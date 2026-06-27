ТУРИЗМ
Гора Зинь – привлекательное направление экотуризма на юго-востоке Вьетнама
Путешествие навстречу природе
Гора Зинь расположена примерно в 80 км от центра города Хошимина, на территории районов Танхай, Лонгхыонг и Тяуфа. Уже давно она стала хорошо знакомым местом для любителей природы, путешествий и коротких поездок в выходные дни. Возвышаясь более чем на 500 метров над уровнем моря, гора покрыта бескрайними зелёными лесами, а вдоль её склонов протянулась сеть природных ручьёв.
Гора Зинь является не только привлекательным объектом экологического туризма, но и местом, связанным со многими историческими событиями революционной борьбы вьетнамского народа. Согласно ряду исторических источников, название «гора Зинь» произошло от того, что Йен Тхань Хау, возглавлявший освоение древней земли Бариа, приказал построить на горе военный лагерь, который служил местом размещения военного командования.
В отличие от многолюдных знаменитых пляжей Вунгтау, гора Зинь дарит ощущение покоя и первозданности. По пути туристы легко могут увидеть ручьи, пробивающиеся среди каменных уступов, покрытые зелёным мхом валуны и услышать пение лесных птиц, раздающееся в тишине горного леса. Для многих молодых людей гора Зинь также является местом для треккинга по лесным маршрутам, кемпинга с ночёвкой и встречи рассвета на вершине.
Одним из самых известных мест на горе Зинь является вершина Лабан, которая считается «золотой точкой» для обзора с высоты всей территории бывшей провинции Бариа – Вунгтау. По словам местных жителей, раньше здесь находилась вертолётная площадка американской армии. Сегодня это место стало популярной локацией для фотографирования среди молодёжи.
Если вершина Лабан привлекает любителей приключений, то ручьи Шуойтьен и Шуойда дарят более спокойную и умиротворённую атмосферу. Беря начало в расщелинах на вершине горы, оба ручья образуют среди леса небольшие кристально чистые водоёмы, где многие туристы предпочитают отдыхать после восхождения.
По опыту многих любителей самостоятельных путешествий, наиболее подходящим временем для знакомства с горой Зинь является период с конца года до начала лета, когда стоит сухая погода, тропы становятся более удобными для прохождения, а вода в ручьях особенно прозрачна.
Духовное пространство среди гор и лесов
Гора Зинь привлекает не только своими природными пейзажами, но и является известным духовным местом благодаря храму Хангмай, пагодам Тэйфыонг и Фаткуанг, скрытым среди густого леса. Среди тишины гор и лесов звон храмовых колоколов, сливающийся с шумом ветра, создаёт ощущение душевного покоя, привлекая сюда многих людей не только для путешествий, но и для того, чтобы вновь обрести внутреннее равновесие.
В последние годы, вместе с развитием познавательного и экологического туризма, гора Зинь постепенно становится привлекательным местом для туристов как из города, так и из других регионов. Благодаря выгодному расположению рядом с крупными городами, сохранившейся первозданной природе, а также богатым историческим и культурным ценностям это место обладает большим потенциалом для развития зелёного туризма, треккинга и экологического отдыха.
Вместе с тем, по мнению многих туристов и местных жителей, развитие туризма должно сопровождаться охраной лесной среды, сохранением природного ландшафта и обеспечением безопасности туристов во время треккинга и кемпинга. В настоящее время многие добровольческие группы и клубы любителей треккинга регулярно проводят акции по сбору мусора и пропаганде защиты окружающей среды, способствуя сохранению первозданной красоты горы Зинь.
На фоне всё более стремительного ритма современной жизни гора Зинь подобна зелёному уголку спокойствия южного Вьетнама. Благодаря своим природным, историческим и духовно-культурным ценностям гора Зинь постепенно утверждает своё место в числе наиболее самобытных направлений экологического туризма города Хошимина, способствуя дальнейшему обогащению туристической карты юго-восточного региона страны.