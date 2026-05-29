Город Дананг становится глобальным центром инновационных стартапов

Парк программного обеспечения Дананга № 2 отличается современным дизайном, адаптированным для предприятий в сфере информационных технологий и инноваций. Фото: ВИА

Об этом заявил заместитель председателя Народного комитета города Дананга Хо Куанг Быу на открытии трёхдневного саммита венчурных и бизнес-ангельских инвесторов Дананга (DAVAS), стартовавшего 26 мая. В мероприятии приняли участие около 5 000 человек, включая представителей 30 венчурных фондов и 62 стартап-проектов.

По словам Хо Куанг Быу, в последние годы Дананг активно развивает свою инновационную экосистему и добился заметных успехов в привлечении региональных и международных компаний, что позволило городу укрепить позиции самой быстрорастущей стартап-экосистемы Вьетнама.

«Всего за два года Дананг поднялся на 342 позиции в глобальном рейтинге StartupBlink 2024, войдя в топ-1000 мировых стартап-экосистем», — отметил он.

В настоящее время город занимает 554-е место в мире благодаря усилиям по созданию зоны свободной торговли и запуску первого Международного финансового центра Вьетнама в Дананге (VNIFC-DN).

Дананг сосредоточен на завершении формирования VNIFC-DN, развитии регуляторных «песочниц», а также продвижении таких направлений, как искусственный интеллект, финтех, блокчейн, полупроводники и цифровая экономика. Это позволит технологическим компаниям тестировать новые бизнес-модели в рамках гибкой нормативно-правовой среды.

Хо Куанг Быу подчеркнул, что город продолжит активно поддерживать стартап-проекты и стимулировать местных инноваторов к масштабному мышлению.

Директор Агентства по инновациям и технологическим предприятиям при Министерстве науки и технологий Фам Хонг Куат отметил, что для развития сильной стартап-экосистемы необходимы не только банковские кредиты, но и участие венчурных фондов, а также поддержка со стороны крупных международных технологических корпораций.

По его словам, DAVAS 2026 привлёк 30 инвестиционных фондов, среди которых Quest Ventures, Do Ventures, ThinkZone Ventures, Antler, Daiwa Corporate Investment, MEXC Ventures и Lotte Ventures Vietnam. Общий объём доступного финансирования для 62 инновационных стартап-проектов составил 5 млрд долларов США.

«Это важный импульс для продвижения Дананга на пути к превращению в глобальный центр технологических инноваций с привлечением крупных инвестиций международных высокотехнологичных компаний», — подчеркнул Фам Хонг Куат.

Он добавил, что правительство продолжит совершенствовать механизмы и правовую базу для поддержки инновационных идей и пилотных проектов, что будет способствовать формированию сети центров глубоких технологий, одним из ключевых элементов которой станет Дананг.

По данным городского Департамента науки и технологий, в рамках стартап-экосистемы реализовано 189 проектов и создано 83 новых предприятия. Одновременно была сформирована инфраструктура поддержки инноваций, включающая три специализированных центра, 12 бизнес-инкубаторов, восемь коворкинговых пространств, три мейкерспейса и десятки стартап-клубов при университетах.

Многие университеты и научно-исследовательские институты расширили творческие пространства, инкубационные центры и деятельность по трансферу технологий. Кроме того, 32 стартап-проекта получили финансирование на общую сумму 6,1 млрд донгов (244 тыс. долларов США).

Заместитель председателя Ассоциации молодых предпринимателей Дананга Нгуен Чыонг отметил, что компания Dat Bike, производитель электрических мотоциклов из Дананга, сегодня считается одной из самых успешных компаний в сфере экологически чистой мобильности во Вьетнаме.

Основанная в 2019 году с целью замены бензиновых мотоциклов электробайками, компания сумела выстроить эффективную систему управления и увеличить объёмы производства с девяти до 10 000 электробайков в месяц.

Dat Bike привлекла 22 млн долларов США в рамках раунда финансирования Series B, совместно возглавленного компанией F.C.C., котирующейся на Токийской фондовой бирже, и фондом Rebright Partners при участии венчурных фондов и стратегических инвесторов.

По словам Нгуен Чыонга, компания уже открыла 52 магазина по всей стране и планирует увеличить их число до 100 к концу 2026 года. Уровень локализации производства достиг 92% благодаря сотрудничеству с отечественными поставщиками комплектующих.

В рамках саммита также были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Центром поддержки инноваций и стартапов Дананга (DISSC), Глобальным альянсом ончейн-экономики, компанией BambuSP и российскими партнёрами.

Кроме того, город вручил сертификат компании ThinkZone Ventures — крупнейшему венчурному фонду Вьетнама с внутренним капиталом.