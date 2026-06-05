ЭКОНОМИКА
Город Хошимин укрепляет позиции ведущего центра высокотехнологичных ПИИ
Технологические гиганты наращивают инвестиции в центры обработки данных и ИИ
По словам Нгуен Ки Фунга, главы администрации Парка высоких технологий Хошимина (SHTP), новая волна инвестиций сосредоточена прежде всего в таких направлениях, как центры обработки данных, ИИ, полупроводники и исследования и разработки (R&D) - ключевые составляющие цифровой экономики.
Только в конце апреля 2026 года Народный комитет Хошимина вручил инвестиционные сертификаты четырём высокотехнологичным проектам в Парке высоких технологий Сайгона (SHTP) с общим объёмом инвестиций свыше 1,23 млрд долларов США. Наиболее заметными среди них стали два гипермасштабных центра обработки данных общей стоимостью почти 1 млрд долларов США: проект центра обработки данных Evolution DC VN HCMC Data Centre, реализуемый консорциумом сингапурских инвесторов Hathor, Frontier и Evolution Data Centres, а также комплекс центров обработки данных Starmason, инвестором которого выступает акционерная компания Starmason. Ожидается, что эти проекты создадут инфраструктурную основу для развития ИИ, облачных вычислений и обработки больших данных в Хошимине.
Генеральный директор проекта Evolution DC VN HCMC Data Centre Даррен Уэбб отметил, что если раньше индустриальные парки конкурировали главным образом за счёт рабочей силы и земельных ресурсов, то сегодня инфраструктура данных становится одним из ключевых факторов экономической конкурентоспособности. По его словам, крупные инвестиции в центры обработки данных не только удовлетворят растущий спрос на обработку данных, но и заложат основу для следующего этапа цифрового развития.
Наряду с развитием инфраструктуры данных международные технологические корпорации также расширяют своё присутствие в Хошимине. Китайская группа Techtronic Industries (TTI) вложит дополнительно 81 млн долларов США в развитие завода Techtronic Tools Vietnam, расположенного в Парке высоких технологий Хошимина (SHTP), увеличив общий объём инвестиций в проект до более чем 730 млн долларов. Предприятие специализируется на выпуске интеллектуальных электронных устройств, мехатронных систем с интеграцией технологий Интернета вещей (IoT), высокопроизводительных литий-ионных аккумуляторов и прецизионных печатных плат. Расширение проекта направлено на формирование высокотехнологичной производственно-сбытовой цепочки в рамках концепции «Make in Vietnam».
Ранее город также привлёк крупные обязательства по инвестициям в цифровую инфраструктуру и полупроводниковую отрасль. Компания G42 из ОАЭ планирует вложить около 2 млрд долларов США в строительство центров обработки данных, а корпорация Intel рассматривает возможность переноса части своих производственных операций из Коста-Рики в Хошимин для выпуска высокопроизводительных вычислительных чипов.
По состоянию на начало июня объём привлечённых городом ПИИ превысил 6,6 млрд долларов США, что составляет 60% годового плана. В настоящее время в городе реализуется более 20 800 действующих проектов с иностранным капиталом общей стоимостью около 142 млрд долларов США из 152 стран и территорий.
Примечательно, что практически все новые проекты сосредоточены в высокотехнологичных сферах, включая ИИ, центры обработки данных, полупроводники, цифровую инфраструктуру и логистику, что свидетельствует о переходе от политики привлечения инвестиций по объёму к привлечению проектов с более высоким технологическим содержанием и добавленной стоимостью.
От пассивного ожидания к активному поиску стратегических инвесторов
Постоянный заместитель председателя Народного комитета города Нгуен Лок Ха недавно заявил делегации деловых кругов китайской провинции Чжэцзян, что город активно совершенствует специальные механизмы и политику развития, включая подготовку проекта Закона об особых городских территориях, с целью создания дополнительного пространства для развития, повышения конкурентоспособности и привлечения более качественных ПИИ.
Одновременно город формирует прозрачную и благоприятную для инвесторов деловую среду, опираясь на инфраструктуру, всё более соответствующую международным стандартам. Дополнительную поддержку обеспечивают действующие механизмы стимулирования стратегических инвесторов.
Излагая инвестиционную стратегию города, Нгуен Ки Фунг отметил, что приоритетными направлениями являются интегральные схемы, полупроводники, ИИ, интернет вещей (IoT), блокчейн, робототехника, сети 5G, центры обработки данных и развитие умных городов. Кроме того, планируется создание около 3 800 га зон интеллектуальных технологий и более 1 000 га специализированных парков информационных и цифровых технологий.
Параллельно город укрепляет взаимодействие между государственными структурами, университетами, научно-исследовательскими институтами и бизнесом для подготовки высококвалифицированных кадров для стратегических технологических отраслей.
В отличие от прошлого, когда власти в основном ожидали прихода инвесторов, сегодня город активно работает с ведущими мировыми технологическими корпорациями, предлагая им инвестиционные возможности. Наряду с ускорением административных реформ и сокращением сроков рассмотрения проектов внедряется система стимулов, включающая налоговые льготы, преференции по аренде земли, льготы на импорт высокотехнологичного оборудования и поддержку научно-исследовательской деятельности.