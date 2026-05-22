ТУРИЗМ
Дананг расширяет туристическое пространство в одной из самых красивых деревень мира
Доан Фыок Тай, владелец туристического бизнеса, поделился: «Я считаю, что внутри кокосового леса следует создать отдельные маршруты. Более оживлённые виды деятельности можно оставить в основной зоне, а туристы, предпочитающие спокойный отдых, смогут наслаждаться более тихими и живописными маршрутами».
С июня местные власти планируют расширить туристическую деятельность на всей территории кокосового леса, одновременно реорганизовав экскурсионные маршруты и предложив посетителям более разнообразные и качественные туристические услуги.
Чан Тан Зунг, председатель Народного комитета квартала Хойандонг города Дананг, отметил: «Мы будем постепенно расширять туристическую деятельность по всей территории кокосового леса, охватывающей почти 100 гектаров водной поверхности. Наша цель — создать хорошо организованные экскурсионные маршруты и развивать зелёное, чистое и красивое туристическое направление, которое обеспечит посетителям ещё большее удовлетворение».
Местные жители выразили активную поддержку плану расширения, отмечая, что это поможет более справедливо распределить выгоды от туризма среди населения. Туристические компании также сотрудничают с местными властями для разработки новых экскурсионных маршрутов, ориентированных на различные категории туристов.
Наряду с расширением туристического пространства деревни местные власти также координируют работу с профильными ведомствами по совершенствованию туристической инфраструктуры и устранению существующих недостатков. Ожидается, что эти изменения принесут новые впечатления и привлекут ещё больше посетителей в ближайшее время./