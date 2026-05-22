ТУРИЗМ

Дананг расширяет туристическое пространство в одной из самых красивых деревень мира

Кокосовая деревня Камтхань в квартале Хойандонг центрального прибрежного города Дананг, признанная одной из 50 самых красивых деревень мира в 2025 году, ежедневно принимает от 6 000 до 7 000 туристов.
Кокосовая деревня Камтхань в квартале Хойандонг центрального прибрежного города Дананг. Фото: ВИА
Во время праздничных дней число посетителей может возрастать почти до 10 000 человек, что создаёт всё большую нагрузку на местную туристическую инфраструктуру.

Доан Фыок Тай, владелец туристического бизнеса, поделился: «Я считаю, что внутри кокосового леса следует создать отдельные маршруты. Более оживлённые виды деятельности можно оставить в основной зоне, а туристы, предпочитающие спокойный отдых, смогут наслаждаться более тихими и живописными маршрутами».

С июня местные власти планируют расширить туристическую деятельность на всей территории кокосового леса, одновременно реорганизовав экскурсионные маршруты и предложив посетителям более разнообразные и качественные туристические услуги.

Чан Тан Зунг, председатель Народного комитета квартала Хойандонг города Дананг, отметил: «Мы будем постепенно расширять туристическую деятельность по всей территории кокосового леса, охватывающей почти 100 гектаров водной поверхности. Наша цель — создать хорошо организованные экскурсионные маршруты и развивать зелёное, чистое и красивое туристическое направление, которое обеспечит посетителям ещё большее удовлетворение».

Местные жители выразили активную поддержку плану расширения, отмечая, что это поможет более справедливо распределить выгоды от туризма среди населения. Туристические компании также сотрудничают с местными властями для разработки новых экскурсионных маршрутов, ориентированных на различные категории туристов.

Наряду с расширением туристического пространства деревни местные власти также координируют работу с профильными ведомствами по совершенствованию туристической инфраструктуры и устранению существующих недостатков. Ожидается, что эти изменения принесут новые впечатления и привлекут ещё больше посетителей в ближайшее время./

ИЖВ/ВИА

Морской туризм вступает в пиковый сезон

Морской туризм вступает в пиковый сезон

С наступлением мая 2026 года внутренний туристический рынок Вьетнама быстро вступает в период летнего пикового сезона. Во многих прибрежных туристических центрах, таких как Дананг, Нячанг, Фукуок, Халонг и Катба, в первые недели мая продолжает фиксироваться высокий поток туристов.
