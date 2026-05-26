РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

Город Хошимин построит ещё 5000 квартир для рабочих

Во второй половине дня 25 мая Федерация труда Хошимина, Go Holding и компания с ограниченной ответственностью по намыву грунта и строительству «Ле Нгуен» подписали меморандум о сотрудничестве по реализации проекта жилья для рабочих и трудящихся на территории Хошимина с целью завершения строительства как минимум 5000 квартир для рабочих к 2030 году.
Господин Во Кхак Тхай, Постоянный заместитель председателя Федерации труда города Хошимин, и господин Фам Минь Кхань, председатель совета директоров Go Holding, принимают участие в церемонии подписания соглашения. Фото: ВИА
Этот шаг рассматривается как одна из конкретных мер по реализации цели строительства 200000 единиц социального жилья в Хошимине к 2030 году, а также удовлетворения всё более высокого спроса на жильё среди работников с низкими доходами.

Согласно содержанию соглашения, стороны будут совместно изучать возможности инвестирования, проводить оценку потребностей рабочих в жилье, оформлять юридическую документацию и реализовывать строительство жилья для рабочих в соответствии с законодательством. Рассматриваются модели аренды и аренды с последующим выкупом.

При этом Федерация труда города будет отвечать за проведение исследований и обобщение потребностей работников в жилье, взаимодействие с компетентными органами и поддержку в утверждении кандидатов на аренду и аренду с выкупом в соответствии с установленными требованиями.

В свою очередь, Go Holding и компания с ограниченной ответственностью по намыву грунта и строительству «Ле Нгуен» займутся изучением земельного фонда, разработкой инвестиционных планов, оформлением юридической документации и непосредственно выступят инвесторами проектов. Стороны также договорились создать совместную рабочую группу для контроля за ходом реализации, устранения возникающих трудностей и мониторинга выполнения проектов.

По словам генерального директора Go Holding Хо Май Хунга, это первый проект корпорации, ориентированный на сегмент жилья для аренды и аренды с выкупом для рабочих с низкими доходами. Проект также реализует указания Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лама, согласно которым арендное жильё к 2030 году должно стать стратегической опорой для обеспечения трудящихся, особенно в крупных городах и промышленных зонах, включая Хошимин.

Говоря о расчёте стоимости аренды и аренды с выкупом, господин Хунг отметил, что корпорация применяет формулу, основанную на среднем уровне заработной платы рабочих. Согласно расчётам, совокупные расходы на проживание, питание и жильё должны составлять менее 60% дохода, чтобы работники могли обеспечивать достойную жизнь и сохранять оставшиеся 40% в качестве сбережений.

По словам господина Хунга, с экономической точки зрения корпорация не ожидает чрезмерной прибыли и рассматривает проект как вклад в общее развитие города, что, в свою очередь, создаст стимул и для развития самого бизнеса.

Ранее на рабочей встрече с партийным комитетом Хошимина Во Кхак Тхай сообщил, что потребность рабочих и трудящихся города в жилье в настоящее время чрезвычайно велика. По результатам проверки к середине мая 2026 года потребность в аренде жилья выразили более 3100 работников, тогда как число желающих воспользоваться схемой аренды с выкупом превысило 30000 человек.

На сегодняшний день две компании подтвердили потребность в жилье для рабочих: компания с ограниченной ответственностью PouYuen Vietnam в квартале Тан Тао и акционерная компания «Фуми» в квартале Тан Тхань. Общая потребность составляет около 22000 квартир по моделям аренды и аренды с выкупом.

Ожидается, что активное развитие жилья для рабочих поможет решить проблему обеспечения трудящихся жильём, благодаря чему они смогут стабилизировать жизнь и надолго связать себя с предприятиями и Хошимином.

ИЖВ/ВИА

