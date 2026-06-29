ЭКОНОМИКА
Двигатель развития за счёт логистических центров
Ожидается, что строительство современных, «зелёных» и интеллектуальных логистических центров станет новым фактором, который позволит Вьетнаму глубже интегрироваться в региональные и глобальные цепочки поставок.
Важнейшее звено
При общем объёме внешней торговли товарами более 930 млрд долларов США в 2025 году и широкой сети соглашений о свободной торговле (ССТ) с различными регионами мира Вьетнам получает возможность перейти от роли транзитного узла к роли центра формирования глобальных цепочек поставок.
Доктор Буй Ба Нгьем, старший эксперт Управления внешней торговли Министерства промышленности и торговли Вьетнама, отметил: если положения Стратегии развития логистических услуг Вьетнама на период 2025–2035 годов с перспективой до 2050 года будут реализованы комплексно – включая совершенствование нормативной базы, ускорение инвестиций в инфраструктуру, повышение конкурентоспособности предприятий, развитие зон свободной торговли, а также создание зелёных и интеллектуальных логистических центров, – Вьетнам сможет стать важным логистическим звеном в регионе АСЕАН и постепенно глубже включиться в глобальную логистическую сеть.
По словам заместителя руководителя Департамента управления и развития внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли Буй Нгуен Ань Туана, сегодня логистическая деятельность во Вьетнаме всё ещё остаётся относительно раздробленной и недостаточно связанной. Поэтому необходимо реорганизовать систему логистических услуг в направлении большей интеграции, профессионализма и снижения затрат.
Прорывным решением, по его мнению, должно стать создание ряда региональных и межрегиональных логистических центров, связанных с морскими портами, международными железнодорожными маршрутами, пограничными переходами и мультимодальной транспортной инфраструктурой. Например, на севере страны перспективным направлением является развитие логистических центров в районе Хайфона и Куангниня, связанных с глубоководными портами и крупными международными пограничными переходами. На юге ключевым регионом станет Хошимин, связанный с портовым комплексом Каймеп – Тхивай, аэропортом Лонгтхань и промышленной зоной юго-восточного региона.
В ближайшее время Министерство промышленности и торговли не планирует развивать логистику хаотично, а намерено сформировать чёткую многоуровневую систему: национальные логистические центры, региональные и местные центры, специализированные логистические комплексы и пункты консолидации грузов. Такой подход позволит избежать дублирования инвестиций и неэффективного использования объектов, одновременно создавая достаточно крупные логистические узлы для подключения к региональным и мировым цепочкам поставок.
Таким образом, роль логистических центров выходит за рамки обычных складских комплексов или пунктов транзита грузов – они становятся стратегической инфраструктурой для производства, внешней торговли и экономического развития.
Возможности зелёной и интеллектуальной логистики
«Если создать сеть современных логистических центров, работающих по принципам экологичности, интеллектуального управления, многоуровневой организации и взаимной интеграции, это окажет значительное влияние на национальную конкурентоспособность», – отметил заместитель руководителя департамента Буй Нгуен Ань Туан.
Первым важным эффектом станет снижение логистических расходов, что позволит уменьшить себестоимость производства, транспортировки и экспорта.
Современные логистические центры не только обеспечивают более быструю и дешёвую транспортировку товаров, но и повышают качество цепочек поставок, улучшают контроль качества продукции, расширяют возможности отслеживания происхождения товаров, помогают соответствовать строгим требованиям крупных экспортных рынков и одновременно обеспечивают внутренний спрос.
Кроме того, логистические центры способствуют укреплению региональных связей. Многоуровневая и взаимосвязанная система логистики позволит регионам развиваться не изолированно, а дополнять друг друга. Производственные зоны, перерабатывающие предприятия, рынки потребления, пограничные переходы и морские порты будут объединены в единую сеть.
В конечном итоге зелёная и интеллектуальная логистика позволит Вьетнаму повысить свою позицию в глобальных цепочках поставок.
Со стороны бизнеса директор по внешним связям компании SLP Vietnam Нгуен Ле Ханг отметила, что Вьетнам имеет значительные возможности для ускоренного развития, если будет активно инвестировать или сотрудничать с разработчиками современной зелёной логистической инфраструктуры в сочетании с цифровой трансформацией.
Прежде всего, предприятия смогут глубже участвовать в управлении цепочками поставок, постепенно уходя от конкуренции исключительно за счёт низкой цены к конкуренции на основе качества услуг, скорости обработки заказов и способности соответствовать международным стандартам.
Кроме того, компании смогут выйти на более широкий рынок благодаря быстрому развитию таких направлений, как электронная коммерция, холодильная логистика и экспресс-доставка. Одновременно ориентация на «зелёные» инвестиции повысит привлекательность предприятий для инвесторов и банков, способствуя более лёгкому привлечению финансовых ресурсов для дальнейшего развития.