месторождений имеет неоднородные характеристики, тогда как каждый НПЗ рассчитан на переработку определённых типов нефти по таким параметрам, как плотность, содержание серы и химический состав.

С начала конфликта на Ближнем Востоке, повлиявшего на цепочки поставок сырой нефти и нефтепродуктов, Petrovietnam оперативно активизировала комплекс мер реагирования и активно реализует резолюция 36/NQ-CP от 6 марта 2026 года Правительства, направленную на обеспечение стабильного энергоснабжения рынка.

Petrovietnam предложила Правительству рассмотреть возможность временного прекращения экспорта сырой нефти с целью приоритетного обеспечения внутренней переработки. Одновременно проведён полный аудит сырьевых ресурсов как отечественных, так и импортных, включая промежуточные запасы, для выработки стабильного производственного плана НПЗ на ближайшие месяцы. Компания также взаимодействует с международными партнёрами для расширения поставок сырья и содействует Нефтеперерабатывающей и нефтехимической компании Нгишон (NSRP) в заключении дополнительных контрактов на закупку нефти.

Дочерняя компания Petrovietnam - Акционерное общество нефтепереработки Биньшон (BSR), в настоящее время эксплуатирует НПЗ Зунгкуат на уровне более 100% мощности, увеличивая предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке и при необходимости готова поддержать NSRP.

Диверсификация источников нефтепродуктов

Для обеспечения внутреннего рынка Министерство промышленности и торговли Вьетнама потребовало от ключевых поставщиков строго выполнять планы по минимальным объёмам поставок нефтепродуктов на 2026 год, гарантируя достаточное снабжение экономики и потребления при любых сценариях.

Благодаря диверсификации поставок, активному импорту и гибкому использованию Фонда стабилизации цен на нефтепродукты рынок в целом удовлетворяет внутренний спрос, сдерживая рост цен и поддерживая стабильность жизни населения и деятельности предприятий.

Крупнейшие государственные компании Petrolimex и PVOIL (подразделение Petrovietnam) заранее закупили этанол у отечественных производителей и заключили импортные контракты с США и Бразилией - странами с устойчивыми поставками, не затронутыми ближневосточным конфликтом, для обеспечения производства биотоплива E10RON95. Компании, занимающие около 70% внутреннего рынка, также модернизируют инфраструктуру хранения и увеличивают мощности по смешению топлива, ускоряя переход на биобензин.

Предлагая неотложные решения, заместитель начальника отдела развития месторождений Управления разведки и добычи Petrovietnam Фам Чунг Линь отметил, что поскольку спрос на топливо для транспортного сектора по-прежнему занимает наибольшую долю в структуре потребления, многие страны мира внедряют дистанционные формы работы и обучения с целью сокращения передвижений и, соответственно, снижения потребления нефтепродуктов.

Обеспечение энергетической безопасности на фоне сложного развития военного конфликта на Ближнем Востоке. (Фото: PVN)

Наряду с этим, ускоренное развитие общественного транспорта в городах, приоритет для электрифицированного транспорта и сокращение использования транспортных средств на ископаемом топливе также являются эффективными мерами по снижению потребления топлива.

Кроме того, важным направлением остаётся перераспределение перевозок с автомобильного транспорта на водный и железнодорожный, обладающие более низкой стоимостью, при одновременном устранении существующих узких мест в инфраструктуре этих видов транспорта.

По мнению эксперта в области энергетики Дао Нят Диня, в настоящее время Вьетнам по-прежнему вынужден импортировать нефтепродукты для обеспечения внутреннего производства и потребления, поэтому формирование запасов как готовых нефтепродуктов, так и сырой нефти является практически обязательным требованием для эффективного реагирования на колебания мирового рынка.

В долгосрочной перспективе Вьетнаму необходимо создать независимую национальную систему резервных хранилищ, отделённую от коммерческих складов предприятий, постепенно увеличивая объёмы запасов нефтепродуктов и сырой нефти до уровня, сопоставимого с международной практикой, с тем чтобы сформировать «зону безопасности» для экономики перед энергетическими потрясениями.

Эксперт в области энергетики Ха Данг Шон, директор Центра исследований энергетики и «зелёного» роста, предложил создать условия для расширения деятельности Petrovietnam в сфере поиска, разведки и добычи нефти и газа, а также повысить её активность в заключении долгосрочных контрактов на импорт сырой нефти для обеспечения стабильного сырьевого снабжения отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Одновременно необходимо выстроить чёткий механизм координации между государством и предприятиями в обеспечении энергетической безопасности, в рамках которого Petrovietnam могла бы играть центральную роль в цепочке создания стоимости, от добычи и хранения до переработки и поставок нефтепродуктов.

Кроме того, важными решениями остаются активизация разведки и добычи нефти и газа внутри страны, диверсификация источников импорта сырой нефти и энергоресурсов, особенно чистых видов энергии, в которых Petrovietnam обладает значительными преимуществами, таких как офшорная ветроэнергетика и «зелёный» водород, что будет способствовать обеспечению национальной энергетической безопасности.