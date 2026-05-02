День культуры Вьетнама: встреча самобытности и внутренней силы

Подношение цилиндрических клейких рисовых пирогов Хунг-выонгам в храме Тхыонг в Хошимине (Фото: ВИА).

Присвоение 24 ноября статуса Дня культуры Вьетнама несёт в себе послание, выходящее далеко за рамки создания ещё одного оплачиваемого праздничного дня. По своей сути это осознанное подтверждение со стороны Партии и государства того, что культура должна занимать место наравне с экономикой, политикой и социальной сферой в стратегии национального развития, отметил доцент, доктор наук Буй Хоай Шон.

В беседе с Вьетнамским информационным агентством Буй Хоай Шон, который также является депутатом Национального собрания Вьетнама от Ханоя и постоянным членом Комитета Национального собрания по вопросам культуры и социальной политики, отметил, что культура давно рассматривается как духовная основа общества, внутренняя сила и движущая сила развития. Однако для того чтобы эта идея действительно укоренилась в повседневной жизни, она должна быть воплощена в конкретной, наглядной и осязаемой политике. Учреждение дня, когда всё общество может остановиться, осмыслить и соприкоснуться с культурой, является чётким шагом в этом направлении.

По словам Буй Хоай Шона, данная инициатива имеет широкое значение. Прежде всего, она формирует общенациональное «духовное пространство встречи», предоставляя гражданам возможность заново осмыслить свою культурную идентичность, семью, сообщество, традиции и ценности, определяющие вьетнамский характер.

В условиях стремительно развивающегося современного общества, где доминируют труд, потребление и технологии, этот день служит напоминанием о том, что жизнь требует не только работы, но и памяти, веры, эстетики, нравственности и чувства принадлежности к сообществу с уникальной идентичностью.

Во-вторых, при надлежащей организации этот праздник может расширить доступ к культуре и участие в ней для широких слоёв населения, особенно для детей, работников и жителей отдалённых или недостаточно обеспеченных районов, которые редко посещают театры, музеи, библиотеки, культурные центры или креативные пространства. Предложения об освобождении от платы или её снижении в государственных культурных и спортивных учреждениях свидетельствуют о чётком намерении сделать культуру более доступной для общества.

В долгосрочной перспективе такое воздействие может изменить общественное восприятие, подняв культуру с уровня «мягкой» или второстепенной сферы до подлинной силы, формирующей развитие человека, стимулирующей прогресс и укрепляющей устойчивость нации.

Буй Хоай Шон предупредил, что существует риск восприятия 24 ноября как ещё одного выходного дня. Без содержательного, близкого людям и значимого культурного наполнения более глубокая цель политики может быстро утратить своё значение. Для достижения успеха этот день должен избегать администрирования культуры и, напротив, быть направлен на социализацию культурного опыта. Гражданам следует предоставить возможность активно участвовать и ощущать, что культура является частью их повседневной жизни, а не ограничивается наблюдением за формальными церемониями.

В ходе обсуждений в Национальном собрании особое внимание было уделено необходимости наполнить этот день реальным содержанием и обеспечить его влияние на всё общество, избегая пустой формальности.

Мероприятие должно представлять собой не одно событие, а целую серию открытых активностей. На национальном уровне вокруг 24 ноября может быть организована Неделя культуры Вьетнама, объединяющая центральный и местный уровни.

На местах каждый регион должен рассказывать свою собственную историю: Ханой - подчёркивать наследие Тханглонга, Хюэ - демонстрировать императорские традиции и классические искусства, Хошимин - акцентировать динамичность и креативность, а районы проживания этнических меньшинств - представлять свои уникальные культурные пространства. Цель состоит в том, чтобы жители воспринимали этот день как свой собственный, а не как инициативу, принадлежащую культурной бюрократии.

Знакомство посетителей с чаем Ламдонга (Фото: ВИА).

Общественные пространства, включая музеи, библиотеки, объекты культурного наследия, театры и культурные центры, должны быть широко открыты с бесплатным или льготным доступом и предлагать интерактивные программы для семей, учащихся, молодёжи, работников и пожилых людей.

Для глубокого укоренения культурных ценностей День культуры Вьетнама также должен быть тесно связан с повседневной жизнью: через распространение норм поведения в семье, на работе, в школах, на дорогах и в цифровой среде; поощрение чтения и изучения культурного наследия; чествование ремесленников, деятелей искусства, преподавателей и хранителей культурных традиций; а также через организацию художественных выступлений в промышленных зонах, сельских районах, общежитиях и жилых сообществах, отметил представитель властей.

Чтобы культура стала подлинным двигателем развития, необходимо прежде всего изменить мышление: культура - это не только наследие прошлого, но и ресурс будущего, отметил он. Это полностью соответствует Резолюции Политбюро № 80-NQ/TW, в которой культура определяется как духовная основа, внутренняя сила, движущая сила развития и элемент, который должен пронизывать все стратегии и политики.

Достижение этой трансформации требует создания экосистемы, объединяющей наследие, творчество, рынки и технологии. Традиционная ремесленная деревня должна превратиться не просто в место для осмотра достопримечательностей, а в центр дизайна, практического обучения, эстетического воспитания и общественного туризма.

Фольклорные материалы должны перейти с академических полок в современную музыку, кино, театр, моду, анимацию, видеоигры и прикладное искусство. Объекты культурного наследия должны стать динамичными пространствами повествования благодаря цифровым технологиям, ночным турам, исполнительским искусствам и иммерсивному опыту для молодого поколения.

Иными словами, чтобы оставаться актуальным, культурное наследие должно говорить на языке современности. Культура должна жить в сегодняшнем мире, а не оставаться застывшей в прошлом, отметил он.

В то же время коммерциализация культуры требует осторожного подхода. Государство играет ключевую роль в формировании правовой базы, защите прав интеллектуальной собственности, развитии талантов, инвестировании в инфраструктуру, расширении рынков и обеспечении баланса между экономической выгодой и сохранением культурной самобытности.

При наличии продуманной политики бизнес будет инвестировать. При эффективно функционирующих рынках молодые творцы смогут развиваться. При наличии качественного продукта последует и международное признание. Когда культура начнёт создавать рабочие места, доход и ценность бренда, она привлечёт дополнительные ресурсы для сохранения и развития, формируя тот самый благотворный цикл, в котором нуждается Вьетнам, добавил он.

Главным преимуществом Вьетнама является богатство его культурной идентичности. Ключ заключается в способности переосмысливать и выражать эту идентичность в современных формах, способных конкурировать на глобальной арене, заключил Буй Хоай Шон.