Город Хошимин: базовая медицинская помощь для жителей станет бесплатной к 2030 году

Партийный комитет города Хошимина недавно издал программу действий по реализации резолюции 72-NQ/TW Политбюро о некоторых прорывных мерах по усилению защиты, охраны и укрепления здоровья населения. Согласно этой программе, город Хошимин ставит цель к 2030 году обеспечить бесплатные базовые медицинские услуги для жителей города.

Жители регистрируются на приём к врачу у стойки регистрации. (Фото: ВИА)



В частности, в программе действий Партийный комитет города Хошимина поставил цель к 2030 году повысить средний рост детей и подростков (до 18 лет) как минимум на 1,5 см. Средняя продолжительность жизни населения должна достигнуть около 77 лет, при этом продолжительность здоровой жизни - не менее 68 лет. Город также ставит цель, чтобы с 2026 года жители проходили бесплатные регулярные медицинские осмотры или скрининг не реже одного раза в год. Для каждого жителя будет создана электронная медицинская карта для отслеживания и управления состоянием здоровья на протяжении всей жизни.

Согласно плану, к 2030 году город стремится реализовать политику бесплатной базовой медицинской помощи при всеобщем охвате медицинским страхованием. Город также намерен обеспечить инвестиции в инфраструктуру и кадровые ресурсы для 100% медицинских пунктов на уровне общин; доля услуг, оплачиваемых медицинским страхованием на уровне первичной медицинской помощи, должна превысить 20%.

В перспективе до 2045 года город стремится создать высококачественную среду жизни; показатели здоровья населения и уровень охвата основными медицинскими услугами должны соответствовать уровню развитых стран региона и мира. Средняя продолжительность жизни населения должна превысить 80 лет, при этом продолжительность здоровой жизни - более 71 года. Физическое развитие и средний рост молодёжи должны быть сопоставимы со странами сопоставимого уровня развития. Система здравоохранения должна стать современной, справедливой, эффективной и устойчивой, с приоритетом профилактики заболеваний и способной удовлетворять всё более разнообразные потребности населения в медицинской помощи.

Резолюция 72-NQ/TW, принятая Политбюро 9 сентября 2025 года и предусматривающая прорывные меры по укреплению защиты здоровья населения. Фото: ВИА

Для достижения этих целей Партийный комитет города Хошимина определил шесть групп решений. В частности, город сосредоточится на совершенствовании механизмов и политики в сфере здравоохранения; повышении потенциала системы профилактической медицины и первичной медицинской помощи; повышении качества кадровых ресурсов; реформировании финансирования здравоохранения; прорывном развитии науки и технологий, инноваций и комплексной цифровой трансформации, а также активном развитии частного сектора здравоохранения и мобилизации ресурсов для развития медицинской системы.

В ближайшее время планируется ежегодно направлять не менее 1000 врачей для временной работы в медицинских пунктах кварталов и общин с целью повышения качества диагностики и лечения на первичном уровне. Город также постепенно увеличит долю расходов на профилактику заболеваний, раннюю диагностику и лечение ряда болезней, особенно для приоритетных групп населения. Государственный бюджет и Фонд медицинского страхования будут оплачивать ряд услуг по профилактике заболеваний, управлению хроническими болезнями, регулярным медицинским осмотрам и скринингу в учреждениях первичной медицинской помощи.

Город также намерен активно продвигать комплексную цифровую трансформацию здравоохранения, завершить создание медицинских баз данных, обеспечивающих стандарты подключения, обмена и интеграции информации. Планируется эффективное внедрение электронных медицинских карт, электронных историй болезни и электронных рецептов, синхронное подключение систем и управление данными о здоровье населения на протяжении всей жизни. Одновременно будет расширяться применение искусственного интеллекта (ИИ), технологий блокчейна, больших данных (Big Data) и интернета вещей (IoT) в сфере здравоохранения для повышения прозрачности и эффективности предоставления и использования медицинских услуг.

Город Хошимин также ставит цель сформировать междисциплинарные и специализированные исследовательские центры в области научных исследований, объединяющие научные институты и университеты, повысить потенциал центров исследований, испытаний, высоких технологий, ключевых лабораторий и научных учреждений в сфере здравоохранения, особенно в таких областях, как нанотехнологии, генная инженерия, регенеративная медицина и ядерная медицина.

Для привлечения социальных ресурсов в сферу здравоохранения город Хошимин планирует разработать механизмы преференций для частного медицинского сектора. В частности, предусматривается политика приоритетного выделения подготовленных земельных участков, гибкого изменения целевого назначения земель под медицинские проекты, а также ускорение работ по освобождению территорий и передаче земли для строительства медицинских учреждений. Кроме того, город намерен использовать неиспользуемые здания государственных органов для размещения медицинских учреждений и разрешить частным медицинским учреждениям арендовать государственные объекты для оказания медицинских услуг.

Защита, уход и укрепление здоровья населения — первоочередная политическая задача. Фото: ВИА



В ближайшее время Хошимин планирует построить вторые и третьи корпуса для нескольких многопрофильных и специализированных больниц в бывших районах Биньзыонг и Бариа-Вунгтау, чтобы снизить нагрузку на центральную часть города. Одновременно будут определены так называемые ключевые больницы, в развитие которых сосредоточат инвестиции для повышения качества медицинского обследования и лечения населения города и соседних провинций.