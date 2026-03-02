Гражданская ответственность в отношении слухов о кадровых вопросах

Кадровая работа является особо важной сферой как на уровне отдельного региона, так и всей страны, поэтому она вызывает повышенный интерес у граждан. В условиях стремительного развития социальных сетей, где слухи стали своего рода неизбежной частью обратной стороны медали политическая зрелость и гражданская ответственность выступают надёжным щитом, позволяющим каждому защитить себя, а также сохранить стабильность общественного порядка и безопасности страны.



Списки избирателей и кандидатов в депутаты вывешены публично в общинных домах «няронг» деревень для ознакомления жителей в провинции Куангнгай. (Фото: ВИА)



Кадровая работа является особо важной сферой как на уровне отдельного региона, так и всей страны, поэтому она вызывает повышенный интерес у граждан. Однако интерес и любопытство, сопровождающееся беспочвенными домыслами, — понятия не тождественные. Даже два относительно близких понятия, которые порой смешиваются, необходимо чётко разграничивать во избежание негативных последствий для общества, а именно: общественное мнение и слухи.



Согласно исследованию доктора Фан Тан (Вьетнамская академия общественных наук), существует информация по общественным вопросам, достоверность которой подтверждена, которая действительно имеет место и вызывает общественный интерес, формируя общественное мнение; однако существует и информация, достоверность которой не подтверждена — её распространение с добавлением или сокращением деталей остаётся всего лишь слухом.



Мерилом гражданской ответственности является то, как человек воспринимает информацию, распространяемую в социальных сетях, способен ли он различать, что является общественным мнением, а что — беспочвенным слухом.



Доктор Фан Тан подчёркивает: общественное мнение — это совокупность взаимосвязанных мнений, формирующихся в процессе обсуждения и выражающих восприятие, чувства и волю социальных групп. Общественное мнение может ограничиваться оценками и суждениями, а может содержать предложения, требования и решения. Если мнение остаётся лишь на уровне оценки и не приводит к выдвижению предложений или требований, процесс формирования общественного мнения не завершён. Общественное мнение может включать различные, даже противоположные позиции, формируя согласные и несогласные направления. Лишь вопросы, события и общественные явления, затрагивающие интересы многих людей, способны породить общественное мнение. Его ориентиром являются ценности и нормы.



Слух — это неподтверждённая информация, передающаяся от одного человека к другому и касающаяся объекта, события или вопроса, представляющего общественный интерес. Первоначальный механизм распространения слухов обычно устный, через социальные сети, в форме неофициальных обсуждений при возрастании индивидуального интереса. По своей сути слух является результатом искажения восприятия и коммуникации в сочетании с чрезмерными предположениями и фантазиями.



Распространяющий слух обладает достаточной мотивацией и целями для добавления или искажения деталей, чтобы даже расплывчатая история выглядела правдоподобной. Некоторые слухи получают поддержку множества страниц в социальных сетях, обладая мощным разрушительным потенциалом для общественной безопасности и порядка.

Практика показывает, что негативные слухи распространяются легче, чем позитивные. Чем известнее человек и чем выше его должность, тем вероятнее он становится мишенью слухов. Большинство слухов носят скорее разрушительный, чем созидательный характер.



Сущностной чертой слуха является анонимность, а следовательно — отсутствие ответственности за распространяемое содержание.



Взаимосвязь между общественным мнением и слухом носит как взаимодополняющий, так и взаимоисключающий характер. Слух может привести к формированию общественного мнения или не привести к нему — в зависимости от того, существует ли в действительности упоминаемое событие или социальная проблема. Если обсуждаемое событие не происходит, это слух; если же оно реально, формируется общественное мнение.

Жители общины Хынгнгуен, провинции Нгеан, применяют цифровые технологии в организации выборов. (Фото: ВИА)



Принципиальное различие между слухом и общественным мнением заключается в цели распространения. Слух возникает из личных или групповых мотивов и часто искажается субъективностью распространителя. Общественное мнение же формируется в интересах общества в целом.



Ещё одно различие состоит в том, что низкий уровень общественной зрелости способствует распространению ложных слухов, тогда как более высокий уровень способствует формированию общественного мнения через столкновение различных точек зрения.



С развитием современных информационных технологий государственный регулятор может лишь ограничить, но не полностью блокировать ложную информацию. Важно, чтобы официальная информация была проактивной и обладала высокой убедительностью.



С точки зрения гражданской ответственности, сталкиваясь с шокирующей информацией, каждый человек должен сохранять спокойствие, самостоятельно проверять и оценивать информацию либо обращаться к официальным источникам для её подтверждения, не поддаваясь слухам.



Интерес к кадровой работе Партии и Государства не означает права вмешательства в процесс расстановки кадров в организации, учреждении или регионе. Кадровая работа во Вьетнаме осуществляется под руководством Партии; партийные комитеты, партийные организации, коллективное руководство органов и их руководители несут прямую ответственность. Процедура проводится строго в пять этапов: пересмотр и оценка; получение мнений руководства по месту работы или приёма; экспертиза; осуществление процедуры назначения или выдвижения; окончательное решение.



Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, реализует свои права и обязанности в сфере кадровой работы Партии и Государства посредством активного участия в выборах депутатов Национального собрания и депутатов Народных советов всех уровней 15 марта 2026 года. Это возможность для каждого гражданина реализовать право быть хозяином страны и напрямую избрать достойных представителей своей воли и чаяний в органах государственной власти.



Согласно Закону о выборах депутатов Национального собрания и депутатов Народных советов 2015 года, участие в выборах является основным политическим правом гражданина, а также его священной обязанностью и ответственностью по избранию представителей воли, чаяний и права народа быть хозяином страны в Национальном собрании и Народных советах всех уровней, тем самым напрямую участвуя в строительстве правового социалистического государства народа, созданного народом и во имя народа.



Поэтому интерес к кадровой работе не означает содействие распространению слухов; более практичным и насущным является изучение избирательного законодательства, досье кандидатов и осознанный выбор представителя воли народа в высший орган государственной власти.