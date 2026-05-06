День культуры Вьетнама: встреча самобытности и внутренней силы

Подношение цилиндрических клейких рисовых пирогов Хунг-выонгам в храме Тхыонг в Хошимине. Фото: ВИА

Присвоение 24 ноября статуса Дня культуры Вьетнама несёт послание, выходящее далеко за рамки появления ещё одного оплачиваемого выходного дня. По сути, это осознанное подтверждение со стороны Партии и государства того, что культура должна занимать равное место с экономикой, политикой и социальной сферой в стратегии национального развития, отметил доцент, доктор наук Буй Хоай Шон.

В беседе с Вьетнамским информационным агентством Буй Хоай Шон, депутат Национального собрания от Ханой и постоянный член Комитета по вопросам культуры и социальной политики, подчеркнул, что культура давно рассматривается как духовная основа общества, внутренняя сила и двигатель развития. Однако для того, чтобы эта идея действительно укоренилась, она должна воплощаться в конкретной и понятной политике. Учреждение дня, посвящённого культуре, является важным шагом в этом направлении.

По его словам, инициатива имеет широкое значение. Прежде всего, она формирует общенациональное «духовное пространство встречи», позволяя гражданам переосмыслить свою культурную идентичность, роль семьи, сообщества и традиционных ценностей.

В условиях стремительного развития современного общества, где доминируют труд, потребление и технологии, такой день служит напоминанием о том, что жизнь не ограничивается работой, а включает память, веру, эстетику, нравственные ориентиры и чувство принадлежности к сообществу с уникальной идентичностью.

Кроме того, при эффективной организации праздник способен расширить доступ к культурным ценностям для широких слоёв населения, особенно для детей, рабочих и жителей отдалённых районов, которые редко имеют возможность посещать театры, музеи, библиотеки и культурные центры. Предложения о бесплатном или льготном доступе к государственным культурным и спортивным учреждениям отражают стремление сделать культуру более доступной.

В долгосрочной перспективе такая политика может изменить общественное восприятие, превратив культуру из «второстепенной» сферы в реальную силу, формирующую человека, стимулирующую развитие и укрепляющую устойчивость нации.

Вместе с тем Буй Хоай Шон предупредил о риске восприятия 24 ноября лишь как дополнительного выходного дня. Без содержательного и близкого людям наполнения инициатива может утратить свой смысл. По его мнению, важно избегать излишней формализации и развивать общественное участие, чтобы культура воспринималась как неотъемлемая часть повседневной жизни, а не как набор церемониальных мероприятий.

В ходе обсуждений в Национальном собрании особое внимание уделялось необходимости наполнить этот день реальным содержанием и обеспечить его широкое общественное воздействие.

Речь должна идти не об одном мероприятии, а о целой серии открытых культурных событий. На национальном уровне вокруг 24 ноября может быть организована Неделя культуры Вьетнама с участием как центральных, так и местных структур.

На местах каждый регион может представить свою культурную специфику: Ханой — наследие Тханглонга, Хюэ — императорские традиции и классические искусства, Хошимин — динамичность и креативность, а районы проживания этнических меньшинств — уникальные культурные пространства. Главная цель — сделать этот день по-настоящему «своим» для людей, а не воспринимаемым как инициатива административных структур.

Знакомство посетителей с чаем Ламдонга. Фото: ВИА

Общественные пространства — музеи, библиотеки, объекты культурного наследия, театры и культурные центры — должны быть максимально открыты для населения, с бесплатным или льготным доступом и разнообразными интерактивными программами для семей, учащихся, молодёжи, работников и пожилых людей.

Для глубокого укоренения культурных ценностей День культуры Вьетнама должен быть тесно связан с повседневной жизнью: через продвижение норм поведения в семье, на работе, в образовательной среде, на дорогах и в цифровом пространстве; через развитие культуры чтения и изучение наследия; через чествование ремесленников, деятелей искусства, педагогов и хранителей традиций. Важную роль играет и организация культурных мероприятий в промышленных зонах, сельских районах, общежитиях и жилых сообществах, отметил представитель властей.

По его словам, чтобы культура стала подлинным двигателем развития, необходимо прежде всего изменить подход к её восприятию: культура — это не только наследие прошлого, но и ресурс будущего. Такой подход соответствует положениям Резолюция Политбюро № 80-NQ/TW, где культура определяется как духовная основа общества, внутренняя сила и движущая сила развития, пронизывающая все стратегии и государственную политику.

Реализация этой задачи требует формирования целостной экосистемы, объединяющей наследие, творчество, рынки и технологии. Традиционные ремесленные деревни должны трансформироваться из туристических объектов в центры дизайна, практического обучения, эстетического воспитания и общественного туризма.

Фольклорное наследие должно выходить за рамки академической среды и находить отражение в современной музыке, кино, театре, моде, анимации, видеоиграх и прикладном искусстве. Объекты культурного наследия, в свою очередь, должны становиться динамичными пространствами благодаря цифровым технологиям, ночным программам, сценическим искусствам и иммерсивным форматам, ориентированным на молодёжь.

Иными словами, чтобы оставаться актуальным, культурное наследие должно «говорить» на языке современности. Культура должна жить в настоящем, а не оставаться застывшей в прошлом.

В то же время коммерциализация культуры требует взвешенного подхода. Государство играет ключевую роль в формировании правовой базы, защите интеллектуальной собственности, развитии человеческого потенциала, инвестировании в инфраструктуру, расширении рынков и обеспечении баланса между экономической эффективностью и сохранением культурной самобытности.

При наличии продуманной политики бизнес будет активнее инвестировать, эффективные рынки создадут условия для развития молодых творцов, а качественные культурные продукты откроют путь к международному признанию. Когда культура начнёт формировать рабочие места, доходы и ценность национального бренда, это позволит привлечь дополнительные ресурсы для её сохранения и развития, формируя устойчивый положительный цикл.

Главным преимуществом Вьетнама остаётся богатство его культурной идентичности. Ключевая задача — переосмыслить и выразить её в современных формах, способных конкурировать на глобальном уровне, заключил Буй Хоай Шон.



